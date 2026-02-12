Du hành vào thế giới Marcom 2026: Tạm biệt "tính từ" sáo rỗng, chào đón "động từ" thực thi

Đến hẹn lại lên, ngay trước thềm Tết âm lịch, VMCC Táo Marcom 2025 trở thành "trạm sạc" đầy ý nghĩa, thu hút gần 400 người làm marketing truyền thông du hành vào thế giới của những giá trị thực, cảm xúc thực.

Khi "giọt nước mắt" không còn là công thức chiếm cảm tình của khách hàng

Chuyến hành trình Táo MarCom 2025 đã đưa các "đồng đạo" marcom đến với một khái niệm vừa lạ vừa quen: R-emotional Marketing. Chữ "R" mang hàm ý tái định hình (Redefine) và tái cấu trúc (Restructure) lại cách nhìn nhận và cách làm tiếp thị cảm xúc trong bối cảnh mà sự bão hoà ngày càng lan rộng, nền kinh tế chú ý (atttention economy) chạm trần, dịch chuyển sang nền kinh tế niềm tin (trust economy).

Với mục đích đồng hành cùng các thương hiệu tìm cách chạm vào trái tim khách hàng một cách chân thành và hiệu quả nhất, Táo Marcom 2025 thông qua hai lát cắt Review (Nhìn lại) và Forecast (Dự báo) không chỉ cung cấp cho người tham dự những tổng kết, đúc rút, phân tích và dự báo thị trường sắc bén mà còn là một "khoảng lặng" cần thiết giúp những người làm marketing, truyền thông và các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có dịp nhìn lại sự kết nối của mình với khách hàng, nhân sự và cộng đồng.

Toàn cảnh VMCC Táo MarCom 2025

Mở đầu chuỗi chia sẻ là tham luận của ông Tuấn Nguyễn - Founder & CEO NetSpace, với chủ đề: "Toàn cảnh MarCom Việt Nam 2025 - 2026: Cuộc chuyển dịch từ nhận diện sang tăng trưởng trong kỷ nguyên AI".

Theo ông Tuấn Nguyễn, sự thay đổi quan trọng nhất về tư duy marcom hiện nay là sự dịch chuyển từ 'điểm chạm' (touch-point) sang 'điểm mua' (buying-point). Nội dung không chỉ dừng lại ở vai trò tạo nhận biết mà phải gánh vác trách nhiệm dẫn dắt hành vi mua hàng ngay trong cùng một hành trình trải nghiệm". Livestream bán hàng, shoppertainment và creator commerce đang biến mỗi lượt xem thành một cơ hội giao dịch, marcom vì thế ngày càng gắn chặt với doanh thu thực tế.

Ông Tuấn Nguyễn trong vai Táo Truyền thông - Founder & CEO NetSpace

Dàn chuyên gia quy tụ tại sự kiện, từ những cái tên gạo cội trong lĩnh vực Chiến lược, Thương hiệu đến Martech và Creative, đều thống nhất một quan điểm: Đã qua rồi thời của những chiến dịch, những quảng cáo chỉ chú trọng vào vẻ hào nhoáng bên ngoài để gây chú ý. Năm 2026 sẽ là lúc của marketing thực tế, nơi công nghệ được dùng để thấu hiểu mong muốn của khách hàng, thay vì chỉ là một công cụ để "chốt đơn" một cách máy móc.

VMCC Táo MarCom - Đại hội MarCom Việt Nam quy tụ những chuyên gia hàng đầu về Insight, Chiến lược, Thương hiệu, Creative, Martech, OOH… là sân chơi thường niên của giới marketing, truyền thông Việt, với mục tiêu phát triển nghề nghiệp, xây dựng bản sắc và góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia

"R-emotional Marketing" – tái định nghĩa tiếp thị cảm xúc bằng cảm xúc thật, giá trị thật

Lý giải về việc lựa chọn chủ đề này, ông Vũ Trung Hiệp – Phó Chủ tịch điều hành VMCC, Trưởng BTC Táo Marcom chia sẻ đầy tâm huyết: "Nếu kỳ Táo Marcom 2024 chúng tôi đưa ra thông điệp 'Hiểu để Thương' như một lời kêu gọi các marketer, các thương hiệu hãy quay về bên trong để thấu hiểu bản thân và khách hàng, thì năm nay, R-emotional là bước tiếp nối mang tính hành động. Chúng tôi chọn R-emotional vì nhận thấy trong kỷ nguyên AI, cảm xúc đang bị 'vũ khí hóa' hoặc bị lạm dụng để thao túng lòng tin. VMCC muốn cùng cộng đồng định nghĩa lại: Cảm xúc không phải là thứ để tô vẽ hay vay mượn. Đó phải là hệ quả tất yếu từ giá trị cốt lõi và sự chân thật của doanh nghiệp. Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể biến 'sự chú ý' thành 'niềm tin' bền vững."

