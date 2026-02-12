Thuê giúp việc ngủ lại, chăm ông bà, bố mẹ U60, U70 ngày Tết: Trả lương 10 triệu trong 10 ngày nhưng không phải ai cũng làm được

1 triệu/ngày để “có người trong nhà” những ngày đầu năm

Khoảng hơn một tháng trở lại đây, các hội nhóm tìm giúp việc trên Facebook hoạt động như một “sàn việc làm thu nhỏ”. Nếu trước đó, phần lớn bài đăng xoay quanh tổng vệ sinh nhà cửa, thì càng sát Tết, một xu hướng khác nổi lên rõ rệt:

Tìm người ở lại chăm sóc ông bà, bố mẹ U60, U70 trong những ngày gia đình đi vắng.

Nhu cầu tìm người giúp việc ngủ lại, chăm sóc ông bà dịp Tết tăng cao. Ảnh chụp màn hình.

Chỉ cần gõ cụm từ “chăm người già Tết”, hàng loạt bài đăng xuất hiện với nội dung khá giống nhau:

- “Tìm cô giúp việc ở lại từ 28 đến mùng 6”

- “Nhà có hai ông bà còn minh mẫn, cần người ngủ lại cho yên tâm”

- “Gia đình đi du lịch, cần người chăm sóc bố mẹ U70

Mức lương được đưa ra khá đồng đều, phổ biến khoảng 1 triệu đồng/ngày. Làm trọn 10 ngày cao điểm, con số lên tới 10 triệu đồng, chưa tính thưởng thêm hoặc hỗ trợ chi phí đi lại.

Anh T.T. đăng status trong hội "Tìm người giúp việc gia đình, chăm bé, chăm người già ": "Cần tìm gấp một cô biết chăm sóc người già, bà đi lại hơi yếu, chỉ việc chăm sóc bà thôi. Lương 13 triệu/tháng, có lương tháng 13, làm 10 ngày Tết luôn mỗi ngày 1 triệu, 10 ngày 10 triệu. Em đang cần gấp do cô giúp việc nghỉ, liên hệ...".

"Cần tìm giúp việc ở cùng ông bà khỏe mạnh, minh mẫn nhưng nhà 2 tầng, Tết trên này vắng người mà vợ chồng mình về quê nên không an tâm. Mình trả 1 triệu/ngày, bạn nấu ăn, dọn nhà là được nhé, làm đến mùng 10", chị S.S. đăng trên hội tìm người giúp việc có hơn 107K trên Facebook.

Chị H.G. đăng bài trong “Hội tìm người giúp việc gia đình ở Hà Nội” viết: “Em cần tìm cô giúp việc (có ngủ lại) từ mùng 2 đến mùng 5 Tết cho bố mẹ em. Nhà chung cư chỉ có hai bố mẹ U60. Công việc chính là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đơn giản, không cầu kỳ. Lương 1 triệu/ngày, có thể thỏa thuận thêm” .

Ảnh minh họa.

Có thể thấy, so với việc tổng vệ sinh nhà cửa hay nấu cỗ nhiều mâm, công việc chăm ông bà những ngày này được nhiều người mô tả là “không quá tất bật”, thậm chí nhẹ hơn ngày thường do nhà ít người ra vào. Phần lớn ông bà trong các bài đăng đều được mô tả “còn khỏe”, “minh mẫn”, “tự sinh hoạt được”. Nhu cầu vì thế không hoàn toàn là chăm sóc y tế mà thiên về sự an tâm.

Tết vốn là dịp sum họp, nhưng thực tế không phải gia đình nào cũng có thể ở cạnh bố mẹ đủ đầy. Người phải về quê bên nội, người về quê ngoại, người tranh thủ đi du lịch sau một năm làm việc căng thẳng, người phải trực Tết. Thành phố những ngày mùng 1, mùng 2 vốn đã thưa người, nếu chỉ còn hai ông bà trong căn nhà nhiều tầng, nỗi lo càng lớn.

Bởi thế, điều các gia đình cần không chỉ là người dọn dẹp hay nấu ăn đơn thuần, mà là một người có thể ngủ lại, trò chuyện, bầu bạn cùng ông bà trong những ngày con cháu đi vắng.

