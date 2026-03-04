Chân dung nguyên Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam vừa qua đời: Anh lớn trong ngành, cả cộng đồng thương tiếc

Một số lời nhắn gửi bày tỏ sự thương tiếc từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng sau sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Ngọc Dũng:

- Cảm ơn anh Dũng đã đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ… vui buồn cùng chúng em hơn 10 năm qua. Mới còn cười nói với nhau tháng rồi, nay đầu tháng đã nghe tin dữ. Em chúc anh an nghỉ trong vòng tay Chúa.

- R.I.P anh Dũng, có dịp gặp anh tại nhiều sự kiện VECOM, và làm việc với anh vài dự án. Nói về TMĐT thì anh em trong giới biết về sự đóng góp to lớn của anh cho cộng đồng và xã hội. Yên nghỉ anh nhé!

- Vô cùng thương nhớ bạn Dũng - bạn đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp phát triển Thương mại điện tử của Việt Nam!

- Thương tiếc vô cùng người anh lớn của ngành. Quá đột ngột anh ơi! Mong anh yên nghỉ.

- Một ông anh thân thương trong xã hội, thật sự rất dễ thương và đáng yêu. Một người đóng góp vai trò và tinh thần rất lớn cho nền E-commerce của nước nhà. Anh là chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM, tổ chức đại diện tiếng nói cộng đồng doanh nghiệp TMĐT, kết nối doanh nghiệp nhà nước, quốc tế trong suốt nhiều năm qua. Quá đột ngột quá bất ngờ. R.I.P anh Dũng mập ơi!

- Nay nghe tin anh không còn, mình không thể tin được, 2 năm qua sao nhiều mất mát quá. R.I.P anh Dũng, anh đã làm mọi thứ tốt nhất cho nền TMĐT Việt Nam, mong anh luôn thanh thản.

- Hồi trước em làm outsource, em lấy nickname là Huy cùi bắp. Xong rồi anh Dũng bảo là: 'Mày lấy nickname đó thì sao làm chuyện lớn được'. Thế là em bỏ luôn nickname. R.I.P anh Dũng.

- Em biết dù ở hoàn cảnh nào, tình huống nào, anh cũng luôn mong muốn giữ vững tâm thế và trạng thái phong độ nhất trong mắt những người thân của anh, và anh thật sự đã luôn làm được điều đó trong mỗi lần anh xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, ở bất cứ buổi gặp mặt nào. Hình ảnh đó em tin là sẽ được ghi nhớ mãi trong tâm trí tất cả bọn em, tất cả những người thương quý anh trước đây, bây giờ và mãi mãi.

Anh có bảo em là, không có gì là hoàn hảo trên đời, chỉ cần tâm an là có mọi thứ. Nên là bằng tình cảm không hoàn hảo này, bằng những lời tiễn biệt còn nhiều thiếu sót này, bọn em mong anh yên nghỉ ở cõi tạm này, tâm an trong một hành trình khác. Sự vắng mặt của anh từ hôm nay sẽ được nhắc tên với sự kính trọng và yêu thương về sau lâu dài, dành cho tất cả những sự cống hiến mà anh đóng góp cho ngành TMĐT Việt Nam cũng như tình cảm, sự hỗ trợ của anh dành cho những đứa em mỗi khi cần.