Nhàn quá cũng là rủi ro tài chính: Sau 5 năm nghỉ hưu, nhìn 3 người chị ly hôn tôi mới hiểu

Rủi ro ở tuổi nghỉ hưu không chỉ nằm ở chuyện thiếu tiền, mà còn nằm ở việc sống quá rảnh, quá buông tay khỏi nhịp sống và các kế hoạch tài chính của chính mình.

Sau 5 năm nghỉ hưu, tôi nhận ra một điều: Có tiền chưa chắc đã sống ổn

Một bài chia sẻ của bà Zhao (55 tuổi) khiến nhiều người trung niên giật mình vì quá gần với thực tế: Nghỉ hưu không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là bài toán quản lý thời gian, cảm xúc và lựa chọn cách sống. Và đôi khi, chính sự "nhàn quá mức" lại trở thành nguyên nhân khiến tài chính lẫn hôn nhân rạn nứt.

Bà Zhao đã nghỉ hưu gần 5 năm, nhận lương hưu khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng hơn 10 triệu đồng). Khoản thu nhập ổn định giúp bà không áp lực chi tiêu, thậm chí từng nghĩ mình sẽ dành vài năm đầu nghỉ hưu để chăm cháu. Nhưng kế hoạch thay đổi khi con dâu không muốn bà can thiệp quá nhiều, khuyên bà nên dành thời gian cho bản thân và cha mẹ già.

Ban đầu, bà thấy đó là may mắn. Nhưng chỉ vài năm sau, nhìn lại cuộc sống của nhóm bạn cùng nghỉ hưu, bà nhận ra một thực tế khác: Người nào càng rảnh rỗi, càng dễ gặp khủng hoảng.

Những câu chuyện ly hôn sau tuổi 50 khiến tôi suy nghĩ

Trong nhóm bạn thân của bà Zhao có 5 người, nhưng chỉ trong 5 năm, đã có 2 người ly hôn và 1 người ly thân. Điều đáng nói: Không phải ai khó khăn tài chính mới đổ vỡ.

Người đầu tiên ly hôn là bà Mei - người từng có điều kiện tốt nhất nhóm. Chồng làm kinh doanh, nhà cửa đầy đủ, con cái ổn định. Sau nghỉ hưu, bà sống khá thoải mái, thường xuyên mời bạn bè đi du lịch, chi tiêu rộng rãi. Nhưng phía sau đó là cuộc hôn nhân rạn nứt nhiều năm vì chồng ngoại tình và gần như không còn hiện diện trong gia đình.

Sau khi ly hôn, bà Mei chia tài sản, giữ lại nhà và một phần tiền tiết kiệm. Điều khiến mọi người bất ngờ không phải quyết định ly hôn, mà là cuộc sống sau đó: Bà bắt đầu chăm sóc bản thân, đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội và sống tích cực hơn hẳn.

Người thứ hai ly hôn lại có hoàn cảnh ngược lại. Bà Qiaoqiao có thu nhập bình thường, lương hưu thấp, còn phải lo cho hai con trai. Việc ly hôn khiến nhiều người lo lắng vì tài chính của bà không thật sự vững. Nhưng bà vẫn chọn chia tay, nói rằng muốn sống cho mình.

Theo bà Zhao, đây là quyết định cảm tính hơn là tính toán. Sau ly hôn, dù bà Qiaoqiao nói mình sống ổn, nhưng áp lực tài chính vẫn hiện hữu.

Người thứ ba ly thân vì một lý do khác: Sau nghỉ hưu, bà bắt đầu tiêu nhiều hơn cho các hoạt động cá nhân như thể dục, khiêu vũ, du lịch. Việc chi tiêu không kiểm soát và các mối quan hệ ngoài gia đình khiến mâu thuẫn vợ chồng bùng phát.

Người ổn định nhất lại là người bận rộn nhất

Ngược lại, hai người bạn không ly hôn lại là những người có cuộc sống đơn giản và đều đặn nhất. Một người chăm cháu mỗi ngày, hiếm khi đi chơi; người còn lại duy trì nhịp sống "lặp lại" với việc nhà, nấu ăn, thể dục và sinh hoạt cộng đồng.

Họ không tiêu nhiều, cũng không sống hào nhoáng. Nhưng họ ổn định.

Điều khiến bà Zhao suy nghĩ là: Lương hưu của họ không hề thấp hơn người khác, nhưng họ luôn nói một câu giống nhau: "Không còn kiếm tiền nữa thì phải tiêu cẩn thận."

Bài học tài chính tuổi nghỉ hưu: Có tiền rồi càng phải biết sống có kế hoạch

Sau khi quan sát bạn bè, bà Zhao rút ra một kết luận mà nhiều người trung niên cũng thừa nhận: Tài chính càng ổn, bạn càng phải chủ động tạo nhịp sống bận rộn.

Sự "bận rộn" ở đây không phải là lao lực kiếm tiền, mà là quản lý cuộc sống một cách chủ động:

- Bận rộn với sức khỏe: thể thao, sinh hoạt đều đặn.

- Bận rộn với các mối quan hệ tích cực: gia đình, bạn bè, cộng đồng.

- Bận rộn với kế hoạch chi tiêu rõ ràng: không tiêu theo cảm xúc.

- Bận rộn với mục tiêu cá nhân: học kỹ năng mới, du lịch có kế hoạch, làm việc bán thời gian nếu phù hợp.

Theo nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, giai đoạn nghỉ hưu dễ xảy ra khủng hoảng nhất không phải vì thiếu tiền, mà vì mất phương hướng sống. Khi thời gian rảnh quá nhiều, con người dễ chi tiêu bốc đồng, so sánh bản thân với người khác hoặc tìm kiếm cảm xúc thay thế bằng mua sắm và giải trí tốn kém.

Một thực tế ít ai nói: Nhàn quá cũng là rủi ro tài chính

Trong các bài toán tài chính hộ gia đình mà nhiều phụ nữ trung niên chia sẻ, có một điểm chung: Những năm đầu nghỉ hưu thường tiêu nhiều hơn dự tính.

Nguyên nhân thường đến từ:

- Chi tiêu cho giải trí tăng mạnh khi thời gian rảnh nhiều hơn

- Mua sắm theo cảm xúc để lấp khoảng trống

- Thiếu kế hoạch dài hạn cho tuổi già

- Dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống của người xung quanh

Không ít người chỉ sau vài năm đã phải quay lại làm việc bán thời gian vì nhận ra khoản tiết kiệm hao hụt nhanh hơn dự kiến.

Điều tôi rút ra sau 5 năm nghỉ hưu

Bà Zhao nói rằng nếu quay lại thời điểm vừa nghỉ hưu, bà sẽ làm khác: Không chỉ lên kế hoạch tiền bạc, mà lên kế hoạch sống.

Với bà, nghỉ hưu không phải là "dừng lại", mà là giai đoạn phải chủ động hơn bao giờ hết: Chủ động tài chính, chủ động cảm xúc và chủ động tạo ý nghĩa cho cuộc sống.

Và bài học lớn nhất bà rút ra sau khi chứng kiến những cuộc ly hôn quanh mình rất đơn giản: Có tiền giúp bạn tự do hơn, nhưng chính cách bạn sống mới quyết định tuổi già có bình yên hay không.