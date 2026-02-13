Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta được gì và mất gì?

Chúng ta đã "mất" gì? Có phải chỉ là những tiếc nuối?

Người ta vẫn thường sợ cảm giác mất mát. Năm qua, có lẽ bạn đã mất đi một khoản tiền tiết kiệm vì kinh tế khó khăn, mất đi một công việc từng nghĩ là ổn định, hay đau lòng hơn là đánh rơi một mối quan hệ mà ta từng dốc lòng vun đắp. Có những ngày, cảm giác "mất mát" hiện hữu rõ rệt đến mức khiến ta muốn gục ngã. Đó là những buổi chiều tan tầm, nhìn dòng người hối hả mà thấy mình lạc lõng, thấy bản thân sao mà bé nhỏ và chông chênh đến thế. Ta mất đi sự ngây thơ của những ngày đầu bước vào đời, mất đi niềm tin tuyệt đối rằng "cứ tốt với người thì người sẽ tốt lại với ta". Những vết xước trong lòng cứ thế chồng chất, khiến trái tim đôi lúc trở nên chai sạn.

Nhưng hãy bình tâm lại một chút. Nhìn sâu vào cái gọi là "mất mát" ấy, bạn sẽ thấy một sự thật khác. Khi một người rời bỏ ta đi, cái ta mất không phải là tình yêu, mà là mất đi một người không còn phù hợp, để nhường chỗ cho những điều xứng đáng hơn. Khi ta mất đi một công việc vắt kiệt sức lực, là ta đang được trao trả lại tự do và sức khỏe. Sự mất mát, trong một góc nhìn bao dung hơn, chính là sự sàng lọc khắc nghiệt nhưng cần thiết của số phận. Nó giống như việc tỉa cành lá sâu để cái cây có thể dồn nhựa sống nuôi những chồi non khỏe mạnh. Năm qua, nếu bạn đã "mất" đi những ảo tưởng để đổi lấy sự tỉnh táo, thì đó không phải là mất, mà là một sự đánh đổi hời vốn.

Và chúng ta "được" gì sau những bão giông?

Cái "được" lớn nhất sau một năm đầy biến động thường không nằm ở những gì lấp lánh bên ngoài. Cái "được" nằm ở sự tĩnh lặng bên trong. Bạn có nhận ra mình đã kiên cường hơn nhiều so với mình tưởng không? Những ngày tưởng chừng không thể vượt qua nổi, cuối cùng cũng đã lùi lại phía sau lưng. Chúng ta "được" một bài học lớn về sự buông bỏ. Buông những kỳ vọng quá cao xa, buông nỗi sợ hãi về ánh nhìn của người khác, và buông cả việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

Chúng ta "được" những khoảnh khắc nhận ra ai mới là người thực sự quan trọng. Khi hào quang và những cuộc vui tàn đi, ai là người sẵn sàng ngồi lại nghe ta than thở, ai là người không phán xét khi ta vấp ngã? Năm tháng khó khăn giống như một phép thử liều cao, nó giúp ta lọc đi những mối quan hệ xã giao hời hợt để trân trọng những chân tình mộc mạc. Ta cũng học được cách yêu thương chính mình, một khái niệm mà trước đây ta hay nhầm lẫn với sự nuông chiều bản thân. Yêu mình không phải là mua một chiếc túi đắt tiền, mà là biết từ chối những cuộc hẹn vô bổ, biết đi ngủ sớm, biết nấu một bữa ăn ngon cho chính mình dù chỉ có một mình.

Hóa ra, "Được" và "Mất" chỉ là hai mặt của một đồng xu

Cuộc sống chưa bao giờ là một đường thẳng tắp. Nó là những đường xoắn ốc đi lên. Có những lúc ta tưởng mình đang đi lùi, đang mất tất cả, nhưng thực ra là đang lấy đà cho một cú nhảy vọt về nhận thức. Đừng quá dằn vặt về những gì chưa làm được trong năm cũ. Đừng nhìn vào bảng thành tích của người khác để rồi thấy mình kém cỏi. Mỗi người có một múi giờ riêng, một lộ trình riêng.

Hãy nhìn vào gương và mỉm cười với người phụ nữ trong đó. Cảm ơn cô ấy vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn những giọt nước mắt đã rơi để tưới tắm cho tâm hồn bớt khô cằn. Cảm ơn cả những sai lầm đã giúp ta khôn lớn. Năm cũ khép lại không phải để ta đóng cánh cửa lòng mình, mà để ta dọn dẹp lại tâm trí, gói ghém những bài học thành hành trang gọn nhẹ.

Vậy thì, năm mới này, đừng cầu mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió, bởi biển lặng chẳng tạo nên người thủy thủ giỏi. Hãy cầu mong mình có đủ bản lĩnh để đón nhận cả cái "Được" và cái "Mất" với tâm thế an nhiên nhất. Hãy sống như một dòng nước, gặp đá thì rẽ, gặp khe thì luồn, nhưng chưa bao giờ ngừng chảy.

Tài sản lớn nhất bạn mang theo sang năm mới không phải là tiền, mà là một trái tim đã được tôi luyện để trở nên mềm mại nhưng kiên cường. Hãy tin rằng, mọi sự an bài của cuộc đời đều có lý do. Những gì đã đi qua là trải nghiệm, những gì đang tới là hy vọng. Và hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là sáng nay thức dậy, thấy mình vẫn còn được thở, được yêu và được tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.