Độc thân không phải do kén chọn, mà là 0 biết lựa chọn

Xung quanh tôi có rất nhiều người đã ngoài tuổi “thanh xuân rực rỡ” nhưng vẫn còn độc thân. Bất kể nam hay nữ, hễ ai đó hỏi: “Sao giờ vẫn chưa có người yêu?”, đa số đều trả lời: “Chưa gặp được người phù hợp".

Người hỏi thường nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ: “Hay là bạn kén chọn quá?”

Vậy những người vẫn còn độc thân, thật sự là vì quá kén chọn sao? Lâu dần, chính họ cũng bắt đầu hoài nghi: Có phải mình kén thật không? Trớ trêu thay, nhiều người độc thân đến giờ không phải vì quá kén chọn, mà là vì… không biết lựa chọn.

Yêu đương vốn đâu phải mua bán, vậy tại sao lại dùng từ “lựa chọn”?

Bản thân chữ “chọn” đã mang tính chủ quan rất mạnh, ta thường đặt sở thích của mình làm tiêu chuẩn: thấy không vừa mắt thì loại bỏ.

Nghe thì có vẻ rất bình thường, bởi khi yêu ai mà chẳng bắt đầu từ cảm xúc? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi ta tiếp cận người khác bằng tâm thế “chọn”, vô hình trung ta đặt mình vào vị trí của “bên mua”, còn đối phương là “món hàng” được xem xét. Từ đó hình thành cảm giác mình ở thế cao hơn, có quyền đánh giá, phán xét.

Tâm lý ấy khiến ta dễ bỏ qua điều kiện và hoàn cảnh của chính mình, rồi nuôi dưỡng những kỳ vọng thiếu thực tế.

Ví dụ, rất nhiều người thích các idol vì nam thì cao ráo, điển trai, giàu có; nữ thì vóc dáng đẹp, gương mặt xinh, giọng nói ngọt ngào. Nhưng những người đó có phải đối tượng yêu đương thực tế của số đông không? Rõ ràng là không.

Khi nhìn người xung quanh bằng tâm thế chọn lựa, ta thường có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống, tưởng rằng mình nắm thế chủ động và hiểu rõ người khác. Nhưng quên mất rằng, đối phương cũng đang âm thầm quan sát và đánh giá ta theo cách tương tự.

Cách đúng đắn hơn là giữ tâm thế bình đẳng. Đừng mỉa mai hay xem nhẹ ai, dù chỉ là trong suy nghĩ. Bởi cho dù không nói ra, ánh mắt và biểu cảm của bạn cũng sẽ phản bội bạn.

Chẳng hạn, khi đi xem mắt, vừa thấy đối phương là một người nặng khoảng 100kg bước tới, trong lòng đã khởi lên ý cười châm chọc. Dù cố che giấu, sự thiếu tôn trọng ấy vẫn lộ ra trong cách trò chuyện và người kia chắc chắn sẽ cảm nhận được, thấy tổn thương.

Yêu đương không phải giao dịch. Hãy đối xử với người khác bằng sự tôn trọng. Dù bạn lựa chọn thế nào, cũng đừng để trong lòng tồn tại tâm thế “chọn người” theo kiểu hơn thua.

(Tranh minh hoạ)

Những người quá kén chọn là người thế nào?

Thực ra, người thật sự quá kén chọn thường là người khép kín, thiếu cảm giác an toàn. Họ không chỉ “kén” người khác giới mà cả bạn bè cùng giới cũng khó tiếp cận.

Lý do dẫn đến điều này là vì họ thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm thấy thế giới không đủ tốt, không ai có thể mang lại hạnh phúc như họ mong muốn. Đó có thể là một vấn đề tâm lý, nhưng đa phần họ không thừa nhận, vì thừa nhận đồng nghĩa với tổn thương lòng tự trọng.

Còn không biết lựa chọn” là gì?

Đó là những người luôn tin rằng đâu đó có một người tốt hơn, yêu mình hơn đang chờ đợi. Họ cho rằng mình khá hoàn hảo nên phải tìm một người hoàn hảo tương xứng.

Khi đi xem mắt hay yêu đương, họ tỏ ra bình thường, nhưng bên trong là hàng loạt lời phàn nàn: người này không hợp, người kia không xứng. Họ không có tiêu chí rõ ràng. Hỏi họ muốn gì, họ ấp úng mãi rồi cuối cùng chỉ nói: “Tuỳ duyên số thôi”.

