Đúng ngày 26 tháng Chạp: 3 chòm sao được Thần Tài "điểm danh", ngồi chơi xơi nước cũng có "lộc rơi trúng đầu", tiền về ngập két đón Tết to

Những ngày cuối cùng của tháng Chạp luôn mang đến một bầu không khí hối hả đến lạ lùng. Đó là mùi nhang trầm phảng phất, là dòng người vội vã chen chúc sắm sửa, là những nỗi lo toan "cơm áo gạo tiền" để có một cái Tết tươm tất. Thế nhưng, giữa cái nhịp điệu gấp gáp ấy, ngày 26 tháng Chạp năm nay lại là một "điểm rơi" vàng ngọc cho vận trình của 3 chòm sao dưới đây. Không chỉ là sự hanh thông về tài chính, mà còn là sự bình yên hiếm có trong tâm hồn. Nếu bạn thuộc về một trong ba cái tên này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những món quà bất ngờ mà vũ trụ đã gói ghém kỹ lưỡng, chỉ chờ đúng ngày 26 tháng Chạp để trao tay.

1. Kim Ngưu

Nếu có ai đó hỏi rằng chòm sao nào xứng đáng được gọi là "ông hoàng, bà chúa" của ngày 26 tháng Chạp này, thì đó chắc chắn phải là Kim Ngưu. Vốn dĩ là những người thực tế, yêu cái đẹp và... mê tiền, Kim Ngưu đã trải qua một năm cày cuốc không mệt mỏi. Và ngày 26 tháng Chạp chính là lúc "nhân quả ngọt ngào" trổ bông.

Cảm giác tuyệt vời nhất của Kim Ngưu trong ngày 26 tháng Chạp không phải là những lời hứa hẹn sáo rỗng, mà là những con số thực tế. Đó có thể là một khoản thưởng Tết về muộn nhưng "dày" hơn dự kiến, một món nợ cũ bỗng dưng được hoàn trả, hoặc đơn giản là săn được những món đồ Tết sang - xịn - mịn với cái giá hời không tưởng.

Không khí ngày 26 Tết với Kim Ngưu trôi qua trong sự mãn nguyện của vật chất đủ đầy. Bạn sẽ thấy mình như có "giác quan thứ sáu" trong việc chi tiêu; mua gì cũng khéo, sắm gì cũng hên. Cái sự "đỏ" của Kim Ngưu ngày 26 tháng Chạp còn lan tỏa sang cả những người xung quanh, chỉ cần đi cùng Kim Ngưu là y như rằng mua may bán đắt. Hãy tận hưởng ngày này, bởi sự sung túc hiện tại chính là bước đệm hoàn hảo để bạn bước vào năm mới với một tâm thế tự tin, rủng rỉnh và đầy kiêu hãnh.

2. Xử Nữ

Khác với niềm vui vật chất của Kim Ngưu, may mắn của Xử Nữ trong ngày 26 tháng Chạp lại mang màu sắc của sự giải tỏa và tinh thần. Chúng ta đều biết Xử Nữ là chòm sao của sự hoàn hảo, của những lo toan vụn vặt. Suốt cả tháng Chạp vừa qua, có lẽ Xử Nữ đã "muốn nổ tung" với hàng tá danh sách việc cần làm, từ dọn dẹp nhà cửa đến đối nội đối ngoại.

Nhưng đúng vào ngày 26 này, phép màu sẽ xảy ra. Mọi nút thắt bỗng nhiên được tháo gỡ một cách trơn tru đến lạ lùng. Những công việc tồn đọng được giải quyết nhanh gọn, những mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và sẻ chia.

Ngày ngày 26 tháng Chạp, Xử Nữ sẽ cảm nhận được sự "nhẹ nhõm" mà đã rất lâu rồi bạn chưa có được. Có thể bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ một "quý nhân" bất ngờ - có thể là một người bạn cũ, một người hàng xóm, hay thậm chí là một thành viên trong gia đình bỗng dưng... chăm chỉ đột xuất. Sự may mắn của Xử Nữ nằm ở chỗ "mọi thứ đâu vào đấy". Nhà cửa tinh tươm, lòng người an yên. Bạn sẽ có những phút giây thư thái ngồi uống trà, ngắm cành đào vừa hé nụ và cảm thấy rằng: "À, Tết thực sự đã về rồi, và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".

3. Nhân Mã

Nếu Kim Ngưu có tiền, Xử Nữ có sự an yên, thì Nhân Mã lại sở hữu nguồn năng lượng rực rỡ nhất ngày 26 tháng Chạp. Vốn là những chú ngựa ham vui, sợ sự gò bó, Nhân Mã thường sợ Tết vì những lễ nghi rườm rà. Nhưng năm nay, ngày 26 lại mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Vận may của Nhân Mã ngày 26 tháng Chạp nằm ở những "kết nối". Bạn bước ra đường là gặp niềm vui, mở điện thoại là thấy tin nhắn rủ rê tụ tập. Những bữa tiệc tất niên, những cuộc hẹn café cuối năm sẽ không chỉ dừng lại ở việc ăn uống, mà còn mở ra cho Nhân Mã những cơ hội mới, có thể là một đối tác làm ăn tiềm năng cho năm sau, hoặc ngọt ngào hơn, là một mối nhân duyên định mệnh.

Thần Tình yêu đang mỉm cười với Nhân Mã đúng vào ngày cận Tết này. Những ai còn độc thân rất dễ va phải "ánh mắt" của ai đó giữa dòng người tấp nập đi sắm Tết, hoặc nhận được một lời tỏ tình bất ngờ từ người mà bạn không ngờ tới. Còn với những Nhân Mã đã có đôi, ngày 26 tháng Chạp là ngày tình cảm thăng hoa, hai bạn sẽ cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn giữa không khí xuân đang về. Đừng từ chối bất kỳ lời mời nào trong ngày 26 tháng Chạp nhé Nhân Mã, vì may mắn đang đợi bạn ở ngay sau cánh cửa nhà đấy!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm, chúc quý bạn một ngày 26 tháng Chạp bình an và đắc lộc)