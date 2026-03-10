Loại giấy tờ bắt buộc phải có khi bầu cử vào ngày 15/3: Báo cáo ngay nếu rơi vào 1 trong 3 tình huống này!

Không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang diễn ra rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhiều thắc mắc liên quan đến ngày bầu cử cũng được quan tâm hơn, từ địa điểm bỏ phiếu cho đến những thủ tục cần thiết khi tham gia. Trong đó một câu hỏi khá phổ biến là: Khi đi bầu cử cần mang theo những gì?

Đáp án là Thẻ cử tri.

Thẻ cử tri là giấy tờ do tổ bầu cử phát cho công dân có tên trong danh sách cử tri tại địa phương. Trên thẻ ghi các thông tin cơ bản của cử tri, số thẻ, khu vực bỏ phiếu,...

Thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Thông tư 21/2025/TT-BNV , trong khoảng thời gian từ trước 10 ngày đến trước 3 ngày của ngày bầu cử (từ ngày 5 - 12/3 năm 2026 đối với bầu cử đúng ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải tiến hành phát thẻ cử tri cho các cử tri ở khu vực bỏ phiếu.

Đến ngày bầu cử 15/3, cử tri phải xuất trình Thẻ cử tri tại khu vực bỏ phiếu để Tổ bầu cử kiểm tra thông tin và phát phiếu bầu.

Sau khi nhận phiếu, cử tri viết phiếu bầu và bỏ phiếu theo đúng quy định. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước, phía trên, góc trái của Thẻ cử tri để đảm bảo Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho 01 lần bỏ phiếu.

Về vấn đề cử tri làm mất, hỏng, rách,... Thẻ cử tri cũng được Thông tư 21/2025/TT-BNV .

Trường hợp đến ngày bầu cử mà thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất thì cử tri phải kịp thời báo cáo với Tổ bầu cử.

1. Đối với Thẻ cử tri bị rách, hỏng , Tổ bầu cử phải thu hồi và có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã để cấp lại thẻ cử tri cho cử tri.

2. Đối với Thẻ cử tri bị mất , Tổ bầu cử phải yêu cầu cử tri viết giấy xác nhận đã mất thẻ cử tri (kèm theo xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác) và đề nghị được cấp thẻ cử tri mới. Tổ bầu cử ghi chú tại danh sách cử tri về việc cấp lại thẻ cử tri do bị mất để theo dõi khi thực hiện bỏ phiếu trong ngày bầu cử, tránh trường hợp người khác nhặt được thẻ cử tri bị mất để thực hiện việc bỏ phiếu làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

3. Đối với Thẻ cử tri bị sai sót về họ tên, địa chỉ hoặc khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri, người dân nên báo ngay cho Tổ bầu cử hoặc chính quyền địa phương để được kiểm tra và điều chỉnh kịp thời. Việc rà soát thông tin trước ngày bầu cử sẽ giúp tránh nhầm lẫn và bảo đảm cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi.

Khi ngày bầu cử đang đến gần, mỗi cử tri cũng nên kiểm tra lại thẻ cử tri của mình, địa điểm bỏ phiếu và sắp xếp thời gian tham gia bỏ phiếu. Bởi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền của công dân, mà còn là cách để mỗi người trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.