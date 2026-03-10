Tình hình hiện tại của Jun Vũ và Hải Nam

Trong chuyện tình cảm, có những cặp đôi lựa chọn công khai mối quan hệ ngay từ đầu, nhưng cũng có những người giữ im lặng gần như tuyệt đối. Với nhóm thứ 2, ngay cả khi xuất hiện vô số nghi vấn, rất nhiều hint được cư dân mạng soi ra thì họ vẫn không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định. Thậm chí khi đã được cho là đã không còn đồng hành cùng nhau, cả hai cũng giữ thái độ kín tiếng. Trường hợp của Jun Vũ và Hải Nam thường được nhắc đến theo cách như vậy.

Hải Nam và Jun Vũ

Jun Vũ có tên thật là Vũ Phương Anh (sinh năm 1995), được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô gây chú ý qua nhiều dự án phim, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi khá lớn trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thanh lịch.

Hải Nam có tên đầy đủ là Ngô Hải Nam (sinh năm 1996), có xuất phát điểm là hot boy và người mẫu ảnh, đóng nhiều phim ngắn, quảng cáo,... Sau khi Hải Nam quyết định Nam tiến, anh chàng có nhiều cơ hội công việc hơn, có nhiều dự án phim nổi bật và tham gia các show giải trí, gây chú ý gần đây là Anh Trai Say Hi.

Jun Vũ và Hải Nam quen biết nhau từ năm 2019 khi có cơ hội làm việc chung nhưng phải đến khi học chung lớp diễn xuất mới bắt đầu gắn bó hơn. Từ năm 2021, cặp đôi lộ loạt hint bí mật hẹn hò từ như check-in cùng địa điểm du lịch, thậm chí còn vướng nghi vấn sống chung nhà.

Cả hai biết nhau từ năm 2019 khi hợp tác chung trong một dự án quảng cáo

Năm 2022, Jun Vũ phủ nhận chuyện hẹn hò lẫn sống chung với Hải Nam. Cô khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và hay rủ Hải Nam qua nhà để quay clip TikTok. Dẫu vậy netizen vẫn nhận ra nhiều tình tiết tình trong như đã mặt ngoài còn e như thường thả thính nhau trên MXH, sánh đôi khi dự sự kiện. Đặc biệt là ở đám cưới Midu hồi tháng 6/2024, Hải Nam còn bế thốc Jun Vũ lên để cô nàng bắt hoa cưới.

Đến tháng 2/2025, trong chia sẻ với chúng tôi, Jun Vũ đã trả lời về tin đồn tình cảm với Hải Nam. Cô cho hay: "Như tôi chia sẻ, tôi không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân. Tôi không muốn mọi người chỉ tập trung tìm kiếm thông tin chuyện tình cảm của tôi, thay vào đó tôi muốn được biết nhiều hơn qua các dự án, nghệ thuật. Chuyện tình cảm mọi người nên biết 1 lần thôi, đó là khi tôi cưới".

Jun Vũ và Hải Nam từng dính nhau như sam ở các sự kiện cho tới cuộc sống đời thường

Khoảng cuối năm 2025, tại Anh Trai Say Hi, Hải Nam thể hiện ca khúc Anh Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay do chính mình viết lời Rap và sáng tác cùng Hoàng Tôn.

Bài hát kể về mối quan hệ đã đồng hành cùng nhau nhiều năm, vượt qua nhiều thử thách và đã dự định sẽ kết hôn. Nhưng đến một ngày chàng trai nhận ra tình cảm của cả hai không còn như trước, có cảm giác sắp chia tay. Hải Nam cho biết bài hát được viết từ câu chuyện thật, cảm xúc thật của mình.

Ngay tại sân khấu của chương trình, Hải Nam đã khóc nức nở, thể hiện sự đau lòng của mình. Dù Hải Nam không gọi tên ai nhưng netizen nhanh chóng nhắc đến Jun Vũ. Cũng từ thời điểm này, nghi vấn cặp đôi đã chia tay được bàn tán rôm rả.

Hải Nam khóc nức nở khi thể hiện ca khúc Anh Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay

Cùng lúc đó, trên MXH cũng xuất hiện thông tin thất thiệt cho rằng Jun Vũ có hành vi lăng nhăng, thậm chí bị “bắt gian tại trận”.

Trước làn sóng bàn tán, đích thân Hải Nam lên tiếng ngay dưới bài đăng liên quan, thẳng thắn phủ nhận toàn bộ câu chuyện. Jun Vũ cũng cho biết đã trực tiếp làm rõ với người lan truyền tin đồn và nhận được lời xin lỗi. Nữ diễn viên khẳng định mọi việc chỉ xuất phát từ hiểu lầm.

Đầu năm 2026, tại đêm Gala WeChoice Awards, Jun Vũ và Hải Nam thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cặp đôi này không cùng nhau xuất hiện như trước mà tới sự kiện riêng lẻ. Qua chi tiết này, cư dân mạng cho rằng Jun Vũ và Hải Nam đã chia tay sau 4 năm bên nhau bởi trước đó, cặp đôi luôn dính như sam tại các sự kiện.

Tại Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025, cả hai không còn xuất hiện chung mà đi riêng lẻ

Hiện tại cả Jun Vũ và Hải Nam đang tập trung vào cuộc sống và có lối đi riêng trong công việc.

Hải Nam chỉ cập nhật về các dự án âm nhạc và hoạt động cá nhân, chưa có diễn biến mới trong chuyện tình cảm.

Hải Nam

Trong khi đó, Jun Vũ để lộ hint hẹn hò mới. Hồi tháng 2/2026, cô và Khoai Vũ bất ngờ vướng nghi vấn “phim giả tình thật” khi loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai được team qua đường ghi lại. Không chỉ đứng chờ hành lý cạnh nhau tại sân bay, cặp đôi còn ngồi sát trên khoang máy bay, nghiêng đầu trò chuyện và tựa vai khá gần gũi.

Trước đó, Jun Vũ và Khoai Vũ cũng nhiều lần bị bắt gặp đồng hành tại các sự kiện, tương tác tự nhiên ở hậu trường, khiến cư dân mạng cho rằng cả hai có thể nảy sinh tình cảm sau thời gian làm việc chung. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những khoảnh khắc này có thể chỉ là hiệu ứng truyền thông trước thềm dự án phim mà họ cùng tham gia.

Loạt cử chỉ thân mật giữa cả hai khiến dân mạng đặt nghi vấn "phim giả tình thật" (Ảnh: @hieumeephim)

Một số hình ảnh của Jun Vũ

(Ảnh: IGNV)