Cái được của người lương 10 triệu

Mức lương 10 triệu mỗi tháng, với nhiều người, không phải là con số đáng mơ ước. Nó đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản, nhưng hiếm khi tạo ra cảm giác dư dả. Tuy vậy, trong thực tế đời sống, không ít người vẫn duy trì được một cuộc sống ổn định, thậm chí tương đối thoải mái, nhờ biết cách sắp xếp và vun vén.

Cái "được" đầu tiên của người lương 10 triệu là hiểu rất rõ giới hạn tài chính của mình. Khi thu nhập không quá cao, mọi khoản chi đều phải cân nhắc. Tiền nhà, tiền ăn, tiền đi lại, tiền sinh hoạt… được đặt lên trước, những khoản không cần thiết sẽ tự động bị loại bỏ. Sống lâu trong điều kiện đó, người ta hình thành thói quen tiêu tiền có kế hoạch, không dễ bị cuốn theo những chi tiêu bốc đồng.

Người lương 10 triệu thường không kỳ vọng quá nhiều vào việc "sống rộng". Thay vào đó, họ học cách sống vừa. Vừa với túi tiền, vừa với khả năng, vừa với nhịp sống của mình. Chính sự vừa vặn này giúp họ ít rơi vào trạng thái căng thẳng vì chi tiêu vượt quá khả năng chi trả.

Nếu biết vun vén, 10 triệu vẫn có thể chia ra cho những khoản quan trọng. Có thể không tích lũy nhanh, nhưng vẫn để dành được một phần nhỏ. Có thể không mua sắm thoải mái, nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống gọn gàng, đủ đầy trong phạm vi cho phép. Quan trọng nhất là không phải chạy theo những khoản chi chỉ để giữ hình ảnh hay thể hiện điều gì đó với người khác.

Một điểm dễ thấy là người lương 10 triệu thường rất rõ ràng trong việc cho – nhận. Có bao nhiêu thì chia bấy nhiêu, thiếu thì nói thiếu, không đủ thì tìm cách cân đối lại. Nhờ vậy, các quyết định tài chính ít mang tính cảm xúc, mà dựa nhiều hơn vào thực tế. Điều này giúp họ tránh được việc chi quá tay vào những dịp cần nhiều khoản như lễ, Tết.

Vào dịp Tết, người lương 10 triệu thường xác định rất sớm mức chi phù hợp. Biếu xén trong khả năng, sắm sửa vừa phải, không ôm đồm. Khi đã quen với mức sống đó, họ cũng ít khi tự tạo áp lực cho bản thân. Tết với họ có thể không rộn ràng về vật chất, nhưng đổi lại là cảm giác chủ động và kiểm soát được tài chính.

Khả năng vun vén của người lương 10 triệu còn thể hiện ở việc biết ưu tiên. Không phải cái gì cũng cần mua mới, không phải khoản chi nào cũng phải theo số đông. Họ có xu hướng chọn những giải pháp tiết kiệm nhưng hiệu quả: nấu ăn nhiều hơn, hạn chế mua sắm không cần thiết, cân nhắc kỹ trước những khoản chi dài hạn.

Dĩ nhiên, mức lương này cũng đi kèm với nhiều hạn chế. Chỉ cần một khoản phát sinh lớn như ốm đau, sửa nhà hay mất việc tạm thời là kế hoạch tài chính có thể bị xáo trộn. Nhưng chính vì hiểu rõ điều đó, người lương 10 triệu thường thận trọng hơn, ít mạo hiểm và cố gắng giữ cho cuộc sống ổn định.

Nếu so với người có thu nhập cao hơn, người lương 10 triệu không có nhiều lựa chọn. Nhưng đổi lại, họ có một mối quan hệ khá lành mạnh với tiền: không kỳ vọng quá mức, không phóng đại khả năng, cũng không tự đặt mình vào những áp lực không cần thiết. Họ sống dựa trên những gì mình có, thay vì những gì mình "nên có".

Cái được lớn nhất của người lương 10 triệu, suy cho cùng, là sự chủ động trong chi tiêu. Khi biết rõ mình đang ở đâu, mình có thể đi được bao xa, họ ít khi rơi vào cảm giác hụt hẫng hay so sánh. Cuộc sống có thể không dư dả, nhưng nếu biết thu xếp, vẫn có thể trôi qua một cách ổn định và nhẹ nhàng.

10 triệu không phải là mức lương lý tưởng. Nhưng với những người biết vun vén, nó vẫn đủ để sống tử tế, lo cho bản thân và gia đình trong khả năng của mình. Và đôi khi, sống vừa sức như vậy lại mang đến một cảm giác yên tâm mà không phải ai cũng có được.