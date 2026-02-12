Đi YEP công ty và bốc trúng quà "nghỉ phép 365 ngày có lương", hôm sau sếp lập tức gọi riêng ra nói chuyện

(Ảnh minh họa: Internet)

Thời điểm cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa khắp phố phường, nhiều doanh nghiệp tất bật chuẩn bị cho những buổi tiệc tổng kết. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là khoảnh khắc gắn kết tập thể, nơi nhân viên chờ đợi những phần quà may mắn trong chương trình bốc thăm. Từ phong bao tiền mặt, thiết bị công nghệ đến các chuyến du lịch, mỗi phần thưởng đều góp thêm tiếng cười cho bữa tiệc cuối năm.

Gần đây, trên mạng xã hội Xiaohongshu, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản “Bạn mong muốn phần thưởng tất niên nào nhất?” đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Giữa vô vàn lựa chọn, “365 ngày nghỉ phép vẫn hưởng lương” nổi lên như mong ước táo bạo nhất. Ý tưởng được nhiều người hưởng ứng bởi nó chạm đúng khát khao chung của dân công sở: có một năm thảnh thơi mà thu nhập không bị ảnh hưởng.

Điều đáng nói là phần thưởng ấy không chỉ tồn tại trên mạng xã hội. Tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đã có nhân viên thực sự bốc trúng giải thưởng đặc biệt này trong tiệc cuối năm của công ty.

Năm 2022, một doanh nghiệp truyền thông tại thành phố này khiến bầu không khí gala trở nên sôi động khi công bố giải nhất là 365 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương. Người may mắn là anh Li, nhân viên kinh doanh có thành tích nổi bật.

Đại diện công ty chia sẻ buổi tiệc có khoảng 70 nhân viên tham dự, ngoài giải đặc biệt còn có nhiều phần thưởng giá trị như chuyến du lịch trong nước hay bộ sản phẩm công nghệ cao cấp. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, anh Li là nhân viên đóng góp doanh số lớn trong năm trước đó, vì vậy việc anh nhận giải càng khiến tập thể thêm phấn khởi.

Phần thưởng có thể lựa chọn linh hoạt: nghỉ trọn một năm hoặc quy đổi thành tiền mặt khoảng 200.000 NDT (tương đương hơn 700 triệu đồng), cũng có thể kết hợp cả hai.

Sau khi cân nhắc, anh Li quyết định nhận tiền thay vì nghỉ phép. Với tính chất công việc không quá phụ thuộc vào việc có mặt tại văn phòng mỗi ngày, anh cho biết việc quy đổi là phương án phù hợp. Một phần số tiền được anh gửi tặng gia đình, một phần phục vụ nhu cầu cá nhân và trích ra ủng hộ các hoạt động thiện nguyện cho trẻ em vùng khó khăn.

Năm 2023, cũng tại Thâm Quyến, câu chuyện tương tự đã xảy ra. Sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh, một công ty quyết định tổ chức lại tiệc tất niên với giải đặc biệt vẫn là 365 ngày nghỉ phép hưởng lương. Lần này, người trúng thưởng là một quản lý thường xuyên đi công tác.

Theo truyền thông địa phương, khi kết quả được công bố, ban lãnh đạo không giấu được sự bất ngờ bởi xác suất trúng giải rất thấp. Trước tình huống một nhân sự chủ chốt có thể nghỉ việc cả năm, giám đốc công ty đã đích thân gọi điện cho người may mắn trúng giải, đề xuất thương lượng để chuyển đổi phần thưởng thành tiền mặt nhằm tránh ảnh hưởng tới hoạt động chung.

Trên mạng xã hội, món quà này được cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Có người cho rằng nghỉ nguyên một năm là lựa chọn mạo hiểm, dễ khiến vị trí bị thay thế; người khác lại nhận định việc quy đổi thành tiền gần như chắc chắn xảy ra. Dù kết quả cuối cùng của trường hợp này không được công bố rõ ràng, câu chuyện vẫn được nhắc lại mỗi dịp cuối năm như ví dụ điển hình về những phần thưởng “trong mơ” nơi công sở.

Trên thực tế, những năm gần đây, không ít doanh nghiệp Trung Quốc mạnh tay hơn với thưởng cuối năm. Bên cạnh tiền mặt hay cổ phiếu, các ý tưởng sáng tạo như chuyến du lịch dài ngày, quà tặng công nghệ cao cấp hay kỳ nghỉ có lương kéo dài cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh doanh nghiệp coi trọng nhân viên.

Trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, nhu cầu được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và dành thời gian cho gia đình trở thành mong muốn chính đáng của nhiều người lao động.

Tuy vậy, phía sau những phần thưởng hấp dẫn là bài toán quản trị không đơn giản. Một năm vắng mặt của nhân sự chủ chốt có thể tác động đến tiến độ và hiệu quả vận hành. Do đó, phương án cho phép linh hoạt giữa nghỉ phép và nhận tiền được xem là cách dung hòa lợi ích. Cách làm này vừa tạo động lực tinh thần, vừa đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định.

