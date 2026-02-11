Vì sao chủ thương hiệu X-Men mua lại 75% cổ phần công ty mỹ phẩm chuyên bán online của KOL Hannah Olala?

Được đồng sáng lập năm 2020 bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyen, Skinetiq là doanh nghiệp mỹ phẩm direct-to-consumer (DTC) của Việt Nam, đồng thời là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực mỹ phẩm trực tuyến, nổi bật với mô hình tăng trưởng thương hiệu dựa trên khoa học dữ liệu và các nền tảng số.

Ngay từ khi thành lập, Skinetiq đã định vị mình là một trong những công ty mỹ phẩm đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng tập trung cho bán hàng trên các nền tảng online. Doanh nghiệp kết hợp phát triển thương hiệu với việc tận dụng dữ liệu có sẵn trên các nền tảng bán hàng online để tối ưu danh mục sản phẩm, chiến lược giá, nội dung và thu hút khách hàng trên các kênh thương mại điện tử, TikTok cũng như brand.com

Mô hình tích hợp, dẫn dắt bởi hiệu quả này đã giúp Skinetiq đạt được mức tăng trưởng vượt trội và xây dựng giá trị thương hiệu số vững chắc trong một thị trường cạnh tranh cao.

Ông Saugata Gupta – Tổng Giám đốc điều hành & Giám đốc điều hành Marico Limited, chia sẻ: “Khoản đầu tư vào Skinetiq thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng mảng mỹ phẩm cao cấp vững mạnh tại Việt Nam và thúc đẩy chiến lược DTC trên phạm vi quốc tế. Việt Nam tiếp tục là thị trường ưu tiên của Marico, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực và thị trường làm đẹp đang phát triển nhanh chóng".

Theo phía Marico Limited, mô hình dẫn dắt bởi kỹ thuật số cùng danh mục sản phẩm dựa trên khoa học của Skinetiq hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Marico về tương lai ngành làm đẹp và chiến lược nâng cấp danh mục thương hiệu. Sự hợp tác này giúp Marico Limited đi trước xu hướng tại thị trường thương mại điện tử và DTC đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để giới thiệu thêm nhiều thương hiệu trong những năm tới.

Ông Bùi Ngọc Anh – Nhà sáng lập & Giám Đốc Điều hành Skinetiq, cho biết: “Chúng tôi thành lập Skinetiq với một niềm tin đơn giản: người tiêu dùng Việt Nam xứng đáng được tiếp cận các sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao, dựa trên khoa học, và được phân phối qua các nền tảng số – nơi họ tìm hiểu, học hỏi và mua sắm.

Việc tập trung xây dựng thương hiệu dựa trên các nền tảng bán hàng online đã giúp Skinetiq mở rộng quy mô hiệu quả, đồng thời luôn bám sát sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng. Hợp tác cùng Marico mang đến cho chúng tôi quy mô, chuyên môn và nguồn lực để tăng tốc mô hình này, kết nối sâu hơn với người tiêu dùng và xây dựng tăng trưởng bền vững dài hạn. Chúng tôi rất hào hứng bước sang chương tiếp theo cùng một đối tác có chung tham vọng và cam kết về thực thi xuất sắc.”