Cứ hễ sếp vắng mặt là phòng ban thành "cái chợ": Giữ thái độ trung lập thế nào để không bị lôi vào vòng xoáy buôn chuyện tai hại?

Sếp vừa nhón gót bước ra khỏi cửa đi họp, không khí phòng ban bỗng dưng thay đổi đến ngỡ ngàng. Tiếng gõ phím lạch cạch chuyên tâm nhường chỗ cho tiếng kéo ghế xích lại gần nhau, những cái nháy mắt đầy ẩn ý và rồi "cái chợ" công sở chính thức họp phiên. Từ chuyện cái váy của cô A hôm nay sao mà lố lăng, đến nghi án anh B phòng kế toán sắp bị cho thôi việc, mọi ngóc ngách thâm cung bí sử đều được đưa lên bàn mổ xẻ.

Đứng giữa vòng xoáy buôn chuyện nhiệt tình ấy, không ít chị em rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan: Hùa theo thì sợ "chết chìm" trong mớ thị phi, mà dửng dưng quay đi lại lo bị đánh giá là chảnh chọe, tự tách mình ra khỏi tập thể. Vậy làm thế nào để giữ vững lập trường trung lập, bảo toàn khí chất mà vẫn yên ổn sống sót qua những giờ phút "sếp vắng nhà" đầy cám dỗ này?

Chuyện của Mai: Sống mòn giữa vòng vây "thị phi"

Để hiểu rõ hơn về cái khó của việc giữ mình, hãy nhìn vào câu chuyện của Mai, một nhân viên văn phòng điển hình. Mai vốn là người hiền lành, chỉ muốn đến công ty làm đúng việc rồi về. Nhưng ngặt nỗi, chỗ ngồi của cô lại nằm ngay "tọa độ vàng", nơi mấy chị em phòng bên hay tụ tập mỗi lúc sếp đi vắng.

Một buổi chiều thứ Sáu sếp đi công tác, hội chị em kéo ghế quây quanh bàn Mai, rôm rả bàn tán về lý do sếp dạo này hay cáu gắt, thậm chí đồn đoán sếp đang lục đục chuyện gia đình. Mai ngồi giữa, mắt nhìn màn hình máy tính nhưng tai không thể không nghe. Một chị quay sang vỗ vai Mai hỏi dồn: "Em thấy chị nói đúng không? Hôm nọ sếp mắng em cũng vô lý mà!". Tình huống ấy khiến Mai cứng họng. Gật đầu đồng tình thì lỡ lời đến tai sếp là tiêu tùng sự nghiệp, mà lắc đầu phản bác thì xác định từ mai ăn trưa một mình. Cái ranh giới mỏng manh giữa việc "hòa nhập" và "hòa tan" chốn công sở thực sự là một bài toán khó mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt.

Nghệ thuật tàng hình: Lắng nghe nhưng tuyệt đối không "thêm mắm dặm muối"

Cách an toàn nhất khi lỡ bị kéo vào một nhóm buôn chuyện là hãy trở thành một người nghe vô hình. Bạn không cần phải phản ứng gay gắt kiểu "thôi mọi người đừng nói xấu sếp nữa", câu nói đó chẳng khác nào mồi lửa thiêu rụi các mối quan hệ đồng nghiệp. Thay vào đó, hãy duy trì một thái độ bàng quan, mỉm cười nhẹ nhàng hoặc gật gù vô thưởng vô phạt.

Khi bị hỏi trực tiếp, hãy dùng những câu trả lời chung chung mang tính chất tảng lờ như "Thế hả chị, em dạo này bận quá chả để ý mấy chuyện này", hoặc "Em cũng không rõ thực hư thế nào". Kỹ năng này đòi hỏi một chút khéo léo trong giao tiếp, đủ để bạn không bị xem là kẻ phá bĩnh cuộc vui, nhưng cũng xây dựng một bức tường vô hình ngăn chặn mọi mũi dùi thị phi hướng về phía mình. Bạn chỉ là người có mặt ở đó, không phải là người tạo ra hay phát tán câu chuyện.

Đánh trống lảng tài tình: Biến công việc thành tấm khiên hoàn hảo

Khi câu chuyện bắt đầu đi quá xa, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm hoặc mang tính chất hạ bệ người khác, đó là lúc bạn cần tìm đường rút lui. Và không có lý do nào hợp lý, danh chính ngôn thuận hơn là công việc. Hãy khéo léo cắt ngang câu chuyện bằng một tiếng thở dài nhẹ hoặc cái nhìn hốt hoảng vào màn hình: "Chết dở, em quên mất cái báo cáo này chiều nay phải gửi cho khách rồi, các chị cứ nói chuyện nhé, em phải cày cho xong không sếp về lại mắng cho trận".

Hoặc bạn có thể chủ động chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác an toàn hơn, chẳng hạn như hỏi xin kinh nghiệm làm file excel, hỏi chỗ mua đồ ăn vặt ngon. Người thích buôn chuyện thường rất nhạy cảm, chỉ cần vài ba lần thấy bạn lảng tránh bằng lý do công việc, họ sẽ tự hiểu rằng bạn không cùng "tần số" thị phi và dần dần sẽ không lôi kéo bạn vào những cuộc trò chuyện vô bổ đó nữa. Suy cho cùng, chốn công sở là nơi để chúng ta cống hiến và kiếm tiền, giữ cho tâm trí thanh tịnh không vướng bận thị phi chính là cách tốt nhất để bảo vệ nồi cơm và sức khỏe tinh thần của chính mình.