Hannah Olala: Từ biểu tượng KOL ngành làm đẹp đến thương vụ nghìn tỷ với tập đoàn Ấn Độ

Với tổng cộng 3,4 triệu người theo dõi trên TikTok và Facebook, Hannah Olala là cái tên đã quá quen thuộc với hội mê làm đẹp nói riêng cũng như dân mạng Việt nói chung.

Mới đây nhất, cô lại chiếm spotlight khi tạo nên một cột mốc đặc biệt trên thị trường mỹ phẩm và thương mại điện tử Việt Nam. Đó là trở thành KOL đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại hoàn tất việc bán thương hiệu do mình đồng sáng lập cho một tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể, tập đoàn Marico (Ấn Độ) đã ký kết mua lại 75% cổ phần Công ty Cổ phần Skinetiq (do Hannah Olala là đồng sáng lập) với định giá vốn chủ sở hữu ở mức 1.000 tỷ đồng.

“Chân dung” thương vụ 750 tỷ đồng gây chấn động

Ngày 9/2 vừa qua, tập đoàn Marico Limited (Ấn Độ) và Công ty Cổ phần Skinetiq đã tổ chức thành công lễ ký kết mua bán cổ phần. Thông tin về thương vụ được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông và các nền tảng MXH.

Bên bán là Công ty Cổ phần Skinetiq, doanh nghiệp được thành lập năm 2020 bởi 2 doanh nhân - Bùi Ngọc Anh và Hannah Nguyễn (còn được gọi là Hannah Olala). Bên mua là Marico South-East Asia Corporation (MSEA) - công ty con do Marico Limited sở hữu 100% có trụ sở tại TP.HCM.

Theo thông tin công bố, thương vụ định giá vốn chủ sở hữu của Skinetiq ở mức 1.000 tỷ đồng, với việc Marico mua lại 75% cổ phần. Các điều khoản chi tiết khác của giao dịch không được tiết lộ.

Hình ảnh tại buổi ký kết hợp tác giữa 2 bên

Về Marico Limited, đây là một trong những tập đoàn FMCG hàng đầu Ấn Độ, với doanh thu toàn cầu năm tài chính 2024 - 2025 đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Doanh nghiệp hiện hoạt động tại hơn 25 quốc gia ở châu Á và châu Phi, sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng trong lĩnh vực chăm sóc tóc, chăm sóc da, dầu ăn và thực phẩm dinh dưỡng, với các nhãn hiệu như Parachute, Saffola, HairCode, Beardo và Just Herbs.

Mảng kinh doanh quốc tế, bao gồm Việt Nam, đóng góp khoảng 25% tổng doanh thu tập đoàn. Tại Việt Nam, Marico hiện diện thông qua công ty con 100% vốn là Marico South-East Asia Corporation (MSEA) - đơn vị từng mua lại X-Men, đồng thời sở hữu các thương hiệu Thuận Phát, Lashe Superfood và Purité de Provence.

Các thương hiệu Marico đang sở hữu ở Việt Nam

Ngay sau khi thông tin về thương vụ được công bố, bên cạnh sự bất ng của công chúng thì cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra. Một trong số đó chính là: Tiềm năng của Skinetiq và Candid cỡ nào mà được định giá 1.000 tỷ? Tập đoàn lớn “xuống tiền” giữa thời điểm này?

Các thông tin về Skinetiq dễ dàng tìm thấy trên những trang thông tin uy tín tại Việt Nam. Công ty mà Hannah Olala đứng sau có tên đầy đủ Công ty cổ phần Skinetiq được thành lập vào ngày 9/1/2020, có trụ sở tại TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Bùi Ngọc Anh.

Skinetiq hoạt động theo mô hình D2C (Direct-to-Consumer), tập trung vào phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử và kênh bán hàng trực tuyến. Doanh nghiệp này sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid, ra mắt năm 2022, đồng thời là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Murad tại Việt Nam.

Candid hiện là thương hiệu retinol bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam và từng đứng Top 2 thương hiệu skincare trên TikTok Shop trong kỳ Mega Day 12/12. Riêng năm 2025, Skinetiq đạt doanh thu 450 tỷ đồng, với biên lợi nhuận trước thuế trung bình trên 20%.

