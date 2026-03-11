Tài khoản bỗng cộng thêm 275 tỷ đồng, người phụ nữ rút tiền mua nhà, mua xe và tiêu thả ga: 7 tháng sau tòa thông báo “Phải trả lại toàn bộ”

Sự việc bắt đầu từ tháng 5/2021 khi sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com thực hiện hoàn tiền 100 USD cho một khách hàng. Do sai sót trong hệ thống, nền tảng này lại chuyển nhầm 10,5 triệu USD (khoảng 275 tỷ đồng) vào tài khoản của bà Thevamanogari Manivel (41 tuổi), quốc tịch Malaysia, tại ngân hàng Commonwealth Bank ở Úc.

Điều đáng chú ý là sai sót này không được phát hiện ngay lập tức. Mãi đến cuối tháng 12/2021, khi Crypto tiến hành kiểm toán nội bộ, khoản chuyển nhầm mới bị phát hiện, tức gần 7 tháng sau khi giao dịch xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, bà Manivel đã sử dụng số tiền khổng lồ để chi tiêu và mua sắm nhiều tài sản giá trị.

Theo hồ sơ tòa án, sau khi nhận được tiền, người phụ nữ này đã chia nhỏ số tiền và chuyển sang nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó có khoảng 430.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) được chuyển vào tài khoản đứng tên con gái của bà.

Sau đó, Manivel sử dụng một phần tiền để mua một căn nhà trị giá 1,35 triệu USD (hơn 35 tỷ đồng) tại Craigieburn, khu ngoại ô của thành phố Melbourne (Úc). Ngôi nhà này khá rộng rãi, gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, phòng tập thể dục riêng và cả phòng chiếu phim tại gia.

Một trong những căn bất động sản mà Thevamanogari Manivel đã mua. Ảnh: The Australian

Ngoài bất động sản, Manivel còn chi tiền mua xe hơi sang trọng cho con, sắm đồ nội thất đắt tiền và các tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí, Manivel còn dùng tiền để trả nợ giúp một người bạn của mình.

Cuộc sống xa hoa của người phụ nữ này kéo dài suốt nhiều tháng cho đến khi Crypto phát hiện ra sai sót nghiêm trọng trong giao dịch.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Crypto đã liên hệ với ngân hàng Commonwealth Bank để phối hợp xử lý. Ngân hàng sau đó đã 2 lần gọi điện cho Manivel vào tháng 1/2022 để xác minh thông tin. Tuy nhiên, bà cho rằng đó là các cuộc gọi lừa đảo nên không hợp tác.

Sau khi nhận được liên hệ từ ngân hàng, Manivel tiếp tục chuyển tiền ra nước ngoài. Theo điều tra, bà đã chuyển 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng) vào một tài khoản mang tên mình tại ngân hàng HSBC ở Malaysia. Cuối tháng đó, bà tiếp tục chuyển thêm 2 triệu USD nữa vào tài khoản này.

Khoảng 6 tuần sau, cảnh sát Úc đã bắt giữ Manivel tại sân bay Melbourne khi bà đang cố gắng rời khỏi nước này để sang Malaysia. Thời điểm bị bắt, người phụ nữ vẫn mang theo 11.750 USD (hơn 300 triệu đồng) tiền mặt.

Trong khi đó, Crypto - hoạt động tại Úc dưới tên pháp lý Foris GFS Australia đã nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao bang Victoria tại Melbourne nhằm yêu cầu thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Chỉ 4 ngày sau khi đơn kiện được nộp, ngân hàng Commonwealth Bank đã tiến hành phong tỏa các tài khoản liên quan của Manivel. Tuy nhiên, việc thu hồi tiền gặp nhiều khó khăn vì phần lớn số tiền đã được sử dụng hoặc chuyển đi trước đó.

Ban đầu, dù nhiều lần được tòa triệu tập, Manivel không trực tiếp ra tòa mà chỉ ủy quyền cho luật sư đại diện làm việc. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tòa án yêu cầu bà phải trực tiếp có mặt để giải trình, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý bổ sung.

Thevamanogari Manivel - người phụ nữ nhận được tiền chuyển nhầm. Ảnh: The Sydney Morning herald

Tại tòa, Manivel khai rằng bạn trai của bà đã nói với bà rằng số tiền này là phần thưởng do sàn giao dịch gửi sau khi thực hiện các giao dịch tiền điện tử. Vì tin lời giải thích này nên bà đã sử dụng số tiền cho các mục đích cá nhân.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án đã ra phán quyết buộc Manivel phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm.

Theo thông tin từ luật sư của Manivel, người phụ nữ này trước đó không có tiền án tiền sự. Sau khi đạt được thỏa thuận với Crypto, bà đã hoàn trả khoảng 8 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng). Các thủ tục liên quan đến phần tiền còn lại và những tài sản được mua từ số tiền này tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Những người có liên quan đến vụ việc, bao gồm bạn trai và chị gái của Manivel, cũng phải ra tòa sau đó để giải quyết các cáo buộc liên quan.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với những trường hợp nhận tiền chuyển nhầm vào tài khoản. Dù khoản tiền có thể xuất hiện bất ngờ, việc sử dụng hoặc chiếm giữ tài sản không thuộc về mình vẫn có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Theo The Australian)