Thực chất, họ chưa hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì. Không đào sâu nhu cầu của mình thì làm sao có mục tiêu cụ thể?

Những người có mục tiêu rõ ràng thường kết hôn sớm hơn. Ngoài điều kiện vật chất, điều quan trọng là họ biết mình cần điều gì ở một người bạn đời.

Ví dụ, một số phụ nữ xác định rõ đối tượng cao trên 1m7, mặt chữ Điền, không quá béo, công việc tương đồng để có tiếng nói chung. Một số người đàn ông lại thích cô gái cao khoảng 1m65, dáng mảnh mai, mặt trái xoan, tính cách nhẹ nhàng, kiểu “nàng thơ”.

Nhiều người nói đặt tiêu chí quá chi tiết sẽ khó tìm được người phù hợp. Nhưng thực tế, người càng rõ mục tiêu lại càng dễ tìm đúng người. Bởi mục tiêu càng cụ thể thì việc tìm kiếm càng chính xác, thay vì mù mờ trông chờ “duyên số”.

Dĩ nhiên, hiếm ai đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí. Nhưng trong quá trình tìm hiểu, ta sẽ nhận ra có những yêu cầu mình đặt ra quá trẻ con và có thể bỏ qua. Chỉ cần đối phương đáp ứng được những điểm cốt lõi nhất là đủ.

Vậy làm sao để trở thành người biết cách lựa chọn?

Người độc thân muốn thoát ế cần trả lời một câu hỏi: Nên “chọn mình” trước hay “chọn người khác” trước?

Nếu bạn "chọn người khác" trước, liệu những phẩm chất bạn cần ở người yêu có phù hợp với phẩm chất của chính bạn không?

Ví dụ, nếu bạn muốn ở bên một người tài năng và hiểu biết thì bạn cần phải nâng cao kiến thức của bản thân để có thể tìm được những chủ đề chung để thảo luận với những người đó.

Nếu bạn thích một nhạc sĩ, liệu kiến thức âm nhạc của bạn có giúp cả hai tìm được tiếng nói chung? Khi họ kể những câu chuyện cười về âm nhạc, liệu bạn có hiểu và trân trọng ý nghĩa mà họ muốn truyền tải?

Còn nếu “chọn mình” trước, nghĩa là bạn muốn ở bên kiểu người nào, hãy cố gắng trở thành phiên bản tương xứng với kiểu người đó.

Bạn muốn hẹn hò với một người nổi tiếng? Vậy bạn có sẵn sàng bước vào môi trường công chúng, chia sẻ những áp lực tương tự họ?

“Môn đăng hộ đối” ngày nay không chỉ là chuyện tiền bạc hay gia thế, mà còn là sự tương thích về tư duy, giá trị và năng lực. Nếu không có nhiều điểm giao thoa, mối quan hệ chỉ là niềm vui ngắn ngủi.

Vì vậy, hãy “chọn mình” trước rồi mới “chọn người”. Khi bạn biết rõ mình muốn trở thành ai, bạn sẽ dễ dàng xác định được người phù hợp với mình. Mục tiêu càng cụ thể, hình ảnh người bạn đời càng rõ ràng. Thậm chí có lúc bạn sẽ bất ngờ nhận ra người phù hợp có thể đang ở rất gần.

Đừng để tuổi trẻ trôi qua trong tâm thế thụ động, sống tuỳ duyên nhưng thực chất là không dám chủ động. Đến khi bước sang tuổi lớn hơn, lại vội vàng kết hôn chỉ vì áp lực. Chúng ta độc thân lâu như vậy, chẳng phải vì mong một ngày được kết hôn vì tình yêu hay sao? Vậy thì đừng tự đặt mình vào thế bị động.

(Tranh minh hoạ)

Sau cùng, nhiều người độc thân vẫn mắc kẹt trong những ngộ nhận do chính mình dựng lên. Họ luôn lấy bản thân làm trung tâm nhưng lại thụ động chờ thế giới sắp đặt. Thực ra, đó là hệ quả của việc không tự mình sắp đặt cuộc đời.

Chủ động thay đổi, hiểu mình, xác định mục tiêu - đó là bước đầu để tiến gần hơn tới tình yêu. Nếu bạn còn không biết mình thích kiểu người nào, thì ngay cả ông trời cũng không biết giúp bạn ra sao. Người biết tự giúp mình, mới được trời giúp. Hãy học cách trở thành người biết chọn, trước hết là chọn chính mình.

(Nguồn: Baidu)