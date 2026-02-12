Chưa bao giờ thấy Hạt Dẻ thế này!

Mới đây, Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc, SN 2008) - con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo đã chia sẻ loạt khoảnh khắc check-in đi biển, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh, Hạt Dẻ gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, nhan sắc ngày càng sắc sảo cùng phong cách thời trang trưởng thành, cá tính.

Ở tuổi sắp tròn 18, ái nữ nhà MC Quyền Linh nhận nhiều lời khen ngợi với khí chất toát ra cực slay. Đồng thời, không ít người cũng dự đoán rằng Hạt Dẻ sẽ là gương mặt tiềm năng nếu chính thức bước chân vào showbiz.

Hạt Dẻ bùng nổ visual trong loạt ảnh mới

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi Hạt Dẻ bởi từ gương mặt đến vóc dáng đều cực xinh đẹp.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng loạt hình này của Hạt Dẻ dường như khác hẳn với trước đây. Cô nàng có phần tự tin, bớt rụt rè hơn nhiều so với trước. Không những thế, từ gương mặt đến vóc dáng, đặc biệt là đôi chân dài, chiều cao nổi bật của Hạt Dẻ khiến nhiều ngưỡng phải ngưỡng mộ, thậm chí “xin vía”.

Cộng đồng mạng bày tỏ thời gian gần đây, Hạt Dẻ tìm thấy phong cách phù hợp với riêng mình nên visual toả sáng hơn gấp mấy phần. Nếu như trước đây cô nàng vẫn xuất hiện trong những bộ cánh điệu đà, nhẹ nhàng thì hiện tại, Hạt Dẻ không ngại thử sức với style năng động, cá tính, sắc sảo.

Trước đây Hạt Dẻ cũng không ít lần bị dân mạng đem ra so sánh với chị gái Lọ Lem. Tuy nhiên khi ngắm loạt hình mới này, người hâm mộ không còn tranh cãi về diện mạo của cả 2 chị em. Các đường nét trên khuôn mặt Hạt Dẻ ngày càng hoàn hảo hơn, cô nàng cũng hướng phong cách khác, không giống vibe công chúa như chị gái Lọ Lem. Song, đông đảo dân tình đều cho rằng MC Quyền Linh có 2 cô con gái vừa xinh đẹp, vừa tài năng, mỗi người một vẻ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Sốc visual quá! Không nhận ra Hạt Dẻ luôn”. - “Giữ style này nha bé ơi, đỉnh lắm!”. - “Tui mê vibe của bé Hạt Dẻ ghê, vẫn nữ tính mà có sự cá tính, sắc sảo”. - “Xin vía chân dài, chiều cao nổi bật như Hạt Dẻ. Ngày càng xinh, ngưỡng mộ quá”. - “Chưa từng thấy giao diện này của Hạt Dẻ, nãy suýt không nhận ra. Giữ phong độ này nha cô bé ơi, xinh quá trời”. - “Sắp tròn 18 tuổi có khác, ra dáng thiếu nữ quá Hạt Dẻ ơi”.

Hiện tại, Hạt Dẻ đang bước vào những năm cuối cấp Trung học phổ thông. Theo thông tin từ website chính thức của trường, mức học phí dành cho học sinh lớp 12 trong năm học 2024-2025 lên đến khoảng 627 triệu đồng/năm. Được học tập trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế từ nhỏ, cô bé không chỉ có nền tảng học vấn vững chắc mà còn thông thạo tiếng Anh.

MC Quyền Linh từng chia sẻ rằng Hạt Dẻ chính là "thông dịch viên" của anh mỗi khi cần giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhờ khả năng ngôn ngữ linh hoạt cùng tư duy nhanh nhạy, ái nữ út nhà Quyền Linh luôn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với những người xung quanh.

Bên cạnh việc học tập, Hạt Dẻ còn thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như hội họa, âm nhạc và thể thao. Cô bé được gia đình tạo điều kiện phát triển toàn diện và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp bản thân ngày càng năng động, tự tin.

Hạt Dẻ sở hữu chiều cao ấn tượng nhờ năng nổ hoạt động thể thao.