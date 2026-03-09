Nỗi khổ tài xế công nghệ 'dài cổ' chờ 20 phút vì khách đang trang điểm

Khoảng 17h Chủ nhật, tôi tấp xe vào một phố ngõ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại báo nổ cuốc xe 32 nghìn đồng. Tôi đến đúng điểm hẹn sau chưa đầy 3 phút, gọi điện cho khách. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ: "Anh đợi em lát, em xuống ngay". Cái "lát" đó kéo dài đúng 20 phút. Phố nhỏ, tôi phải loay hoay mãi mới có thể chọn được chỗ đỗ để chờ đợi mà không gây khó khăn cho xe khác.

Khi tôi gọi lại lần thứ ba, câu trả lời vẫn là: "Em đang xuống đến nơi rồi". Cuối cùng, khách bước ra. Đó là một cô gái rất trẻ, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Cô bước lên xe, tay vẫn mải miết lướt điện thoại, thản nhiên như thể việc bắt một người lạ đứng đợi mình vài chục phút đồng hồ là phần hiển nhiên của dịch vụ.

Trong 20 phút đó, tôi có thể chạy xong cuốc xe này và nhận thêm đơn khác. Suốt 3 năm làm xe ôm công nghệ, tôi gặp phải những chuyện dở khóc, dở cười như thế gần như mỗi ngày. Nhiều khách đặt xe từ lúc bản thân còn chưa sẵn sàng di chuyển. Họ vẫn đang sắp đồ, trang điểm, sạc điện thoại, ăn uống, mua sắm... và thản nhiên bắt các tài xế phải chờ đợi.

Nhiều khách hàng mặc nhiên tài xế xe công nghệ làm dịch vụ là phải chờ đợi. (Ảnh minh họa: AI)

Có lần, tôi nhận một cuốc xe ở trung tâm thương mại. Khách báo "Chị ra ngay" nhưng 15 phút sau vẫn chưa xuất hiện; gọi lại thì bảo thang máy đông quá phải xếp hàng chờ. Tôi cũng rất khó khăn khi tìm chỗ đỗ bởi vì trước cổng trung tâm thương mại, không phải muốn đỗ lâu ở đâu cũng được.

Lần khác, tôi nhận cuốc ở một quán nhậu. Khi tôi đến, khách vẫn đang cụng ly, còn chưa gọi tính tiền. Anh ngoắc tay bảo tôi: "Đợi tí, sắp xong rồi". Tôi đứng nhìn khách uống thêm hai lượt bia, trả tiền rồi mới đủng đỉnh bước ra. Ngồi sau nhưng mùi rượu bia từ anh vẫn xông vào mũi tôi nồng nặc. Lúc đó, tôi cũng chưa đi ngay được vì khách còn vẫy tay, bắt tay tạm biệt các bạn nhậu.

Dù các ứng dụng đặt xe vẫn khuyến cáo khách hàng không bắt xe đợi lâu và đưa ra mốc thời gian để tính thêm phí, thực tế tài xế thường là bên yếu thế hơn. Chúng tôi cố gắng tối đa để hạn chế việc hủy chuyến để không bị trừ điểm, trừ thưởng; còn khách hàng là thượng đế nên không bị ràng buộc.

Dẫu biết làm dịch vụ thì phải chấp nhận nhiều ấm ức nhưng thời gian của tài xế xe ôm cũng quý giá như thời gian của bất kỳ ai, thời gian với chúng tôi thực sự là tiền bạc theo nghĩa đen. Mỗi phút giây không phải chờ đợi là chúng tôi có thêm cơ hội kiếm thêm tiền lo miếng cơm manh áo, có thể đủ chỉ tiêu rồi về nhà sớm hơn với gia đình.

Khách hàng hay đòi hỏi sự chuyên nghiệp từ những người phục vụ, muốn tài xế phải đến ngay lập tức, cư xử lịch sự, xe phải đẹp, sạch... nhưng nhiều khi bản thân họ lại không lịch sự, thiếu sự đồng cảm với tài xế, coi 10 phút của họ rất quan trọng, còn 10 phút của cánh xe ôm lại chẳng đáng gì.

Tôi rất mong các anh chị hãy nhấn nút đặt xe khi đã hoàn tất công việc, đã sẵn sàng trang phục và diện mạo để ra khỏi nhà, hoặc nếu trong quán nhậu thì đã thanh toán xong xuôi. Một chút "có tâm" ấy không chỉ giúp tài xế bớt đi những phút đứng chờ vô nghĩa, mà còn giúp tâm thế của chính mình khi bước lên xe cũng thoải mái, nhẹ nhõm hơn.

Nghề tài xế công nghệ vốn dĩ đã đủ thứ áp lực, từ khói bụi, tắc đường đến chuyện giá xăng tăng hay những yêu cầu khắt khe của hệ thống. Đôi khi, chỉ cần một khách hàng biết ý, đứng chờ sẵn ở điểm hẹn thay vì bắt tài xế phải đợi "dài cổ" cũng đủ để chúng tôi thấy ngày làm việc bớt mệt mỏi đi phần nào, thấy mình được thấu hiểu, trân trọng.

Tôi vẫn tin phần đông khách hàng là người tốt, chỉ là chưa hiểu rõ nỗi khổ của tài xế mà thôi. Hy vọng rằng giữa nhịp sống vội vàng này, mọi người không quên chậm lại một chút để quan sát và nghĩ cho người khác.