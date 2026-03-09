NSƯT, Đạo diễn sân khấu rao bán nhà 16 tỷ ở sát Hồ Tây

NSƯT Kiều Anh, diễn viên múa nổi tiếng với vai Nhung trong " Phía trước là bầu trời ", đang rao bán căn hộ cao cấp tại chung cư Ngoại Giao Đoàn, phía Tây Hà Nội. Với giá khoảng 16 tỷ đồng theo mặt bằng khu vực, căn hộ góc vị trí đẹp nhất tòa nhà sẵn sàng nhượng lại, full nội thất và sổ đỏ.

NSƯT Kiều Anh đăng bài bán nhà trên trang cá nhân

Theo chia sẻ của NSUT Kiều Anh trên trang cá nhân, căn hộ của cô rộng 133m² ở tầng trung cao, view hồ công viên hướng Đông Nam ngập nắng tự nhiên mọi phòng. Thiết kế gồm 2 phòng ngủ (dễ mở rộng 3-4), phòng đa năng đọc sách, phòng quần áo, 3 WC, 2 ban công, 1 logia rộng; 3 tầng hầm để xe với 2 slot ô tô, chỉ 5 phút tới Hồ Tây.

Đây là căn nhà cô dành nhiều tâm sức lựa chọn, chăm chút vì từng nghĩ rằng sẽ sống ở đây 15-20 năm. Tuy nhiên, "vì kế hoạch cá nhân thay đổi nên quyết định nhượng lại căn nhà yêu quý".

Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả để lại bình luận bày tỏ sự quan tâm tới ngôi nhà. Nhiều người khen căn hộ sang trọng, có cách bài trí đẹp mắt. Nhiều khán giả hài hước bình luận liên quan đến vai diễn bà Ánh trong bộ phim truyền hình Gia đình trái dấu mà NSƯT Kiều Anh tham gia mới đây: "Chú Phi lại mất việc à cô Ánh ơi". "Bán cho chú Phi cô ạ. Xong cô cưới lại chú ấy"

Sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, Kiều Anh thi đỗ khoa Múa Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội từ 13 tuổi, làm diễn viên múa Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam từ 2004, đạo diễn sân khấu từ 2011, phong NSƯT năm 2019. Thành tựu múa gồm nhiều Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc (1999, 2003, 2012) với tác phẩm như "Vọng nguyệt", "Hạt Thóc Vàng".

Nổi tiếng từ vai Nhung " Phía trước là bầu trời " (2001, Giải phim hay nhất), Nga " May ơi là may " (2003, Giải phim ngắn hay nhất). Vai gần đây: Bà Ánh " Gia đình trái dấu " (2025, triệu view VTV, vai bà giáo viên múa), Quyên " Cha tôi, người ở lại " (2025), Thiếu tá Kiều Minh " Mật lệnh hoa sữa " (2024), Bảo Phương " Gia đình mình vui bất thình lình " (2023, Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards). Các vai khác: Nguyệt "Hồ sơ cá sấu " (2020), Bà Hạ Lan trẻ " Trạm cứu hộ trái tim " (2024)...

Mới đây, NSƯT Kiều Anh gây chú ý trong " Gia đình trái dấu " bằng nhan sắc mặn mà và ánh mắt trầm buồn rất riêng. Ở tuổi 44, vẻ đẹp từng trải cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

