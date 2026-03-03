Chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026 thu hút hơn 2 triệu khách hàng

Mua vàng đầu năm vốn là thói quen lâu đời của người Việt, đặc biệt vào những ngày giáp Tết và dịp vía Thần Tài. Nhưng với "Chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026", PNJ không gói gọn chương trình trong một ngày hay một tuần cao điểm - thương hiệu này chọn cách đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt cả mùa xuân, từ những ngày cận Tết Nguyên Đán cho đến hết tháng 2, bao phủ trọn vẹn hành trình "tích lộc" của người Việt trong dịp đầu năm.

Hơn 2 triệu khách hàng tham gia "tích lộc" năm mới

Điểm tạo được sức hút lớn nhất trong suốt chương trình là hoạt động trực tuyến "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà xuân". Hoạt động ghi nhận hơn 2 triệu lượt khách hàng tham gia trong suốt 42 ngày. Hàng trăm món quà cao cấp, trang sức PNJ, hơn 1.000 vé xem phim CGV, 5.000 túi tote Thần Tài PNJ cùng hàng chục ngàn phiếu ưu đãi quà tặng đã tìm được chủ nhân may mắn. Những món quà không chỉ mang giá trị mà còn là lời chúc năm mới tràn đầy phúc lộc từ PNJ đến mỗi khách hàng.

Chương trình thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan tại 6 khu vực trên toàn quốc. Ảnh: PNJ

Anh Hoàng Nam (Hà Nội) chia sẻ: "Mình có ghé PNJ mua sắm trước ngày Thần Tài vì sợ đúng ngày sẽ đông đúc rồi được hướng dẫn tham gia game Tích lộc trên điện thoại. Lúc đầu cũng nghĩ tham gia cho vui nhưng cuối cùng lại trúng được trang sức PNJ. Có lẽ đây là báo hiệu năm mới của mình sẽ may mắn và nhiều tài lộc."

Không dừng lại ở mini game, các điểm sự kiện trong chuỗi chương trình còn được thiết kế như một không gian trải nghiệm mùa xuân thu nhỏ. Khách đến có thể xem biểu diễn âm nhạc với sự góp mặt của Isaac, Bùi Công Nam, Anh Tú và nhiều ban nhạc acoustic; check-in tại các góc trang trí đậm sắc xuân; tham gia hoạt động game "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà xuân"; trải nghiệm "Gieo mầm xuân cùng STYLE by PNJ" hay xin chữ ông đồ đầu năm để gửi gắm mong hóa Tết quen thuộc được lồng ghép tự nhiên vào không gian mua sắm hiện đại, biến mỗi cửa hàng PNJ trong dịp này thành một điểm hẹn xuân đáng ghé.

Ca sĩ Anh Tú gửi lời chúc mừng năm mới đến với hàng trăm khán giả khi xuất hiện tại sự kiện vào mùng 5 và 6 Tết. Ảnh: PNJ

Nhiều hoạt động trải nghiệm giải trí kết hợp mua sắm diễn ra trong chuỗi tọa độ tích lộc xuyên Việt 2026 của PNJ. Ảnh: PNJ

Không khí mua sắm sôi động ngày Thần Tài

Xuyên suốt chương trình, PNJ liên tục cập nhật ưu đãi theo từng giai đoạn và từng đối tượng khách hàng. Trong đó, giai đoạn mua sắm Tết và cao điểm vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) ghi nhận nhiều ưu đãi đặc biệt như 790.000 đồng cho khách hàng đầu tiên phát sinh hoá đơn 20 triệu đồng khi ghé cửa hàng chọn lọc của PNJ; ưu đãi đến 4,79 triệu đồng cùng tranh Lời vàng ý ngọc từ ARTA by PNJ khi mua trang sức và đồng hồ; khách hàng VIP sẽ được nhận thêm 1,5% ưu đãi cho trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu và 1% cho các dòng hàng còn lại trên chính sách VIP hiện hành vào một số ngày cụ thể,...

Song song với ưu đãi, PNJ cũng ra mắt loạt sản phẩm vàng độc đáo cho dịp Thần Tài 2026, giúp người tiêu dùng "Tiến bước đón Lộc, mở cửa nghênh Tài" như: Vàng kỷ niệm 99,99%, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, các sản phẩm vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát và charm (phụ kiện) vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc, bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold,...

Chị Thùy Linh (TP.HCM) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng mua vàng đầu năm. Năm nay mẫu mã tại PNJ rất đa dạng, tôi chọn được 1 charm ngựa Mã Nhi Rước Lộc cho bản thân và 1 chỉ vàng kỷ niệm 99,99 để tặng ba mẹ - vừa có ý nghĩa vừa có giá trị tích lũy lâu dài."

Mua vàng ngày Thần Tài là cột mốc khởi động kế hoạch tài chính của nhiều người. Ảnh: PNJ

Thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm quà tặng vàng, PNJ không chỉ đáp ứng nhu cầu "rước lộc" ngày Thần Tài, mà còn giúp mỗi món quà vàng trở thành thông điệp đánh dấu một khởi đầu tràn đầy niềm tin, động lực và những bứt phá hướng đến thành công trong năm mới.

Khép lại sau 42 ngày với nhiều dấu ấn, "Chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026" không chỉ đồng hành cùng khách hàng "tích lộc" ngày Thần Tài mà còn góp phần kéo dài nhịp rộn ràng của những ngày đầu năm. Giữa sắc xuân tươi mới, món quà vàng từ PNJ như một lời chúc hanh thông, trọn vẹn niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước gửi đến mỗi người.

