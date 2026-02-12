Nhà quay phim Quí Tùng của VTV qua đời ở tuổi 37

Chia sẻ với Tiền Phong , người thân của nhà quay phim Quí Tùng cho biết anh qua đời lúc 13h30 ngày 11/2, tại nhà riêng. Lễ tang anh diễn ra lúc 8h45 ngày 13/2 ở Nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hà Nội.

Gia đình cho biết anh phát hiện mắc ung thư máu cách đây khoảng ba tháng. Thời gian qua, Quí Tùng tích cực điều trị, song bệnh tình chuyển biến nặng từ đầu tháng 2. Dù đã trải qua hóa trị, cơ thể anh không đáp ứng thuốc như kỳ vọng.

“Tôi và gia đình đều nghĩ bệnh tình của anh sẽ thuyên giảm sau đợt hóa trị. Nhưng đâu ai ngờ, anh không thích ứng với thuốc và ra đi đau đớn. Tôi không tin nổi mọi thứ diễn ra trong vỏn vẹn ba tháng”, chị Quỳnh Anh - em gái Quí Tùng - nghẹn ngào chia sẻ.

Với đồng nghiệp, Quí Tùng là người hiền lành, dễ thương.

Trong mắt gia đình, anh là người sống trách nhiệm, tình cảm và luôn hết lòng vì người thân. “Anh trai tôi là niềm tự hào của gia đình. Anh ra đi nhưng những điều tốt đẹp anh để lại sẽ không ai quên”, chị nói thêm.

Thông tin Quí Tùng qua đời khiến nhiều đồng nghiệp ở VTV, bạn bè bàng hoàng, tiếc thương. BTV Hoàng Trang nhớ lại hình ảnh một Quí Tùng luôn nở nụ cười, âm thầm hoàn thành công việc phía sau ống kính.

“Em hiền lành, lúc nào cũng chỉ cười. Biên tập muốn gì cũng chiều, chẳng bao giờ than phiền. Em đã chiến đấu rất kiên cường rồi. Tạm biệt em”, chị chia sẻ.

BTV Huyền Trang cũng không giấu được xúc động: “Tin dữ đến quá đột ngột, dù đã có linh cảm. V6 hôm nay ai cũng buồn, nhưng sẽ luôn nhớ về Quí Tùng nhiệt huyết, chân thành. Đi nhé, ở nơi nào đó hãy luôn mỉm cười”.

Một người bạn thân của anh tâm sự: “Giữa buổi chiều, một tin nhắn khiến tôi bàng hoàng, đứng chết lặng giữa văn phòng xung quanh là hàng trăm con người và cả đống giấy tờ. Hai dòng nước mắt chảy ra, chân tay tôi run lên. Một người anh tôi quen biết và thân nhau suốt 10 năm qua, hôm nay đã từ bỏ lại vợ con, bỏ lại mẹ mà đi tìm những thú vui mới ở nơi mây gió”.

Quí Tùng tên đầy đủ là Nguyễn Quí Tùng, sinh năm 1989, ở Hà Nội. Anh công tác tại VTV từ năm 2015, là nhà quay phim của VTV Thể thao. Anh tham gia ghi hình nhiều sự kiện lớn như hậu SEA Games 2025, hậu trường EURO 2024, Lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80 năm 2025), cầu truyền hình Khúc tráng ca hòa bình 2022, Giải chạy VTV Phú Quốc Marathon 2025…