Xúc động clip cụ ông bán ve chai mang hoa Tết đến tặng ân nhân

Clip bác bán ve chai nghèo vẫn không quên ân nhân khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @tuyetthanhspa)

Clip này được đăng lên mạng xã hội TikTok, ghi lại cảnh một ông lão khoảng U70 chở hai chậu hoa và hai lọ hành kiệu muối bằng chiếc xe đạp cũ đến tặng ân nhân. Tới nơi, ông lom khom dựng xe đạp, rồi cẩn thận đem hai lọ hành kiệu muối để vào trong nhà, sau đó quay ra nhẹ nhàng đặt hai chậu hoa xuống. Cô gái nhận quà liên tục cảm ơn.

Theo lời kể của cô gái đăng tải clip, cũng là người được tặng quà, ông lão này làm nghề bán ve chai, có mấy người con đều mất trong đại dịch COVID-19; vợ cũng bỏ ông mà đi. Cô xót thương hoàn cảnh éo le nên hết lòng hỗ trợ. Dù cô không cầu báo đáp, suốt nhiều năm qua ông lão chưa từng quên.

"Năm nào, chú cũng đến tặng quà cho con, trong khi chú đi lượm ve chai không giàu có gì. Chú còn cứ nhắc lại rằng rất mang ơn con vì đã giúp đỡ, mặc dù con thì không nghĩ đó là cái ơn. Con vui vẻ, hoan hỉ và luôn sẵn sàng cho đi mà không bao giờ cần nhận lại", cô gái bày tỏ.

Câu chuyện và đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, nhận hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận. Cư dân mạng xúc động trước tinh thần đền ơn đáp nghĩa của ông cụ: "Một người cao tuổi, nếm trải đủ những vị đắng cay cuộc đời khi mất đi cả người thân lẫn điểm tựa, nhưng tâm hồn bác vẫn sáng bừng sự tử tế. Lòng biết ơn không nằm ở giá trị vật chất của hai chậu hoa hay hũ hành kiệu, mà nó nằm ở cái dáng vẻ lom khom, cẩn trọng nâng niu từng món quà mang đến tặng ân nhân".

"Đúng là của cho không bằng cách cho, sự trân trọng của bác chính là minh chứng rõ nhất cho việc dù nghèo khó về tiền bạc, người ta vẫn có thể giàu có vô tận về nhân cách"; "Cô gái giúp đỡ bằng tâm thế hoan hỉ, không cầu nhận lạ", còn bác nhận ơn với sự khắc cốt ghi tâm suốt nhiều năm ròng".

"Bác đạp xe chở theo cả mùa xuân đến nhà ân nhân thật đầy xúc động, nhân văn. Khi ta trao đi yêu thương bằng cả trái tim, quả ngọt nhận lại chính là sự thanh thản và những kết nối tình người cao đẹp"...

Dân mạng cảm thán rằng lòng biết ơn, sự tử tế là không kể giàu nghèo. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Chi bình luận: "Đọc đến đoạn bác mất hết con cái và vợ bỏ đi trong đại dịch, tôi thực sự lặng người. Nỗi đau đó quá lớn đối với người có tuổi. Tuy nhiên, bác chọn cách sống tiếp bằng sự tử tế và lòng tri ân. Có lẽ, bác đã phải chuẩn bị hai chậu hoa và hai lọ hành kiệu muối từ lâu".

Nhiều dân mạng bàn luận về sự tử tế không có ranh giới giàu nghèo. "Nhiều người trong chúng ta thường đợi đến khi giàu có mới nghĩ đến việc giúp người, hoặc đợi khi dư dả mới nghĩ đến chuyện trả ơn. Nhưng nhìn bác, tôi nhận ra tử tế là do lựa chọn, không phải do điều kiện. Dù cuộc sống còn nhiều gánh nặng cơm áo, bác vẫn dành ra một góc trong tim để ghi nhớ những người đã chìa tay ra với mình lúc khốn cùng", Thanh Tùng viết.

Nhiều người khác bày tỏ sự yêu mến, cảm phục với cô gái. Hoàng Giang chia sẻ: "Thật sự khâm phục cách suy nghĩ của bạn gái trong đoạn clip này. Giữa một xã hội đôi khi quá sòng phẳng về lợi ích, tâm thế cho đi và xem đó làm vui, không phải nợ nần là một điều cực kỳ xa xỉ. Bạn ấy không giúp bác vì mong một ngày bác trả ơn, nhưng lại nhận được quá nhiều điều đáng quý".

Cư dân mạng cũng động viên nhau giúp đỡ những mảnh đời khó khăn xung quanh mình. "Chỉ cần chúng ta có lòng, dù là bữa cơm ấm, bộ quần áo cũ hay chút tiền cũng là hành động thiện nguyện cao đẹp. Sự tử tế không có nhiều ít chỉ cần chân thành. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ luôn tốt bụng, lan tỏa hơi ấm đến những người kém may mắn hơn trong cộng đồng", Duy Kiên bộc bạch.