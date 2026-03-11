80 năm và 16 kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội: Vì sao luôn diễn ra vào Chủ nhật?

Từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên - 6/1/1946 đến nay, 80 năm trôi qua với 16 kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, một điểm dễ nhận thấy là ngày bỏ phiếu luôn rơi vào Chủ nhật. Điều này khiến không ít người thắc mắc: Vì sao ngày bầu cử lại được lựa chọn vào Chủ nhật, thay vì các ngày khác trong tuần?

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND quy định rõ ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật.

Cũng theo quy định, ngày bầu cử phải được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.

Tại bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội khóa XV đã quyết định rõ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.

(Ảnh: Như Hoàn)

Việc chọn ngày Chủ nhật là ngày toàn dân đi bầu cử cũng xuất phát từ yếu tố thực tế. Đây là ngày nghỉ của phần lớn người lao động, học sinh, sinh viên nên việc sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu sẽ thuận tiện hơn.

Nếu bầu cử diễn ra vào ngày làm việc trong tuần, nhiều người có thể gặp khó khăn khi phải vừa đảm bảo công việc, vừa tham gia bỏ phiếu. Vì vậy, tổ chức bầu cử vào Chủ nhật giúp tạo điều kiện tốt nhất để cử tri có thể tham gia, qua đó bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân.

Đối với người lao động phải tăng ca, làm thêm giờ trong ngày Chủ nhật, nhiều địa phương cũng đề nghị các doanh nghiệp không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ ngày bầu cử 15/3.

Cụ thể ở TP.HCM, Ủy ban Bầu cử TPHCM đề nghị Liên đoàn Lao động TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các địa phương có các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày 15/3/2026 để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, là dịp để cử tri cả nước trực tiếp lựa chọn những người tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Vì vậy, người dân chủ động theo dõi thông tin bầu cử tại địa phương, kiểm tra danh sách cử tri và sắp xếp thời gian tham gia bỏ phiếu đúng quy định.