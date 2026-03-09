Kế toán nhập sai số tài khoản, chuyển nhầm 14 tỷ đồng của công ty cho tài khoản lạ lại được sếp cảm ơn: “Sơ suất nhưng là may mắn”

Người đàn ông họ Vương là một nhân viên kết toán, làm việc tại một doanh nghiệp tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cuối tháng 12/2024, anh Vương nhận được một tin nhắn được cho là từ giám đốc công ty, yêu cầu chuyển 4 triệu NDT (khoảng 15 tỷ đồng) từ tài khoản doanh nghiệp sang một tài khoản mang tên công ty dược phẩm.

Vì trước đó ban lãnh đạo từng nhắc đến việc công ty sắp phải chuyển tiền đặt cọc cho một đối tác, anh Vương nhanh chóng thực hiện lệnh chuyển khoản theo thông tin tài khoản được gửi.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện giao dịch, giám đốc công ty cho biết ông hoàn toàn không gửi bất kỳ tin nhắn nào yêu cầu chuyển tiền. Sáng hôm đó, ông đang ra ngoài gặp đối tác và không hề liên lạc với nhân viên kế toán. Lúc này, cả hai mới nhận ra nhiều khả năng đây là một vụ lừa đảo và lập tức báo cho cơ quan công an.

Khi tiến hành điều tra, cảnh sát xác định anh Vương đã bị các đối tượng lừa đảo giả mạo danh tính lãnh đạo công ty để yêu cầu chuyển tiền.

Tuy nhiên, khi kiểm tra chi tiết giao dịch, cơ quan chức năng phát hiện một tình tiết bất ngờ: trong quá trình nhập thông tin chuyển khoản, anh Vương đã nhập sai số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Chính sai sót này khiến giao dịch không thể hoàn tất. Hệ thống ngân hàng tạm thời giữ lại khoản tiền thay vì chuyển đến tài khoản đích, từ đó giúp bảo toàn toàn bộ số tiền của công ty. Thông tin này khiến ban lãnh đạo và nhân viên công ty thở phào nhẹ nhõm khi suýt mất số tiền lớn.

Theo giám đốc công ty, dù anh Vương có phần bất cẩn khi không kiểm tra lại yêu cầu chuyển tiền, nhưng anh chỉ nghĩ mình đang thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

“Đó là một sơ suất, nhưng cũng là may mắn của công ty” , vị giám đốc chia sẻ. Do khoản tiền không bị thất thoát, doanh nghiệp không truy cứu trách nhiệm mà chỉ nhắc nhở nhân viên cần xác minh kỹ thông tin trong những giao dịch tài chính quan trọng.

Mặc dù số tiền được giữ lại, cơ quan chức năng tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vẫn tiếp tục điều tra để truy tìm các đối tượng đứng sau vụ việc.

Ban đầu, từ dữ liệu tài khoản nhận tiền, cảnh sát xác định người đại diện pháp lý của một công ty dược phẩm có liên quan. Tuy nhiên, phía công ty này cho biết tài khoản công khai của họ đã bị kẻ gian đánh cắp thông tin.

Sau quá trình điều tra sâu hơn, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc thực chất do một băng nhóm tội phạm rửa tiền thực hiện. Nhóm này do hai người đàn ông họ Lâm và họ Diệp cầm đầu.

Theo kết quả điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó gửi tin nhắn yêu cầu nhân viên tài chính hoặc kế toán chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát. Sau khi tiền được chuyển đến, nhóm này sẽ thực hiện nhiều bước nhằm rửa tiền và nhanh chóng chuyển ra nước ngoài để tránh bị truy vết.

Trong vòng hai tháng, Diệp cùng các đồng phạm đã “rửa” hơn 12 triệu NDT (khoảng 45,6 tỷ đồng) tiền lừa đảo từ 6 công ty khác nhau. Công ty của anh Vương cũng suýt trở thành nạn nhân tiếp theo nếu giao dịch không xảy ra sai sót. Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ các nghi phạm liên quan đến đường dây này.

Viện kiểm sát tỉnh Giang Tô đã truy tố 6 người về hành vi che giấu và tiêu thụ tài sản có nguồn gốc từ tội phạm. Cuối năm 2024, tòa án đã tuyên phạt các bị cáo mức án tù có thời hạn hơn ba năm, đồng thời áp dụng hình phạt tiền đối với từng người.

Trong số các đối tượng, người đàn ông họ Lâm, 40 tuổi, được xác định là một trong những kẻ cầm đầu. Trước khi tham gia đường dây này, Lâm từng thất nghiệp trong thời gian dài rồi biết đến một “dự án kiếm tiền nhanh” thông qua người cùng làng họ Diệp. Sau đó, hai người bắt đầu xây dựng mạng lưới gồm nhiều “chân rết” nhằm hỗ trợ lừa đảo và rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm hoạt động ở nước ngoài.

Các đối tượng lừa đảo khai thường nhắm vào nhân viên kế toán hoặc tài chính - những người trực tiếp thực hiện các giao dịch tiền bạc trong doanh nghiệp. Sau khi thu thập thông tin nội bộ, chúng giả mạo lãnh đạo và yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực khiến nạn nhân không kịp xác minh lại thông tin.

(Theo Baijiahao)