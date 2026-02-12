Chàng trai 24 tuổi trở thành shipper duy nhất tại huyện vùng sâu, mỗi ngày chạy 200 đơn hàng giữa núi rừng cô độc

Tại Mặc Thoát (Mêdog), một huyện nhỏ nằm nép mình dưới chân dãy Himalaya thuộc khu vực Nyingchi, Tây Tạng, khái niệm về sự tiện lợi của dịch vụ giao đồ ăn từng là một điều xa xỉ. Nơi đây, với dân số chưa đầy 15.000 người, từng được biết đến là địa phương cuối cùng của Trung Quốc được kết nối bằng đường bộ.

Thế nhưng, sự xuất hiện của một chàng trai 24 tuổi đến từ Tứ Xuyên đã thay đổi nhịp sống của vùng đất biệt lập này. Huang Kaihong, người được mệnh danh là "shipper cô đơn nhất Trung Quốc", đang một mình gánh vác huyết mạch kết nối ẩm thực cho cả một cộng đồng.

Tháng 8 năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi dịch vụ Taobao Shangou (trực thuộc tập đoàn Alibaba) chính thức vươn tới Mặc Thoát. Được sự giới thiệu của một người bạn, Huang Kaihong đã trở thành nhân viên giao hàng toàn thời gian duy nhất tại đây. Không chỉ đơn thuần là một tài xế, chàng trai trẻ này còn đóng vai trò như một người khai phá thị trường.

Với sự hỗ trợ từ quản lý trạm Nyingchi, Huang Kaihong đã kiên trì đến gõ cửa hơn 300 hộ kinh doanh địa phương, thuyết phục họ tham gia nền tảng số và trực tiếp hỗ trợ thiết lập thực đơn trực tuyến.

Khối lượng công việc mà Huang Kaihong đảm nhận mỗi ngày là con số khiến bất kỳ đồng nghiệp nào ở thành phố cũng phải kinh ngạc. Trong khi các shipper tại những đô thị sầm uất bậc nhất Trung Quốc trung bình chỉ xử lý khoảng 40 đến 60 đơn hàng mỗi ngày, thì tại vùng núi hẻo lánh này, Huang Kaihong hoàn thành tới 200 đơn. Trong bộ đồng phục màu cam nổi bật, chiếc xe máy của cậu len lỏi khắp các nẻo đường của Mặc Thoát, trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân địa phương.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà Huang Kaihong phải đối mặt hàng ngày. Mặc Thoát nổi tiếng với mùa mưa kéo dài và địa hình đồi núi hiểm trở. Những con đường trơn trượt không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn khiến chiếc xe máy - người bạn đồng hành của cậu - liên tục xuống cấp, đòi hỏi chi phí và thời gian bảo trì lớn. Dẫu vậy, chàng trai 24 tuổi chưa bao giờ coi đó là gánh nặng. Ngược lại, cậu tìm thấy niềm vui trong chính sự vất vả ấy.

"Tôi tận hưởng những cơn gió trên đường và số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng giúp tôi giữ đôi chân trên mặt đất", Huang Kaihong chia sẻ đầy chiêm nghiệm. Đối với cậu, công việc này mang lại một cảm giác tự do khó tả, thứ tự do được đánh đổi bằng mồ hôi và sự cô độc.

Sự cô đơn, với nhiều người là nỗi ám ảnh, nhưng với Huang Kaihong, đó là một phần của bản ngã. Cậu thừa nhận mình đã quen với cảm giác này và coi nó như "thứ mà tôi đã mang theo từ khi sinh ra". Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, thay vì tìm kiếm những chốn ồn ào, Huang Kaihong lại một mình lái xe đi khám phá những thác nước hùng vĩ hay những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa của vùng đất Tây Tạng huyền bí - nơi đã quyến rũ cậu ngay từ những ngày đầu đặt chân đến.

Không chỉ là một shipper, Huang Kaihong thực chất đang vận hành cả một trạm giao hàng thu nhỏ. Do quy mô hoạt động tại Mặc Thoát còn hạn chế, cậu kiêm nhiệm luôn vai trò quản lý trạm, giám sát quy trình kinh doanh và thậm chí trở thành người hòa giải bất đắc dĩ cho các tranh chấp phát sinh tại địa phương.

Sự tận tụy của Huang Kaihong đã mang lại luồng sinh khí mới cho kinh tế nơi đây. Các nhà hàng địa phương đón nhận dịch vụ mới một cách nồng nhiệt; một chủ quán cho biết doanh thu hàng ngày của bà đã tăng tới 30% nhờ vào những chuyến xe của Huang Kaihong.

Dù mạnh mẽ và độc lập đến đâu, chàng trai trẻ vẫn có những phút giây yếu lòng. Những khi chỉ có một mình, người mà Huang Kaihong thường gọi điện tâm sự nhất chính là bà ngoại ở quê nhà Tứ Xuyên. Cậu cũng ấp ủ một giấc mơ giản dị cho tương lai: tiết kiệm đủ tiền để chuyển đến định cư tại Đại Lý (Vân Nam), nơi có khí hậu ôn hòa như mùa xuân quanh năm, để tìm kiếm một cuộc sống yên bình lâu dài.

Câu chuyện về "shipper cô đơn nhất Trung Quốc" đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội đại lục, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận thán phục. Một cư dân mạng nhận xét: "Huang Kaihong là một thanh niên chăm chỉ và có năng lực. Cậu ấy không thể nghỉ ngơi, nếu không nhiều người sẽ không có bữa ăn".

Một người khác lại nhìn thấy ở cậu bài học về sự nỗ lực: "Thành công của cậu ấy nằm ở việc làm chủ một lĩnh vực. Câu chuyện của cậu ấy có thể truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ theo đuổi các cơ hội ở những vùng sâu vùng xa".

Hiện tại, để san sẻ gánh nặng công việc khổng lồ, một shipper bán thời gian đã được tuyển dụng để hỗ trợ Huang Kaihong. Nhưng hình ảnh chàng trai trẻ trong bộ đồ màu cam, một mình rong ruổi giữa núi rừng Mặc Thoát, vẫn sẽ là biểu tượng đẹp đẽ về sức lao động và khát vọng của tuổi trẻ.