Ông Vũ Trung Hiệp – Phó Chủ tịch điều hành VMCC, Trưởng BTC Táo Marcom

Mạch nội dung và thông điệp này được cụ thể hóa qua những câu chuyện thực tế. Với bài chia sẻ "Emotional Inside Out Marketing", Táo Insight - bà Đặng Thuý Hà, Giám đốc miền Bắc Talentnet cho rằng, doanh nghiệp thay vì tập trung tối đa vào việc "nói gì với khách hàng" thì cần song song trả lời câu hỏi căn bản: nhân viên đang cảm nhận gì về thương hiệu mà họ phục vụ? Khi con người ở bên trong thực sự thấu hiểu giá trị cốt lõi, cảm thấy được tôn trọng và tự hào về nơi mình làm việc, họ sẽ tự nhiên lan tỏa những cảm xúc tích cực đó ra bên ngoài.

Bà Đặng Thúy Hà trong vai Táo Insight – Giám đốc miền Bắc Talentnet

Một điểm chạm bùng nổ khác tại Táo MarCom 2025 đến từ Táo Sáng tạo – ông Hồ Công Hoài Phương (Co-Founder the Partners). Ngành marketing, theo ông Phương, đang quá lạm dụng các tính từ trong quảng cáo, như "tinh tế", "đẳng cấp", "thời thượng", "chuẩn mực"... Những từ này nghe có vẻ đẹp, nhưng lại trừu tượng, không kích hoạt trí tưởng tượng và không tạo ra hình ảnh cụ thể trong tâm trí người tiếp nhận.

Ông Hồ Công Hoài Phương trong vai Táo Sáng tạo - Co-Founder the Partners

Ngược lại, động từ - tức hành động mới là nền tảng của storytelling. Bởi bản chất của một câu chuyện là chuỗi sự kiện có liên kết nhân quả, được thúc đẩy bởi hành vi của con người. Khi câu chuyện được kể bằng hành động, người nghe không chỉ "hiểu", mà còn "thấy" và "cảm".

Ở tầng sâu hơn, storytelling không chỉ để kể hay, mà là một chiến lược chạm vào cảm xúc và tác động đến hành vi, từ đó thúc đẩy mua hàng. Và đó chính là storyselling. Một quảng cáo hiệu quả không cần tác động tới tất cả mọi loại cảm xúc, nhưng phải biết điều tiết cảm xúc đủ tinh tế để thu hút, ghi nhớ và dẫn dắt hành động.

Cũng theo mạch nội dung này, Táo Thương hiệu – ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tasco Auto mang đến câu chuyện "Hành trình An tâm" của doanh nghiệp mình. Với văn hoá đề cao hành động, Tasco Auto khôngg nói nhiều về thương hiệu mà chú trọng tạo ra những giá trị đủ hữu ích để khách hàng ghi nhớ về mình. Triết lý này cũng lý giải vì sao nhiều dịch vụ quen thuộc như thu phí không dừng VETC, dù thuộc hệ sinh thái Tasco vẫn được vận hành một cách âm thầm, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm thay vì tối ưu nhận diện thương hiệu.

Ông Hoàng Anh Tuấn trong vai Táo Thương hiệu - Tổng Giám đốc Tasco Auto

Không nằm ngoài dòng chảy của martech, Táo Chuyển đổi số – ông Đỗ Xuân Thắng (CEO SandboxVN) và Táo OOH – ông Ngô Hoàng Long (CMO Chicilon Media) đã chỉ ra rằng: Công nghệ không làm "lạnh" đi cảm xúc nếu chúng ta biết cách dùng nó để tối ưu trải nghiệm. Từ việc xuất hóa đơn siêu tốc đến việc cá nhân hóa lời chúc trên màn hình thang máy, công nghệ chính là "cánh tay nối dài" để sự chân thành được lan tỏa nhanh và xa hơn.

Ông Đỗ Xuân Thắng trong vai Táo Chuyển đổi số – CEO SandboxVN

CEO SandboxVN nhấn mạnh, công nghệ cần đóng vai trò là "hệ thần kinh trung tâm" của doanh nghiệp: ghi nhớ lịch sử khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng - kế toán - marketing.... Khi đó, CEO có thể yên tâm nắm bắt tình hình doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, còn đội ngũ phía dưới có đủ công cụ để làm việc hiệu quả và cảm thấy được ghi nhận.

Từ thực tiễn triển khai cho hàng nghìn doanh nghiệp, ông Đỗ Xuân Thắng kết luận, marketing cảm xúc chỉ thực sự bền vững khi được đặt trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện, nơi cảm xúc của khách hàng, nhân sự, quản lý và CEO được kết nối trong cùng một hệ thống.

Cơ hội cho những giá trị tử tế

Khủng hoảng niềm tin đôi khi lại là một cơ hội tốt để những giá trị thật được lên ngôi. Sự kiện đã giúp những người làm marcom định nghĩa lại một điều giản dị: Trong một thế giới đầy thuật toán, sự chân thành chính là cách tốt nhất để kết nối giữa người với người.

Với ý nghĩa đó, Táo Marcom do V2025 đã trở thành sân chơi để các thương hiệu Việt ngồi lại và cùng nhau giải bài toán: trả lại sức mạnh thực sự cho tiếp thị cảm xúc chân chính.