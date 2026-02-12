Con dâu EQ cao tuyệt đối không nói 3 câu này với bố mẹ chồng trước Tết

Trước Tết, mọi mối quan hệ trong gia đình đều trở nên… nhạy cảm hơn bình thường một chút. Người lớn mong con cháu sum vầy. Người trẻ thì quay cuồng với công việc, tiền bạc, con cái. Chuyện nội - ngoại, chuyện dọn dẹp, biếu quà, ăn Tết ở đâu bao nhiêu ngày… tất cả đều có thể trở thành điểm chạm nếu không khéo.

Nhiều người nghĩ EQ cao trong gia đình chồng là biết nhịn. Nhưng thực ra không phải. EQ cao là biết câu nào nên nói, câu nào nên giữ lại. Không phải vì sợ, mà vì hiểu rằng có những thời điểm, một câu nói vô tình cũng đủ làm không khí chùng xuống.

Và trước Tết, có 3 câu con dâu càng tinh tế càng tránh nói ra.

Ảnh minh họa

1. “Nhà con bận lắm, không rảnh đâu”

Đây là câu rất thật. Cuối năm, ai mà không bận? Công việc dồn dập, sổ sách, tổng kết, con cái nghỉ học, mua sắm Tết… Một ngày 24 tiếng đôi khi vẫn không đủ.

Nhưng vấn đề không nằm ở chữ “bận”, mà nằm ở cách nó được nghe. Với bố mẹ chồng, nhất là những người đã lớn tuổi, Tết là dịp quan trọng nhất trong năm. Họ có thể không cần quà cáp đắt tiền, nhưng họ mong con cháu có mặt. Một câu “không rảnh” dễ bị hiểu thành: “Nhà nội không phải ưu tiên”.

Thực tế, bạn có thể chỉ đang quá tải. Nhưng người nghe lại cảm thấy mình bị đặt ở vị trí phía sau.

Người EQ cao không phủ nhận việc mình bận. Họ chỉ thay đổi cách nói. Thay vì: “Nhà con bận lắm, không rảnh đâu” thì có thể là: “ Con đang hơi kẹt việc, nhưng con sẽ cố sắp xếp về sớm nhất có thể.”

Khác biệt rất nhỏ. Một câu là từ chối thẳng. Một câu là trấn an.

Người lớn có thể không nói ra, nhưng họ nhớ rất lâu cảm giác bị gạt sang bên lề. Trước Tết, cảm giác đó càng dễ phóng đại.

2. “Tết năm nào cũng vậy, mệt lắm”

Câu này thậm chí còn thật hơn. Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn thừa nhận, Tết không còn là kỳ nghỉ. Đó là một “kỳ thi” kéo dài: dọn dẹp, nấu nướng, tiếp khách, giữ hòa khí hai bên nội ngoại, lo quà cáp đủ đầy.

Mệt là điều có thật. Nhưng khi câu nói ấy được thốt ra trước mặt bố mẹ chồng, nó có thể mang một nghĩa khác.

Ảnh minh họa.

Với người lớn, Tết gắn liền với ký ức gia đình, với mâm cơm đông đủ, với tiếng cười của con cháu. Khi nghe con dâu thở dài “mệt lắm”, họ dễ cảm thấy mình hoặc nhà mình đang trở thành gánh nặng.

Bạn mệt vì công việc. Họ lại nghĩ bạn mệt vì về nhà nội. Đó là khoảng cách của cách hiểu.

Người EQ cao không phủ nhận cảm xúc của mình. Họ chỉ chọn nơi để trút. Thay vì nói “Tết mệt lắm”, có thể là: “Năm nay con hơi đuối xíu, chắc phải nhờ ba mẹ phụ con thêm.”

Cùng một trạng thái mệt, nhưng thông điệp chuyển từ than phiền sang chia sẻ. Từ “con khổ quá” thành “con cần hỗ trợ”.

Người lớn thường không ngại giúp. Họ chỉ ngại cảm giác mình bị xem là nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi đó.

3. “Chuyện này để con tự quyết”

Trước Tết, những góp ý nhỏ có thể xuất hiện nhiều hơn bình thường: mua hoa gì, bày mâm ngũ quả ra sao, biếu quà bên ngoại thế nào, chăm cháu ăn uống ra sao…

Có những góp ý khiến bạn thấy áp lực. Và phản xạ tự nhiên nhất là: “Chuyện này để con tự quyết”.

Câu nói này không sai. Nhưng trước Tết, nó dễ tạo cảm giác bị gạt ra ngoài. Với nhiều bố mẹ chồng, việc góp ý không hẳn là muốn kiểm soát. Đó là cách họ tham gia vào không khí chuẩn bị. Là cách họ cảm thấy mình vẫn có vai trò trong gia đình.

Ảnh minh họa

Khi bị đáp lại bằng một câu đóng cửa, họ có thể im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là không tổn thương.

Người EQ cao hiểu rằng không phải cuộc trao đổi nào cũng cần phân thắng – thua. Có những lúc chỉ cần lắng nghe, rồi điều chỉnh theo cách phù hợp.

Thay vì “để con tự quyết”, có thể nói: “Con hiểu ý ba mẹ, để con tính thêm cho hợp nha.”

Vẫn giữ được quyền quyết định, nhưng không làm đối phương thấy mình bị loại khỏi câu chuyện.

EQ cao không phải là nhún nhường, mà là hiểu thời điểm

Nhiều người phụ nữ sau khi đọc những lời khuyên như vậy sẽ thở dài: “Vậy lúc nào cũng phải giữ ý à?”

Không. Gia đình không phải nơi để bạn luôn dè chừng từng câu chữ. Nhưng trước Tết là một thời điểm đặc biệt.

Cuối năm ai cũng nhạy cảm hơn. Người trẻ áp lực tài chính. Người lớn tuổi sợ cảm giác cô đơn. Con cháu bận rộn, bố mẹ thì mong chờ.

Một câu nói đúng về lý có thể vẫn làm tổn thương về tình. EQ cao trong gia đình chồng không phải là nhịn cho xong chuyện. Mà là hiểu rằng có những thứ mình nói ra để nhẹ lòng, nhưng người khác nghe vào lại nặng lòng.

Giữ được không khí êm ấm trước Tết không phải là hy sinh bản thân. Mà là biết điều chỉnh một chút để mọi người cùng dễ thở.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.