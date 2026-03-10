10 năm làm điều dưỡng, chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly: Nếu còn thời gian, hãy thay đổi 5 điều này trước tuổi 40

Người ta thường nghĩ bệnh viện là nơi chữa bệnh. Nhưng với những người làm điều dưỡng lâu năm, bệnh viện còn là nơi nhìn thấy rõ nhất sự mong manh của đời sống .

Tôi đã làm điều dưỡng hơn 10 năm. Trong quãng thời gian đó, tôi gặp đủ kiểu bệnh nhân: người già, người trẻ, người vừa lập gia đình, thậm chí có người con còn rất nhỏ.

Có người vào viện rồi khỏe mạnh bước ra. Nhưng cũng có những người… không kịp bước ra nữa.

Ở hành lang bệnh viện, chúng tôi quen với tiếng bước chân vội vã của người nhà, quen với những cuộc điện thoại gọi gấp lúc nửa đêm, quen cả những cái ôm vội khi bác sĩ nói rằng thời gian không còn nhiều .

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ quen dần với những điều đó. Nhưng thật ra, không ai quen được với sự chia ly .

Chỉ là sau nhiều năm chứng kiến, tôi hiểu ra một điều: rất nhiều điều khiến con người hối tiếc khi nằm trên giường bệnh… lẽ ra có thể thay đổi sớm hơn.

Ảnh minh hoạ

1. Đừng đợi đến khi bệnh mới nghĩ đến sức khỏe

Điều phổ biến nhất tôi thấy ở bệnh viện là câu nói:

“Biết vậy tôi chăm sóc sức khỏe sớm hơn.”

Rất nhiều người đến viện khi cơ thể đã gửi tín hiệu từ lâu: mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, đau dạ dày, huyết áp cao. Nhưng vì công việc bận rộn, vì nghĩ rằng mình còn trẻ, họ bỏ qua tất cả.

Đến khi bệnh trở nặng, mới bắt đầu thay đổi.

Thật ra, sức khỏe không mất đi trong một ngày. Nó thường bị bào mòn từng chút một qua thói quen sống.

Một bữa ăn vội.

Một đêm thức khuya.

Một lần trì hoãn khám sức khỏe.

Tất cả những điều nhỏ đó tích lại theo năm tháng.

Nếu còn thời gian, điều đầu tiên nên thay đổi không phải là công việc hay tiền bạc, mà là cách mình đối xử với cơ thể .

2. Đừng để công việc chiếm hết cuộc sống

Trong bệnh viện, tôi từng gặp nhiều người thành công.

Có người là quản lý, có người là chủ doanh nghiệp, có người là trụ cột tài chính của cả gia đình. Họ quen với việc làm việc liên tục, quen với áp lực, quen với những cuộc họp kéo dài.

Nhưng khi nằm trên giường bệnh, điều họ nhắc đến nhiều nhất lại không phải là công việc.

Họ nhắc đến những lần bỏ lỡ bữa cơm gia đình .

Những lần hứa đưa con đi chơi nhưng lại bận.

Những chuyến du lịch luôn bị dời lại.

Công việc rất quan trọng. Nhưng cuộc sống không chỉ có công việc.

Nhiều người nhận ra điều đó khá muộn.

3. Đừng giữ mãi những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi

Một điều khá lạ là khi sức khỏe gặp vấn đề, con người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh.

Có những người chợt nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ khiến mình kiệt sức: những cuộc tranh cãi kéo dài, những sự so sánh không cần thiế, những người luôn khiến mình cảm thấy không đủ tốt

Khi đứng trước ranh giới của sức khỏe và thời gian, nhiều người mới hiểu rằng bình yên quan trọng hơn việc chứng minh mình đúng .

Cuộc đời không dài đến mức phải giữ tất cả mọi người ở lại.4. Đừng trì hoãn những điều thật sự quan trọng

Ở bệnh viện, tôi từng chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ rất đặc biệt.

Có người muốn gặp lại một người thân đã lâu không nói chuyện.

Có người muốn xin lỗi.

Có người chỉ muốn nói một câu: “Cảm ơn.”

Những điều tưởng chừng rất đơn giản.

Nhưng đôi khi, phải đến khi sức khỏe yếu đi, con người mới đủ dũng cảm để nói ra.

Điều đáng tiếc là không phải lúc nào cũng còn đủ thời gian.

Nếu còn có thể gọi điện, gặp mặt, hoặc nói một lời tử tế với ai đó, đừng đợi đến lúc quá muộn .

Ảnh minh hoạ

5. Đừng quên sống cuộc đời của chính mình

Trong nhiều năm làm việc, tôi nhận ra một điều khá rõ: nhiều người dành phần lớn cuộc đời để sống theo kỳ vọng của người khác.

Họ chọn công việc vì gia đình muốn vậy.

Họ sống theo những tiêu chuẩn xã hội đặt ra.

Họ cố gắng đạt được những thứ mà người khác cho là thành công.

Nhưng khi đối diện với bệnh tật, câu hỏi thường xuất hiện là:

“Mình đã thật sự sống cuộc đời mình muốn chưa?”

Không phải ai cũng có câu trả lời rõ ràng.

Khi còn thời gian, hãy thay đổi từ những điều nhỏ

Làm điều dưỡng lâu năm khiến tôi hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có cơ hội làm lại.

Nhưng tin tốt là phần lớn chúng ta vẫn còn thời gian .

Thời gian để ngủ sớm hơn.

Thời gian để quan tâm sức khỏe.

Thời gian để gọi điện cho người thân.

Thời gian để sống chậm lại một chút.

Những thay đổi nhỏ hôm nay có thể không tạo ra khác biệt ngay lập tức. Nhưng nhiều năm sau, chúng có thể giúp chúng ta đi đến một cái kết nhẹ nhàng hơn.

Bởi sau tất cả những gì tôi chứng kiến ở bệnh viện, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta sống bao lâu , mà là chúng ta đã sống như thế nào trong quãng thời gian mình có.