Sản phẩm Candid của Skinetiq

Hannah Olala: KOL đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công thương vụ chuyển nhượng cổ phần cho một tập đoàn quốc tế

Hannah Olala khởi nghiệp với Skinetiq cách đây 5 năm, vào thời điểm cô đã là một KOL có vị thế vững chắc trong cộng đồng yêu làm đẹp, những người đam mê mỹ phẩm, quan tâm đến các phương pháp chăm sóc da thân thiện, hiệu quả và hướng tới giá trị lâu dài.

Skinetiq được Hannah Olala xem như đứa con tinh thần của cô và đội ngũ, nơi cô dành nhiều tâm sức để song song xây dựng hình ảnh thương hiệu và đảm bảo chất lượng sản phẩm, với mong muốn người Việt có thể sử dụng những dòng mỹ phẩm tốt, không thua kém những thương hiệu hàng đầu.

Hơn ai hết, cô hiểu rằng việc đưa một thương hiệu hay sản phẩm làm đẹp ra thị trường và giúp nó có đời sống riêng không thể chỉ trông chờ vào quảng cáo, khuyến mãi hay sự nổi tiếng của gương mặt đứng sau, mà cốt lõi vẫn phải dựa vào chất lượng thực tế của sản phẩm và giá trị mang lại cho người tiêu dùng.

Nói thương vụ 750 tỷ đồng, Hannah Olala nhận định đây là cơ hội để thương hiệu được đi xa hơn điểm khởi đầu, dựa vào tiềm lực của tập đoàn đứng sau.

Trước khi đến với Skinetiq, Hannah Olala cũng đã từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao như: Group Brand Manager cho các hãng mỹ phẩm và nước hoa quốc tế, General Manager VinDS Beauty thuộc Vingroup, Giám đốc Quốc gia chuỗi phòng khám da liễu Thái Lan tại Việt Nam,... đồng thời điều hành các công ty của riêng mình, song song với việc làm sáng tạo nội dung trên MXH.

Hiện tại, cô được biết nhiều với vai trò CEO điều hành MCN Olala - hệ sinh thái nội dung và thương mại điện tử vận hành đa nền tảng, bao gồm website riêng hannaholala.com,cùng các gian hàng trên Shopee và TikTok Shop. Hiện tại, cô có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok.

Hannah Olala

Trong những năm gần đây, Hannah Olala liên tục nhận một số giải thưởng uy tín trong lĩnh vực thương mại điện tử và nội dung số, như Social Seller của năm tại Vạn Xuân Awards 2024 (giải thưởng quốc gia do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức); KOL nổi bật nhất ngành hàng mỹ phẩm cao cấp tại Shopee 2024; The Best Premium Livestream Star tại Shopee 2025.

Gần nhất, ngày 6/2, Hannah Olala là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự và diễn thuyết tại Hội nghị Thượng đỉnh Thương hiệu tổ chức tại Singapore do Shopee chủ trì.

Hannah Olala cũng tích cực tham gia, đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Ngày 17/5, Hannah Olala đã trao đến UNICEF Việt Nam 10 tỷ đồng, ký cam kết sẽ quyên góp tổng cộng 1 triệu USD nhằm hỗ trợ các vấn đề liên quan đến trẻ em tại Việt Nam. Cô cũng chính thức là thành viên Hội đồng Nhà Tài trợ Toàn cầu của UNICEF, gồm 147 nhà tài trợ cá nhân có chung cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống trẻ em toàn thế giới.

Thương vụ hoàn tất chuyển nhượng 75% cổ phần Skinetiq cho tập đoàn tiêu dùng quốc tế đánh dấu cột mốc quan trọng không chỉ với riêng Hannah Olala hay Skinetiq mà còn có ý nghĩa quan trọng trên thị trường.

Với Hannah Olala, cô trở thành KOL Việt Nam đầu tiên và chuyển nhượng thành công thương hiệu do mình sáng lập ở cấp tập đoàn quốc tế. Ở góc độ thị trường, giao dịch này bổ sung thêm dữ liệu tham chiếu về định giá doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng e-commerce và social commerce. Trong bối cảnh kênh bán hàng trực tuyến tiếp tục tăng trưởng, thương vụ được nhìn nhận như một trường hợp đáng chú ý trong hệ sinh thái thương hiệu nội địa xây dựng từ nội dung số và thương mại điện tử.