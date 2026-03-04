Quệt vào ô tô rồi không đủ tiền đền, người bán hàng rong bị nữ tài xế tung "chiêu độc" gây bức xúc

Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ bán hàng rong ở Campuchia không may quệt phải một chiếc ô tô đã bị chủ xe đối xử một cách thô bạo khiến cho những người có mặt ở hiện trường không khỏi bức xúc.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại thông tin của tờ Sinchew Daily cho biết, vụ việc xảy ra ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 27 tháng 2 vừa qua.

Theo đó, khi đang trên xe máy ba bánh cạnh một chiếc ô tô, người bán trứng vịt đã vô tình va vào cửa sau bên phải của chiếc ô tô, gây hư hại nhẹ.

Hình ảnh tại hiện trường gây bức xúc.

Người lái ô tô là một phụ nữ và sau đó đòi bồi thường khoảng 30 đô la Mỹ (tương đương khoảng gần 800.000 VNĐ), nhưng người bán hàng không thể trả đủ vì chỉ có số tiền khoảng 500.000 VNĐ trong tay. Người bán hàng được cho là đã yêu cầu người lái xe đợi trong khi cha cô, người đang ở cách hiện trường hai giờ đi xe, mang tiền đến, nhưng bị từ chối.

Nữ tài xế đã rất tức giận và bắt đầu ném những khay trứng vịt trong xe đẩy của người bán hàng xuống đất, tuyên bố rằng những quả trứng vỡ đó là tiền bồi thường. Một đoạn video về vụ việc hiện đang lan truyền trên mạng cho thấy người bán hàng ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa chắp hai tay trong tư thế cầu xin nữ tài xế, nhưng không thành công.

Nhà báo Campuchia Sovann Rithy đã nêu bật vụ việc trong một video, cho thấy người lái xe, mặc đồ trắng, đổ hàng chục quả trứng vịt xuống đường. Gọi đó là một "câu chuyện buồn", ông nói rằng người bán hàng đã vô tình phạm một sai lầm và tình huống này có thể tránh được nếu cả hai bên hiểu nhau hơn.

Cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích hành vi của nữ tài xế, cho rằng việc làm nói trên cho thấy cô ta hoàn toàn thiếu các nguyên tắc đạo đức cơ bản. Theo Sinchew, cảnh sát Phnom Penh cho biết họ đã liên hệ với tài xế để điều tra về vụ việc.

(Theo Mothership)