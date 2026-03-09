Cụ bà U70 sinh con, biết tình huống mang thai mới khó tin

Một trường hợp sinh con ở tuổi rất cao đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây.

Nhân vật chính là một người phụ nữ, thường gọi là Feng - 63 tuổi sống tại thành phố Songyuan (Tùng Nguyên), tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Theo thông tin trên Sina, người phụ nữ đã sinh mổ vào ngày 4/3, hạ sinh một bé gái nặng khoảng 2,8 kg. Ca sinh diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Điều khiến câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở tuổi tác của sản phụ, mà còn ở biến cố gia đình xảy ra trước đó - nguyên nhân dẫn đến quyết định mang thai ở tuổi U70 của bà Feng.

Cụ bà U70 mang thai và sinh con.

Cụm từ khóa "Người phụ nữ 63 tuổi sinh con" cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên khắp các nền tảng mạng xã hội TikTok. Chính bà Feng cũng lập kênh Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) chia sẻ về hành trình mang thai, sinh con ở tuổi 63.

Hiện tại, kênh TikTok này đã thu về hơn 175N người theo dõi.

Quyết sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm

Theo chia sẻ của bà Feng, năm 2025, con trai duy nhất của bà - 35 tuổi qua đời vì khối u. Cái chết của đứa con duy nhất khiến hai vợ chồng rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài.

“Chúng tôi đã nuôi con suốt mấy chục năm, vậy mà đột nhiên con không còn nữa. Nếu không có đứa trẻ này, tôi và chồng có lẽ cũng không thể sống tiếp” , bà nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bà cũng thừa nhận rằng nếu trước khi qua đời, con trai đã lập gia đình và có con, có lẽ bà sẽ không bao giờ mạo hiểm mang thai ở tuổi ngoài 60. Tuy nhiên, việc mất đi đứa con duy nhất khiến hai vợ chồng cảm thấy cuộc sống gần như mất hết ý nghĩa.

Sau nhiều tháng suy nghĩ, họ quyết định tìm đến công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm để có thêm một đứa trẻ.

Bà Feng lập kênh Douyin chia sẻ về hành trình mang thai, sinh con ở tuổi 63.

Quyết định mang thai ở tuổi 63 ban đầu vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình. Nhiều người lo ngại nguy cơ sức khỏe khi sản phụ đã bước vào độ tuổi lão niên. Đặc biệt là người cháu trai, làm việc tại bệnh viện, phản đối vì cho rằng rủi ro quá cao khi mang thai ở độ tuổi này.

Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Sau khi mang thai thành công, tâm trạng của hai vợ chồng dần trở nên tích cực hơn. Bà Feng cũng cho biết việc mang thai cũng kết nối tình cảm của vợ chồng bà hơn: "Từ khi mang thai, tôi mở lòng hơn và luôn mong chờ được nhìn thấy con mỗi ngày. Mặc dù tóc tôi đã bạc trắng, các bác sĩ trong các lần khám thai đều nói rằng tôi khỏe mạnh hơn cả một số người trẻ tuổi".

Thời điểm đứa trẻ chào đời cũng gần tròn một năm ngày mất của con trai, khiến bà xúc động nói: “ Sau một năm, đứa trẻ lại trở về bên tôi”.

Mỗi tháng có 40 triệu tiền lương hưu, thoải mái nuôi con

Việc sinh con ở tuổi 63 cũng khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ trong tương lai.

Trả lời vấn đề này, người mẹ cho biết hai vợ chồng hiện nhận tổng lương hưu hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng gần 40 triệu đồng) mỗi tháng, ngoài ra còn có thu nhập từ việc kinh doanh, nên điều kiện kinh tế đủ để chăm sóc con.

Bà cũng cho biết gia đình có truyền thống sống thọ, cha mẹ đều sống đến hơn 90 tuổi. Trong quá trình khám thai, các bác sĩ còn nhận xét tình trạng sức khỏe của bà khá tốt so với tuổi.

Hình ảnh mới nhất được bà Feng cập nhật lên MXH.

Dù vậy, bà cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng cho tương lai. Nếu một ngày nào đó hai vợ chồng không còn, một người cháu trai trong gia đình đã đồng ý nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ, điều này giúp bà yên tâm phần nào.

Song, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên internet, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người bày tỏ sự cảm thông với nỗi đau mất con và cho rằng quyết định sinh thêm con là cách để hai vợ chồng tìm lại hy vọng sống. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại về những rủi ro sức khỏe và gánh nặng nuôi dưỡng trong tương lai.

Dù tranh luận vẫn tiếp tục, nhiều cư dân mạng đồng tình rằng đây là một quyết định không hề dễ dàng. “Không phải ai cũng đủ dũng khí để làm điều này”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình trên mạng xã hội.

Vài giờ trước, người phụ nữ này tiếp tục cập nhật bài viết mới, quay lại cảnh bên con nhỏ, cùng dòng chia sẻ: "Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi, với tư cách là một bà mẹ 63 tuổi sau sinh".

Người phụ nữ cho biết bản thân khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng sau sinh.

Nguồn: Sohu, Douyin.