Thị trường sôi động nhưng “chốt người ưng ý” không dễ

Dưới mỗi bài đăng là hàng chục bình luận nhận việc, người giới thiệu đã có 3-5 năm kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi, người cho biết từng làm bệnh viện hoặc từng chăm ông bà liệt giường.

Ảnh minh họa.

Thị trường nhìn qua có vẻ sôi động, đa dạng lựa chọn, nhưng nhiều gia đình thừa nhận việc “chốt được người ưng ý” không hề đơn giản.

Thuê người ngủ lại, vì thế, không chỉ để nấu một bữa cơm hay quét một căn nhà, mà để căn nhà có tiếng động, có người qua lại, có người xử lý kịp thời nếu ông bà mệt hoặc té ngã.

Ở chiều ngược lại, người làm cũng có lựa chọn riêng trong dịp Tết. Chị T., có 8 năm kinh nghiệm giúp việc tại TP.HCM, cho biết Tết là thời điểm khan hiếm lao động nhất vì ai cũng muốn về quê ăn Tết. “ Lương 1 triệu/ngày nghe cao, nhưng phải ở lại hoàn toàn, gần như không có thời gian riêng. Gia đình thuê thường không ở nhà, nên họ càng kỹ. Hỏi kinh nghiệm, giấy tờ, có khi yêu cầu thử việc trước. Nếu ông bà có chuyện gì thì mình là người xử lý đầu tiên”, chị chia sẻ.

Theo chị, nhiều người làm lâu năm chỉ nhận qua người quen giới thiệu hoặc qua công ty trung gian để đảm bảo an toàn hai chiều. Mức thu nhập cao dịp Tết thực chất là sự đánh đổi giữa tiền bạc và việc phải xa gia đình trong thời điểm ai cũng mong được quây quần.

Với nhiều gia đình, con số 10 triệu cho 10 ngày có thể khiến người ngoài giật mình, nhưng trong bối cảnh Tết là thời điểm lương thưởng và chi tiêu đều tăng, không ít người cho rằng đây là khoản chi hợp lý để đổi lấy sự yên tâm.

Chị N. (Hà Nội) cho biết năm nào gia đình chị cũng tìm người chăm sóc hai ông bà vài ngày Tết. “Bình thường thuê chăm người già đã 400-500 nghìn/ngày rồi. Tết các ngành nghề đều nhân đôi lương, thì giúp việc cũng vậy thôi. Quan trọng là tìm được người tin tưởng, vì vợ chồng tôi không ở nhà những ngày đó”, chị nói.

Trong khi đó, chị H.L. (TP.HCM) đã đăng tuyển một tuần vẫn chưa tìm được người phù hợp dù trả 1 triệu/ngày. “Có người đòi giá cao hơn, có người mình thấy chưa yên tâm. Nếu không tìm được, chắc phải thuê theo giờ, nhưng book app dịp Tết giá có thể hơn 200 nghìn/giờ, tính ra còn tốn hơn” , chị chia sẻ.

Nhìn rộng hơn, xu hướng thuê người chăm sóc ông bà dịp Tết phần nào phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc gia đình đô thị.

Chị H.L. cho biết bản thân bình thường vẫn tự dọn nhà, chăm sóc gia đình nhưng Tết đến, có lịch trình riêng nên thuê giúp việc. Ảnh minh họa.

Gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, con cái sống và làm việc xa bố mẹ, nhịp sống hiện đại khiến không phải ai cũng có thể ở nhà suốt Tết như trước.

Trong bối cảnh đó, dịch vụ giúp việc không còn chỉ gói gọn trong quét nhà, rửa bát, mà dần trở thành một phần của hệ sinh thái chăm sóc gia đình. Giữa thị trường nhộn nhịp, yếu tố được đặt lên hàng đầu vẫn là sự tin tưởng.

Bởi hơn cả câu chuyện tiền bạc, điều nhiều gia đình thực sự tìm kiếm trong 10 ngày Tết ấy là cảm giác an tâm rằng ông bà không phải đón những ngày đầu năm trong căn nhà quá vắng tiếng người.