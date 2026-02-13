Bị nghi vấn thương vụ 750 tỷ đồng là “rửa tiền, lừa đảo bán hàng giả”, Hannah Olala lên tiếng

Rửa tiền, “đào lửa”, bán hàng giả... là một số nội dung Na đọc được sau khi báo chí đưa tin về việc công ty Na bán cổ phần cho tập đoàn Marico. Thực sự là cũng thoáng buồn vì vẫn còn 1 số bạn có suy nghĩ sai lệch hoặc kém hiểu biết như vậy.

Na nghĩ mình cũng nên dành cơ hội này để chia sẻ cho các nàng, và đặc biệt là thế hệ trẻ hơn, làm sao để xây dựng được một start-up thành công và khó hơn là để có được một thương vụ mua bán M&A thành công.

Đầu tiên, không thể có việc đào lửa, rửa tiền, bán hàng giả,... mà các tập đoàn tỷ đô không biết, khi mà họ, với kinh nghiệm, lão làng và được hỗ trợ tư vấn bởi 1 loạt các công ty luật, công ty kiểm toán lớn vào tìm hiểu tất cả mọi ngóc ngách, số liệu, sổ sách công ty trong hơn 6 tháng. Ngược lại, đây là mô hình kinh doanh đòi hỏi sự minh bạch, bài bản, chuyên nghiệp và bền vững để phát triển, thì các tập đoàn lớn và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới quan tâm.

Để đạt được những vụ mua bán này, thì họ phải thẩm định rất kỹ. Công ty phải có tiềm năng mở rộng lên lớn họ mới quan tâm. Vì vậy, một deal được ký kết tức là công ty Na đã vượt qua một bài kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, đó không phải là để “đánh bóng”.

Ngày từ đầu, team Na đã cố gắng làm chuẩn chỉnh nhất có thể:

1. Sản phẩm chất lượng với nhà máy sản xuất uy tín hàng đầu thế giới

2. Xây dựng thương hiệu nghiêm túc và bài bản. Chuẩn chỉnh từ logo, câu chuyện thương hiệu, thiết kế, hình ảnh...

3. Minh bạch sổ sách, nhập khẩu chính ngạch 100%. Đợt rồi team Skinetiq còn được sở thuế trao bằng khen.

4. Marketing bền vững, không FOMO, Giá bán phải phù hợp chất lượng, Không nâng giá để đạp giá, để sale off nhiều mà chất lượng kém thì cũng không bền vững.

5. Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp.

Với bất kỳ start-up nào, thì được các tập đoàn lớn mua lại là một thành công lớn. Bởi đa số các start-up không sống sót được quá 5 năm, chứ chưa nói đến việc tăng trưởng, có lợi nhuận và bền vững. Bán được start-up nghĩa là mình không chỉ là là “chốt lời”, mà là minh chứng rằng mình đã xây được một tài sản có giá trị thực. Đó cũng là đóng góp cho đất nước khi thu hút được vốn đầu tư nước ngoài 1 cách trực tiếp nhất.

Ở trên thế giới thì những thương vụ mua bán như thế này cũng khá là phổ biến. Ví dụ như mỹ phẩm AHC là thương hiệu của Hàn Quốc cũng được Unilever mua lại, 3CE được tập đoàn L'Oreal mua lại, hoặc gần đây là Rhode của Hailey Bieber mới được e.l.f mua lại với giá 1 tỷ đô đó.

Na cũng hay chia sẻ với những bạn KOL trẻ khác, là khi xây dựng và phát triển, thì hãy cố gắng làm nghiêm túc, chuyên nghiệp và đàng hoàng, tử tế. Đừng bị lung lay bởi lợi nhuận ngắn hạn, và chất lượng là quan trọng vì marketing không thể che lấp mọi thứ. Cái mình xây dựng không nên là chỉ để kiếm lợi nhất thời, mà nên xây dựng giá trị lâu dài.

Na hiểu rằng trên mạng xã hội sẽ luôn có những ý kiến trái chiều. Nhưng Na tin rằng kinh doanh chân chính phải tạo ra giá trị thực cho khách hàng. Thành quả sẽ được đo bằng kết quả kinh doanh minh bạch, bằng niềm tin dài hạn của khách hàng, và bằng việc một thương hiệu Việt có thể bước ra thế giới với sự công nhận từ những tập đoàn quốc tế.