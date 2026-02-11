Nhan sắc kinh diễm như sao thập niên 90 của cô gái được nhạc trưởng trẻ nổi tiếng Việt Nam cầu hôn

Sau vai Bích Diễm trong bộ phim Em và Trịnh, Lan Thy - nữ diễn viên sinh năm 1998 được khán giả biết đến nhiều hơn. Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất, vẻ ngoài trong veo, xinh đúng chuẩn “nàng thơ” của Lan Thy khiến không ít người mê mẩn.

Vừa qua trên trang cá nhân của mình, Lan Thy đăng tải hình ảnh được bạn trai cầu hôn tại một đám cưới. Khi nửa kia bí mật "đánh úp", cô nàng vô cùng bất ngờ, gương mặt rưng rưng hạnh phúc. Được biết, bạn trai của Lan Thy là nhạc trưởng Dustin Tiêu. Khoảnh khắc anh cầu hôn cô được sự chứng kiến của hai bên gia đình, người thân.

Lan Thy thu hút sự chú ý khi được bạn trai nhạc trưởng cầu hôn

Cả hai lựa chọn kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư, tình yêu trên MXH trong suốt 2 năm bên nhau. Hiện cả hai lên kế hoạch cho đám cưới nhưng chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể.

Cho những ai chưa biết, Lan Thy tên đầy đủ Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998. Trước khi đến với điện ảnh, cô là người mẫu ảnh. Nữ diễn viên từng theo học ngành y nhưng quyết định dừng lại để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Cô sở hữu vẻ đẹp thanh tú, mái tóc đen dài và nét Á Đông. Bên cạnh đó, gương mặt của Lan Thy thể hiện rõ nét dịu dàng nhưng vẫn sắc sảo, thu hút, dù không cần trang điểm đậm vẫn toát lên những nét đẹp rất riêng. Điều này khiến Lan Thy “lọt mắt xanh” của nhiều đạo diễn phim Việt. Cũng bởi vậy mà Lan Thy vẫn được khán giả gọi là “nàng thơ” Vbiz bởi visual này.

Cô nàng sở hữu nhan sắc trong veo, xinh đẹp đúng chuẩn "nàng thơ"

Không ít người bày tỏ sự mê mẩn với nét đẹp của nữ diễn viên sinh năm 1998

Không ít người còn nhận xét, nhan sắc của Lan Thy gợi liên tưởng đến diễn viên Thư Kỳ, Củng Lợi. Ngoài đời, Lan Thy theo đuổi phong cách năng động, trẻ trung với crop-top, quần jogger, là gương mặt được nhiều nhãn hàng mời chụp lookbook nhờ khuôn mặt khả ái.

Trên trang cá nhân của mình, Lan Thy cũng không ngần ngại khoe những bức ảnh đời thường, mộc mạc nhất. Đặc biệt, cô từng “thả xích” loạt ảnh hồi nhỏ, tuổi dậy thì thời còn đi học. Song ai cũng phải dành lời khen ngợi cho Lan Thy bởi cô nàng đã xinh đẹp từ nhỏ, càng lớn càng thăng hạng nhan sắc, trở nên cuốn hút hơn.

Những bức ảnh chứng minh Lan Thy sở hữu vẻ xinh đẹp, cuốn hút từ nhỏ

Về chuyện tình yêu, Lan Thy vốn là người kín tiếng. Đầu năm 2023, Lan Thy lần đầu công khai mối quan hệ với Avin Lu trên trang cá nhân bằng những hình ảnh đời thường. Mối quan hệ của cả hai khi đó nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đều là gương mặt trẻ được chú ý sau Em và Trịnh. Tuy vậy chuyện tình này không kéo dài. Lan Thy và Avin Lu âm thầm hẹn hò rồi lặng lẽ chia tay.

Sau đó Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu nên duyên. Cả hai ủng hộ nhau trong công việc và luôn thể hiện sự trân trọng nửa kia. Vào những sự kiện công chiếu phim của bạn gái, Dustin Tiêu đều xuất hiện để chúc mừng.

Dustin Tiêu hơn bạn gái 1 tuổi. Anh tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ). Dustin Tiêu cũng được biết đến là nhạc trưởng tài năng, từng chỉ huy thành công nhiều đêm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả.

Lan Thy và Dustin Tiêu không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình yêu, đời tư trên MXH

Một số hình ảnh đời thường khác của Lan Thy

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV