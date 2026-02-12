Thường hỏi 3 câu này vào ngày Tết là chính là biểu hiện của người EQ thấp

Ngày Tết là dịp sum vầy và lan tỏa những điều tích cực. Thế nhưng, không ít người lại vô tình khiến người khác khó chịu chỉ vì những câu hỏi tưởng như “bình thường”. Theo các chuyên gia tâm lý, cách giao tiếp phản ánh khá rõ mức độ thấu cảm và trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi người.

Dưới đây là 3 câu hỏi quen thuộc ngày Tết, nhưng nếu lặp đi lặp lại và thiếu tinh tế, rất dễ trở thành dấu hiệu của EQ thấp.

1. “Bao giờ lấy vợ/lấy chồng?”

Đây có lẽ là câu hỏi “kinh điển” mỗi dịp Tết. Với người hỏi, đó chỉ là sự quan tâm. Nhưng với người nghe, đặc biệt là người đang độc thân, ly hôn hoặc gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, câu hỏi này có thể trở thành áp lực tâm lý.

Nhiều người không chọn độc thân vì “ế”, mà vì chưa sẵn sàng hoặc đang tập trung cho sự nghiệp. Việc liên tục bị nhắc đến chuyện hôn nhân khiến họ cảm thấy bị đánh giá, so sánh và mất tự tin.

Một người có EQ cao sẽ hiểu rằng: đời sống riêng tư là ranh giới cần được tôn trọng, nhất là trong không khí sum họp.

Ảnh minh hoạ.

2. “Lương tháng bao nhiêu rồi? Kiếm được nhiều không?”

Tài chính cá nhân là vấn đề nhạy cảm, nhưng lại thường xuyên bị “mang ra hỏi thăm” trong các buổi gặp mặt đầu năm.

Không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ thu nhập. Có người đang gặp khó khăn, có người chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Những câu hỏi về tiền bạc, nếu không đúng ngữ cảnh, dễ khiến người nghe cảm thấy bị soi xét, so đo.

Đặc biệt, khi câu hỏi đi kèm những lời so sánh như: “Con nhà người ta lương chục triệu rồi đấy”, “Bằng tuổi cháu mà người ta mua nhà rồi”,… thì sự tổn thương càng lớn.

EQ thấp thể hiện ở việc chỉ quan tâm đến con số, mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

3. “Sao chưa mua nhà, mua xe? Giờ có gì trong tay chưa?”

Câu hỏi này thường xuất hiện với người trẻ sau vài năm đi làm. Nhiều người lớn tuổi cho rằng đây là cách thể hiện sự quan tâm đến tương lai.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, áp lực công việc lớn, không phải ai cũng có thể nhanh chóng sở hữu tài sản lớn. Khi bị hỏi dồn dập về nhà cửa, xe cộ, nhiều người cảm thấy mình “chưa đủ giỏi”, “chưa thành công”.

Điều này dễ tạo ra cảm giác tự ti, căng thẳng ngay trong những ngày lẽ ra phải vui vẻ nhất năm.

Người có EQ cao hiểu rằng, mỗi người có một lộ trình riêng, không ai giống ai.

Ảnh minh hoạ.

EQ không chỉ là khả năng kiểm soát cảm xúc, mà còn là năng lực thấu hiểu và tôn trọng người khác.

Việc thường xuyên hỏi những câu nhạy cảm trong dịp Tết cho thấy:

- Thiếu sự đặt mình vào vị trí người đối diện

- Ít quan tâm đến cảm xúc thật của người nghe

- Giao tiếp theo thói quen, không cân nhắc tác động

- Dễ đánh giá người khác qua thành tích bề ngoài

Nói cách khác, đó là biểu hiện của việc “nói trước, nghĩ sau”, đặc trưng của EQ thấp trong giao tiếp xã hội.

Thay vì khiến người khác áp lực, bạn hoàn toàn có thể chọn những câu hỏi nhẹ nhàng, tích cực hơn: “Dạo này công việc của em thế nào?”, “Sang năm em có dự định gì mới không?”, “Cuộc sống hiện tại ổn không, có cần anh/chị giúp gì không?”.

Những câu hỏi này vừa thể hiện sự quan tâm, vừa tạo cảm giác được tôn trọng và lắng nghe.

Ảnh minh hoạ.

Giao tiếp tinh tế - “lì xì” tinh thần quý giá ngày Tết

Ngày Tết không chỉ là dịp trao nhau phong bao đỏ, mà còn là lúc trao gửi sự tử tế bằng lời nói. Một câu hỏi đúng lúc, đúng cách có thể mang lại niềm vui. Ngược lại, một câu hỏi thiếu tinh tế có thể để lại dư vị buồn suốt cả năm.

EQ cao không nằm ở việc nói nhiều hay nói khéo, mà nằm ở chỗ: biết khi nào nên hỏi, khi nào nên im lặng, và luôn đặt cảm xúc của người khác lên trước.

Giữ được sự tinh tế trong giao tiếp chính là “lì xì tinh thần” quý giá nhất trong những ngày đầu năm.