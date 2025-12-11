Hải Nam bất ngờ xin lỗi Jun Vũ

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội những thông tin liên quan đến Jun Vũ và chuyện tình cảm của cô nóng hơn bao giờ hết. Khi có các tài khoản TikTok, Threads tung tin người đẹp ngoại tình, bị đánh ghen tại trận nên đã "đường ai nấy đi".

Cùng thời điểm này, Hải Nam trên sóng chương trình Anh Trai Say Hi thể hiện ca khúc do chính anh sáng tác có nội dung về việc cặp đôi dần có những khoảng cách và sắp tan vỡ. Trên sân khấu, Hải Nam bật khóc chia sẻ về chuyện tình cảm.

Bởi lẽ trong tập 13 Anh Trai Say Hi, Hải Nam thể hiện ca khúc Anh Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay do chính mình viết lời Rap và sáng tác cùng Hoàng Tôn.

Một bài đăng gây xôn xao khi nói tới việc Jun Vũ ngoại tình, bị bắt ghen tại trận.

Giữa lúc mọi việc căng thẳng, Jun Vũ lên tiếng phủ nhận, cho biết cô bị dựng chuyện và đã trực tiếp đối chất với người tung tin.

“Đang yên đang lành tự nhiên bị dựng chuyện. Mong bạn và những người liên quan từ nay về sau suy nghĩ kỹ trước khi lan truyền bất kỳ tin tức nào vì chưa chắc điều bạn nghe đã là sự thật và nó sẽ ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng, hỗ trợ và đứng về phía mình trong những ngày qua”, Jun Vũ chia sẻ.

Jun Vũ lên tiếng về tin dồn ngoại tình, bị Hải Nam bắt gian tại trận trên Facebook.

Trước đó, Hải Nam từng để lại bình luận dưới một bài viết lan truyền tin đồn: “Đừng đồn bậy bạ, ảnh hưởng tới danh dự người khác.” Tuy nhiên, nhiều người vẫn mong anh lên tiếng rõ ràng hơn, bởi không chỉ là người trong câu chuyện, mà chính ca khúc cùng những chia sẻ cảm xúc của anh trên sóng truyền hình đã vô tình khiến tin đồn lan xa.

Trưa nay (11/12), Hải Nam đã có những chia sẻ chính thức trong nhóm chát với người hâm mộ ở Instagram cá nhân. Anh cho biết bản thân muốn một lần nói rõ chuyện liên quan đến Jun để tránh những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng đến Jun Vũ. Khẳng định cô là người đàng hoàng, tử tế. Đồng thời, Hải Nam cũng xin lỗi vì lời bài hát của anh ít nhiều làm ảnh hưởng tới "hot girl trà sữa".

Hải Nam lên tiếng trên Instagram cá nhân.

Nguyên văn chia sẻ của Hải Nam: "Nam xin phép được nói luôn vụ của Jun một lần cho xong, tại người ta cũng là con gái còn làm nghệ thuật, mấy tin đồn bậy bạ sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lí, thanh danh, công việc và tương lai của người ta. Cái bạn đi đồn linh tinh lên đính chính rồi xin lỗi cũng không được rõ ràng, thành ra mọi người cũng không rõ. Nam biết Jun cũng lâu rồi nên hiểu tính Jun là một cô gái rất đàng hoàng, suy nghĩ rất nhiều và mỏng manh, nếu có bạn nào đọc được cái này thì mong là đừng hiểu sai theo hướng tin đồn, hoặc hãy bảo vệ cô ấy nếu thấy bình luận tiêu cực với nhé. Nam cũng thấy có lỗi khi ít nhiều bài hát của Nam cũng cộng hưởng làm ảnh hưởng tới Jun, nên mọi người cùng giúp Nam với nha".

Từ năm 2021, Jun Vũ và Hải Nam đã bị soi hàng loạt hint nghi vấn đang hẹn hò. Cặp đôi bị tóm nhiều chi tiết đáng ngờ như thường xuyên tương tác qua lại, check in cùng địa điểm... Jun Vũ từng tâm sự cô và Hải Nam biết nhau từ năm 2019, khi hợp tác chung một dự án quảng cáo.

Dù chưa từng xác nhận hẹn hò nhưng Hải Nam và Jun Vũ từng được xem là một cặp đôi trai tài gái sắc trên MXH. Bởi lẽ cả hai thường dính nhau như hình với bóng ở sự kiện, có những tương tác hết sức thoải mái.

Hải Nam và Jun Vũ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Năm 2022, Jun Vũ phủ nhận chuyện hẹn hò lẫn sống chung với Hải Nam. Cô khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và hay rủ Hải Nam qua nhà để quay clip TikTok. Dẫu vậy netizen vẫn nhận ra nhiều tình tiết tình trong như đã mặt ngoài còn e như thường thả thính nhau trên MXH, sánh đôi khi dự sự kiện. Đặc biệt là ở đám cưới Midu hồi tháng 6/2024, Hải Nam còn bế thốc Jun Vũ lên để cô nàng bắt hoa cưới.

Hải Nam sinh năm 1996, quê gốc Thái Bình. Từ khi ngồi trên ghế giảng đường, anh đã tham gia đóng nhiều phim ngắn và quảng cáo. Năm 2019, nam diễn viên vào TP.HCM, giành được giải quán quân show thực tế Quý ông đại chiến.