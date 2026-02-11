Check giá dịch vụ dọn nhà Tết TP.HCM, Hà Nội: 200.000 đồng/giờ ngày cao điểm, trả 1 triệu/ngày vẫn không có người nhận

Càng sát Tết, câu chuyện tìm người dọn nhà lại trở thành “bài toán khó” của nhiều gia đình ở các thành phố lớn. Chỉ cần gõ vài từ khóa trên mạng, hàng trăm lời chào mời hiện ra với đủ mức giá, nhưng thực tế lại khác xa. Giá dịch vụ tăng từng ngày, người làm nghề thì kính lịch sớm. Chính vì vậy mà không ít gia đình dù sẵn sàng chi 1 triệu đồng/ngày nhưng vẫn không tìm được người làm.

Mức giá cao nhất hiện tại 200.000 đồng/giờ, đặt tối thiểu trước 72h

Trong các hội nhóm trên Facebook, không khó để bắt gặp các bài đăng tuyển người giúp việc, dọn dẹp theo giờ, theo ngày. Tần suất bài viết dày đặc, có nhóm lên đến 73.000 - 107.000 thành viên với 50 - 90 bài viết/ngày.

Khảo sát “thị trường” thuê giúp việc người dọn dẹp nhà cửa tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy, từ khoảng 20 tháng Chạp, giá dịch vụ dọn dẹp đã bắt đầu “leo thang”. Nếu ngày thường mức phổ biến chỉ 60.000 - 80.000 đồng/giờ thì cận Tết, con số này nhảy vọt lên 120.000 - 150.000 đồng/giờ. Riêng các ngày 26 - 29 Tết, nhiều đơn vị báo giá 180.000 - 200.000 đồng/giờ, chưa kể phụ thu nếu nhà quá rộng hoặc cần tổng vệ sinh sâu.

Mức giá dọn dẹp ngày cận Tết tăng cao lên tới 200.000 đồng/giờ

Không ít người cho rằng, xu hướng hiện tại là không thuê người giúp việc dài hạn mà ưu tiên thuê theo ngày, thuê theo ca, thuê theo “combo” vài hôm. Hoặc với nhiều gia đình, họ chỉ có nhu cầu thuê để đỡ cực trong đúng một khoảng thời gian cao điểm.

Tuy nhiên, ngoài việc mức giá tăng theo thời điểm thì để tìm được người giúp việc cũng không phải dễ dàng.

Trên ứng dụng BTaskee - một ứng dụng để tìm, thuê người dọn nhà đã có những lưu ý riêng khi đặt lịch Tết.

Theo đó, với dịch vụ dọn dẹp Tết, khách hàng cần đặt lịch trước tối thiểu 72h. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng dịch vụ, ứng dụng cũng có những chính sách riêng. Chẳng hạn nếu hủy lịch sớm (trước 72h), phí hủy là 10% và nếu hủy gấp trong vòng 72h, phí hủy là 100%. Phía dịch vụ cũng bày tỏ Tết là thời gian cao điểm nên mong khách hàng hạn chế thay đổi lịch đặt để tránh bị gián đoạn.

Hiện tại, mức giá khi đặt trên BTaskee những ngày Tết là 400.000 đồng cho 2 giờ dọn dẹp tối đa 55m2 hoặc 2 phòng.

Mức giá trên ứng dụng cũng có giá 400k cho 2 giờ đồng hồ

Đi kèm theo đó là một số lưu ý, chính sách đặt lịch

Bên cạnh đó khi khảo sát ứng dụng JupViec, mức giá ngày Tết cũng được ghi rõ 415.000 đồng/ buổi, gồm 1 nhân viên dọn dẹp trong 2 giờ. Mức giá này đã bao gồm phí dụng cụ, không có phụ thu thêm. Trong khi đó, với dịch vụ dọn dẹp ngày thường, cùng thời gian tương tự, mức giá chỉ là 356.000 đồng/buổi.

Người giúp việc kín lịch, người thuê trả 1 triệu đồng/ngày cũng không nhận

Nhiều người quan niệm “nhà phải sạch mới có Tết”, nên dù bận đến đâu cũng phải dọn. Nhưng khi khối lượng công việc tăng lên, sức người có hạn, thuê dịch vụ trở thành lựa chọn nhanh nhất.

Không chỉ người có gia đình, nhiều người trẻ cũng chọn đặt dịch vụ qua ứng dụng hoặc công ty chuyên nghiệp vì muốn an tâm, tiện lợi, có quy trình rõ ràng. Thay vì “tự vật lộn” với nhà cửa, họ chấp nhận bỏ tiền để mua thời gian nghỉ ngơi, điều vốn rất hiếm trong những ngày cuối năm.

Tuy nhiên, nhu cầu thuê đông nhưng lượng người làm lại không có đủ để đáp ứng. Không phải cứ đăng bài trên các hội nhóm là chốt được người phù hợp. Nhiều người thuê chia sẻ họ ưu tiên yếu tố an toàn và sự tin tưởng, nhất là khi chỉ thuê vài ngày Tết. Song, dù chấp nhận mức giá cao hơn ngày thường nhưng vẫn không tìm được người làm vì đã kín lịch.

Trên các hội nhóm tìm giúp việc, mỗi bài đăng cần người dọn nhà nhận được hàng chục lượt hỏi, nhưng chỉ vài phút sau đã xuất hiện thông báo “đã chốt ca”. Nhiều đầu mối cho biết nhân công hiện chỉ nhận những gói làm trọn ngày 6 - 8 tiếng, mức 1- 1,5 triệu đồng, ưu tiên khách quen hoặc các căn hộ làm định kỳ. Các yêu cầu làm lẻ 2–3 tiếng hầu như bị từ chối.

Nhiều bài đăng tìm thuê giúp việc với giá 1 triệu/ngày nhưng vẫn chưa có người nhận

Việc trả cao nhưng vẫn khó thuê còn đến từ đặc thù công việc cuối năm: khối lượng dọn dẹp nặng, thời gian gấp, lại tập trung vào cùng một khung ngày. Nhiều nhóm lao động chọn nhận các hợp đồng tổng vệ sinh trọn gói ở khu đô thị lớn, có hỗ trợ ăn uống và di chuyển, thay vì nhận các ca rời rạc trong khu dân cư nhỏ. Điều này khiến những gia đình đặt muộn gần như không còn cơ hội.

Câu chuyện thuê người dọn nhà dịp cuối năm vì thế phản ánh rất rõ sự thay đổi trong nhịp sống đô thị: thời gian ngày càng đắt đỏ, còn sức lao động lại có giới hạn. Khi cung không theo kịp cầu, dịch vụ tưởng chừng rất phổ biến bỗng trở thành điều "xa xỉ".

Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình buộc phải tính toán lại kế hoạch Tết của mình. Người đặt sớm thì giữ được mức giá dễ chịu hơn, người đặt muộn chấp nhận trả cao hoặc tự xoay xở. Không ít người chọn cách dọn dẹp theo từng phần từ sớm, hoặc chỉ thuê những hạng mục nặng để giảm chi phí, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ.