Với nhiều người trẻ, đã có một thời, hạnh phúc đồng nghĩa với tự do làm điều mình thích. Là được đi đây đó khi hứng khởi trào dâng. Là được sống theo cách mình muốn, không bị ràng buộc bởi những kế hoạch dài hạn, những con số hay trách nhiệm nghe có vẻ quá "người lớn". Tiền bạc, khi ấy, chỉ cần đủ để chi trả cho cuộc sống trước mắt. Phần còn lại, ta tin rằng thời gian sẽ tự khắc lo liệu.

Nhưng rồi, đến một giai đoạn nhất định, định nghĩa ấy dần thay đổi. Không phải vì người ta bớt mơ mộng, mà vì cuộc sống dần đặt ra những câu hỏi thực tế hơn.

Đó có thể là khi hai vợ chồng trẻ sau nhiều năm đi làm, nhìn vào tài khoản tiết kiệm và nhận ra mình đã tích lũy được 500 triệu đồng đầu tiên. Con số 500 triệu đồng không quá lớn, cũng chưa đủ để mua nhà hay đầu tư "ra tấm ra món", nhưng nó mang lại một cảm giác rất khác: cảm giác mình đã có một điểm tựa. Một khoản tiền khiến người ta ngủ ngon hơn, vì biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, mình không hoàn toàn bị động.

Hoặc là khoảnh khắc một người trẻ bắt đầu nghĩ đến việc vay vốn, vì muốn chủ động hơn với tương lai. Sửa lại căn nhà nhỏ cho ba mẹ, mở một cửa hàng đã ấp ủ từ lâu, hay đầu tư cho một kế hoạch dài hơi mà trước đó vẫn chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Lần đầu tiên, tiền không còn chỉ để "chi tiêu", mà trở thành công cụ để kiến tạo cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Những khoảnh khắc ấy không ồn ào, chưa xuất chúng. Nhưng chúng đánh dấu một bước chuyển rất quan trọng: từ việc kiếm tiền để sống sang việc quản lý tài chính để sống tốt hơn. Và cũng từ đó, nhiều người bắt đầu nhận ra: hạnh phúc đến từ cảm giác làm chủ được cuộc sống của chính mình, với một nền tảng tài chính an ấm đủ để chịu những cơn dư chấn bất khả kháng như sa thải, ốm đau hay đủ để khởi đầu một kế hoạch mới mà không quá run sợ thất bại.

Cảm nhận chúng ta đang nói đến ở đây không chỉ là trải nghiệm cá nhân. Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu khoa học đã liên tục chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa tài chính và mức độ hạnh phúc của con người.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp được công bố trên Public Health Research cho thấy, khi thu nhập trở nên ổn định hoặc gia tăng, sức khỏe tâm thần và mức độ well-being của người trưởng thành được cải thiện đáng kể. Ngược lại, thu nhập bấp bênh hoặc sụt giảm có mối liên hệ chặt chẽ với căng thẳng tâm lý và lo âu kéo dài. Điều đáng nói là không phải những cú sốc lớn, mà chính sự bất ổn âm ỉ về tài chính mới là yếu tố bào mòn tinh thần con người theo thời gian.

Nghiên cứu khác đăng trên Frontiers in Psychiatry, sử dụng phương pháp Mendelian Randomization – vốn được xem là có độ tin cậy cao trong việc xác định mối quan hệ nhân quả – cũng chỉ ra rằng thu nhập hộ gia đình cao hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm và rối loạn lo âu. Kết quả này củng cố thêm nhận định rằng tài chính ổn định không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn đóng vai trò như một "lớp đệm" bảo vệ sức khỏe tinh thần

Tuy nhiên, con số tiền bạc không phải là yếu tố duy nhất. Thêm một hướng nghiên cứu khác cho thấy những người có kế hoạch tài chính rõ ràng – dù mức thu nhập không quá cao – thường có mức độ hài lòng với cuộc sống lớn hơn. Nghiên cứu đăng trên Journal of Financial Planning chỉ ra rằng việc hoạch định tài chính giúp con người cảm thấy kiểm soát tốt hơn các quyết định của mình, chuẩn bị tốt hơn cho rủi ro và từ đó nâng cao mức độ hài lòng chung với cuộc sống.

Kết quả này cũng được củng cố bởi nghiên cứu đăng trên BMC Psychology, khi financial well-being (cảm nhận tích cực về tình trạng tài chính cá nhân) được xác định là một trong những yếu tố dự đoán mạnh mẽ nhất của sự hài lòng với cuộc sống. Ngược lại, stress tài chính lại làm suy giảm đáng kể cảm giác hạnh phúc, ngay cả khi các yếu tố khác trong cuộc sống vẫn ổn định.

