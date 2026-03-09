Hơn 1 thập kỷ trước của Phó Tổng giám đốc ACB Nguyễn Khắc Nguyện và Hoa hậu Mai Phương Thuý

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện của Ngân hàng TMCP Á Châu ACB là một trong những lãnh đạo ngân hàng nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Mới đây đoạn clip tổng hợp khoảnh khắc trong quá khứ của doanh nhân đã viral trên MXH.

Ở thời điểm đó, Phó Tổng ACB là MC dẫn chương trình Hoa hậu Việt Nam 2014 - năm Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang. Người dẫn đôi cùng với MC Khắc Nguyện là Hoa hậu Jennifer Phạm.

Cũng xuất hiện trong clip còn có Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, cô có màn giao lưu nhanh với MC Khắc Nguyện. Người đẹp không ngại khen MC Khắc Nguyện phong độ.

Đoạn clip của MC Khắc Nguyện tại Hoa hậu Việt Nam 2014

Trong suốt video, MC Khắc Nguyện thể hiện phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và hình ảnh khá trẻ trung khiến nhiều người ấn tượng, để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú. Không ít người cho rằng đây là chi tiết thú vị, bởi không phải lãnh đạo nào trong lĩnh vực tài chính cũng có thời gian đứng trên sân khấu với vai trò dẫn dắt một sự kiện sắc đẹp lớn như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ ấn tượng với doanh nhân Khắc Nguyện thời điểm anh còn lên sóng. “Xưa xem tivi mê ổng”, “Đẹp trai giỏi. Ăn nói có duyên. Thích ổng lúc dẫn chương trình Duyên dáng Việt Nam ”, “Xưa mê anh ấy lắm chương trình nào có anh dẫn cũng xem”, “Bảo sao sếp trình diễn trên sân khấu đỉnh thế”, “Giỏi và duyên, lại còn đẹp trai”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng là một trong những chương trình cuối cùng trước khi nam MC tập trung trở lại ở lĩnh vực tài chính.

Hoa hậu Jennifer Phạm và MC Nguyễn Khắc Nguyện

MC Khắc Nguyện giao lưu với Hoa hậu Mai Phương Thúy

Doanh nhân Nguyễn Khắc Nguyện sinh năm 1980, đến từ Cà Mau. Theo thông tin từ LinkedIn, anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Xuất nhập khẩu tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (TP.HCM) và sau đó tiếp tục lấy bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Năm 2005, nam doanh nhân lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của trường Đại học Curtin (Úc). Về Việt Nam, anh tham gia giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng.

Từ năm 2006 - 2008, doanh nhân Khắc Nguyện đầu quân về ACB. Trong suốt thời gian từ 2002 - 2014, anh vẫn làm dẫn chương trình tự do nhưng từ năm 2008 - 2014, anh thực sự dành thời gian theo đuổi đam mê với sân khấu, làm MC nhiều talkshow truyền hình trên VTV và HTV. Các chương trình mà Khắc Nguyện dẫn cũng khá đa dạng, từ talkshow Kinh tế tài chính, Rubic Online cho đến show thực tế Người được chọn . Anh còn được chọn mặt gửi vàng dẫn dắt cho nhiều cuộc thi nhan sắc lớn, ngoài Hoa hậu Việt Nam 2014 còn có Hoa hậu Hoàn vũ 2008 .

Từ trái qua: MC Khắc Nguyện, nhà báo Diễm Quỳnh, MC Anh Tuấn

Từ năm 2014, MC Khắc Nguyện quay lại làm việc tại ACB. Từ đó đến nay, nam doanh nhân đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như Giám đốc Khối Quản trị nguồn Nhân lực, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Truyền thông Nội bộ, Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu. Từ năm 2022 đến nay, doanh nhân Nguyễn Khắc Nguyện giữ chức Phó tổng Giám đốc của ACB.

Doanh nhân Khắc Nguyện

Hồi tháng 2 vừa qua, màn trình diễn như ca sĩ chuyên nghiệp của Phó tổng Nguyễn Khắc Nguyện và ban điều hành của ACB trong một đêm dạ tiệc cũng viral chóng mặt trên MXH. Clip thu hút hàng triệu lượt xem cùng bình luận rôm rả.

Tiết mục không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô tổ chức và mức độ đầu tư chỉn chu về hình ảnh, mà còn khiến khán giả bất ngờ khi các lãnh đạo trực tiếp đảm nhận nhiều vai trò từ ca hát đến vũ đạo, thể hiện phong thái tự tin, bài bản và không kém gì nghệ sĩ!

Tiết mục của Phó tổng ACB và ban điều hành

(Tổng hợp)