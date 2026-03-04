Đứng tên bảo lãnh khoản vay tín dụng 18 tỷ đồng, sau 6 năm người đàn ông bị yêu cầu thanh toán hơn 28 tỷ nhưng tòa án khẳng định: “Không cần trả”

Bất ngờ trở thành “người bảo lãnh” khoản vay khổng lồ

Trần Vân Phong (tên nhân vật đã được thay đổi) là người huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, nhiều năm làm việc xa quê để tích lũy tiền. Tháng 1/2020, ông dự định dùng số tiền tiết kiệm suốt hơn một thập kỷ để mua căn nhà đầu tiên cho gia đình. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3/2020, ông bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án địa phương, thông báo ông là bị đơn trong một vụ tranh chấp hợp đồng vay tài chính.

Tại phiên xét xử đầu tiên, ông Trần mới biết rằng từ năm 2013, người anh họ của ông đã vay 4,9 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng) tại 1 chi nhánh của Liên hiệp Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn huyện Hợp Phố. Trong hồ sơ vay vốn, Trần Vân Phong bị ghi nhận là bên bảo lãnh.

Không chỉ xuất hiện chữ ký mang tên ông trong hợp đồng vay, hồ sơ còn có “Thư cam kết bảo lãnh khoản vay” kèm chữ ký và dấu vân tay. Theo nội dung cam kết, nếu người vay không trả nợ đúng hạn, người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm liên đới thanh toán toàn bộ tiền gốc, lãi và các chi phí phát sinh.

Đến đầu năm 2019, khoản vay này đã quá hạn hơn 1 năm, tổng số tiền cả gốc lẫn lãi tăng lên 7,57 triệu NDT (hơn 28 tỷ đồng). Khi người vay không trả được nợ, tổ chức tín dụng đã khởi kiện bên bảo lãnh là ông Trần và 1 người khác.

Giám định xác nhận chữ ký và dấu vân tay bị làm giả

Trần Vân Phong khẳng định ông hoàn toàn không biết về khoản vay này. Ông cho biết từng làm việc tại nhà máy dệt do người anh họ điều hành từ năm 2007 đến năm 2015. Trong quá trình xin việc, ông từng nộp bản sao giấy tờ tùy thân, và nhiều khả năng các tài liệu này đã bị lợi dụng để lập hồ sơ vay vốn.

Do khoản nợ quá hạn xuất hiện trên báo cáo tín dụng cá nhân, kế hoạch mua nhà của ông Trần bị đình trệ. Theo lời ông, các đơn vị môi giới cho biết với lịch sử tín dụng như vậy, ông gần như không thể được phê duyệt khoản vay mua nhà.

Ảnh: News.cctv.com

Để chứng minh mình bị mạo danh, tháng 5/2020, theo yêu cầu của tòa án địa phương, ông Trần đã tự chi tiền để giám định chữ ký và dấu vân tay trên các tài liệu liên quan. Kết quả giám định tư pháp công bố cuối tháng 7/2020 xác nhận toàn bộ chữ ký và dấu vân tay mang tên ông trong hợp đồng bảo lãnh đều không phải do ông thực hiện.

Đáng chú ý, quá trình xét xử còn phát hiện người anh họ của ông đã giả mạo không chỉ một mà cả 2 người bảo lãnh bằng cách ký thay và điểm chỉ thay trên các tài liệu.

Tòa án Trung Quốc: Hợp đồng bảo lãnh vô hiệu

Sau 3 lần xét xử, tòa án địa phương nhận định hành vi ký tên và điểm vân tay thay người khác mà không được xác nhận sau đó cấu thành hành vi đại diện không có thẩm quyền. Vì vậy, hợp đồng bảo lãnh không phát sinh hiệu lực pháp lý đối với các cá nhân bị mạo danh.

Ngày 14/9/2020, Tòa án Nhân dân huyện Hợp Phố đã ra phán quyết sơ thẩm, tuyên bị đơn Trần Vân Phong và người bảo lãnh còn lại không phải chịu trách nhiệm trả nợ thay cho khoản vay nói trên.

Dù thắng kiện, ông Trần cho biết cuộc sống của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong suốt thời gian theo kiện kéo dài nửa năm, ông mất việc làm, phải chi tiền thuê luật sư và nhiều khoản chi phí khác, gần như tiêu hết số tiền tiết kiệm.

“Tôi làm việc xa nhà nhiều năm mới đủ tiền đặt cọc mua nhà. Giờ mọi thứ phải hoãn lại vô thời hạn, còn hồ sơ tín dụng có được khôi phục hay không vẫn chưa ai trả lời rõ ràng,” ông nói.

(Theo News.cctv.com)