Đáng chú ý hơn, nhiều nghiên cứu gần đây còn chỉ ra rằng cảm giác "chủ động" trong tài chính quan trọng không kém, thậm chí đôi khi còn quan trọng hơn số tiền thực tế mà một người sở hữu. Nghiên cứu đăng trên Social Indicators Research cho thấy những người cảm thấy mình kiểm soát tốt tài chính cá nhân có mức well-being cao hơn và ít cảm xúc tiêu cực hơn, ngay cả khi thu nhập không vượt trội.

Cuối cùng, kết quả từ nghiên cứu trên hơn 2.600 người đã chỉ ra rằng mức độ nhạy cảm với việc quản lý tài chính đóng vai trò trung gian quan trọng giữa các rủi ro tài chính khách quan và sự hài lòng với cuộc sống. Nói cách khác, không phải hoàn cảnh tài chính tự thân quyết định hạnh phúc, mà là cách con người cảm nhận và chủ động đối diện với hoàn cảnh đó.

Từ những kết quả này, một kết luận dần trở nên rõ ràng: cảm giác an toàn tài chính có ảnh hưởng đến hạnh phúc nhiều hơn cả mức thu nhập tuyệt đối. Không phải giàu hay rất giàu quyết định hạnh phúc, mà là bạn có cảm thấy mình đang đi đúng hướng hay không.

Chính từ sự thay đổi trong nhận thức đó, nhiều tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng dẫn đầu, đã tiếp cận khách hàng theo hướng nhân văn hơn, đặt con người vào trung tâm. Ngân hàng không còn chỉ là nơi cung cấp sản phẩm tài chính, mà trở thành đối tác lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn cuộc sống.

Tại Việt Nam, những ngân hàng theo đuổi triết lý tài chính vì con người, đề cao xúc cảm hạnh phúc không hiếm gặp. Triết lý Tài chính vì con người được đẩy lên một tầm cao mới tại ABBank - định chế tài chính có hơn 30 tuổi đời - khi tuyên ngôn sứ mệnh "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc" tại dấu mốc tái định vị thương hiệu diễn ra cuối tháng 1/2026.

Vậy thì người trẻ chúng ta – từ những người đang hăm hở vào đời, hăm hở lập nghiệp đến những người đang là trụ cột một gia đình nhỏ - có dễ dàng CHẠM hạnh phúc hơn trong triết lý "Tài chính vì con người" đang ngày càng nâng tầm, mà ABBank là ví dụ?

Câu trả lời chắc chắn là Có!

Đơn cử tại ABBank, "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc" không dừng lại ở thông điệp hay khẩu hiệu, mà là sự thay đổi tâm thế phục vụ hàng triệu khách hàng: Từ "Trao giải pháp sẵn có" sang "Chủ động Kiến tạo", dựa trên sợi chỉ đỏ xuyên suốt là sự thấu cảm, am tường và linh hoạt trong DNA. Theo đại diện ABBank, điều đó có nghĩa "chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn, nỗi lo của bạn; cùng bạn quy hoạch tương lai, cùng bạn dấn thân vào những kế hoạch kinh doanh, cùng bạn bảo vệ gia đình. Chúng tôi tạo ra những giá trị mới, sản phẩm mới đón đầu và cả đo ni đóng giày theo nhu cầu".

Đó có thể là những khoản vay vừa sức, linh hoạt theo khả năng chi trả; là các giải pháp tài chính được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng; là những chính sách lãi suất, cho vay đặc biệt trong bối cảnh đặc biệt, được thiết lập khẩn cấp cho mỗi giai đoạn…

Đáng chú ý, tinh thần này đã "chảy" trong ABBank như một văn hóa bền vững. Thực tế chứng minh ABBank được xướng tên như một lựa chọn hiệu quả cho người trẻ mua nhà, sắm xe, sửa lại nhà, vay kinh doanh với 100% nhu cầu vốn; hay đồng hành cùng doanh nghiệp bằng chính sách giảm lãi suất, gia hạn… trong bối cảnh Covid-19 hoành hành.

Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: Cùng bạn kiến tạo hạnh phúc. Bởi suy cho cùng, tài chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp con người sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn chứ không trở thành một gánh nặng phải mang theo.

Và đôi khi, hạnh phúc bền vững không đến từ những bước nhảy vọt ngoạn mục, mà từ việc lựa chọn đúng người đồng hành ngay từ bước đầu tiên. Một ngân hàng hiểu bạn, lắng nghe bạn và sẵn sàng đi cùng bạn qua từng giai đoạn, biết đâu chính là "tiếng gõ cửa" đầu tiên của cuộc sống nhẹ nhàng, vững vàng và hạnh phúc mà bạn đang kiếm tìm.