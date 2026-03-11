Nữ diễn viên 9X đập thông 6 căn chung cư ở TP. HCM làm nhà ở, đang sống cùng mẹ là đại gia thủy sản nghìn tỷ

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, là nữ diễn viên khá quen mặt với khán giả trẻ Việt. Cô từng tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình như Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, Yêu em bất chấp… Ngoài diễn xuất, cô còn được biết tới là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng – nữ doanh nhân đang nắm giữ lượng cổ phần lớn trong hệ sinh thái Hải Vương Group, doanh nghiệp được biết đến là một trong những đơn vị xuất khẩu cá ngừ lớn nhất Việt Nam.

Xuất thân trong gia đình danh giá, cuộc sống hào môn của Ngọc Thanh Tâm cũng được khán giả vô cùng quan tâm. Cô sở hữu bộ sưu tập túi xách và trang phục hàng hiệu đến từ các nhà mốt danh tiếng như Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton.

Đặc biệt, nữ diễn viên đang sống cùng mẹ trong 1 căn nhà rộng khoảng 650 m², tọa lạc tại một khu đô thị cao cấp ở quận 7, TP.HCM. Không gian này được tạo thành bằng cách đập thông 6 căn hộ chung cư liền kề nhằm mở rộng diện tích sử dụng, tạo sự thông thoáng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Theo cô chia sẻ trong các vlog, tổng thể ngôi nhà được thiết kế theo phong cách sang trọng với nhiều chi tiết mạ vàng, nội thất kích thước lớn và khu vực sinh hoạt chung rộng rãi. Điểm nổi bật trong căn nhà là bàn tiệc dài có sức chứa khoảng 30 người, thường được sử dụng cho các buổi họp mặt gia đình và bạn bè vào dịp đặc biệt.

Ngọc Thanh Tâm cho biết cô đặc biệt yêu thích các mùa lễ hội, nhất là Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Mỗi năm, nữ diễn viên dành nhiều thời gian để trang trí nhà cửa và tổ chức tiệc mời bạn bè đến chung vui.

Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ cho thấy không gian sống của cô và mẹ luôn được bài trí rất cầu kỳ và lộng lẫy. Đặc biệt, căn hộ còn có phòng karaoke riêng, được trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh và nội thất cao cấp, là nơi gia đình và bạn bè tụ họp giải trí.

Theo chia sẻ, các khu vực cá nhân trong căn nhà được thiết kế theo sở thích của từng thành viên. Phòng ngủ của mẹ cô mang phong cách cổ điển, sử dụng tông vàng và kem làm chủ đạo, kết hợp sắc tím – màu yêu thích của bà. Riêng phòng cá nhân của Ngọc Thanh Tâm do chính cô lên ý tưởng thiết kế, thể hiện phong cách trẻ trung và cá tính nên có sự khác biệt so với tổng thể mang hơi hướng hoàng gia của căn nhà.

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế vững mạnh, Ngọc Thanh Tâm nhiều lần khẳng định mong muốn xây dựng con đường sự nghiệp riêng thay vì chỉ gắn với danh xưng “ái nữ đại gia”. Nữ diễn viên sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý khi từng trúng tuyển vào 4 trường đại học tại Mỹ. Tuy nhiên, cô lựa chọn ở lại Việt Nam theo học ngành Digital Media tại Đại học RMIT và tốt nghiệp loại giỏi.

Có tiềm lực kinh tế vững mạnh nên ngoài diễn xuất, Ngọc Thanh Tâm còn đầu tư thực hiện các web drama như Tâm sắc Tấm, Thạch Sanh – Lý Thanh. Những sản phẩm này giúp cô mở rộng hình ảnh cá nhân sang lĩnh vực sáng tạo nội dung và sản xuất giải trí.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn tự sản xuất chương trình thực tế Not Just A Rich Kid, ghi lại những lát cắt đời sống thường ngày của cô cùng nhóm bạn trong giới thượng lưu. Với góc nhìn cởi mở và mang tính cá nhân, chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi khắc họa rõ nét cuộc sống của thế hệ “rich kid” Việt Nam.

Những năm gần đây, nữ diễn viên cũng xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình truyền hình nhằm gia tăng độ nhận diện. Cô tham gia show thực tế Chị đẹp đạp gió 2024 và gây sốt ở chương trình gia đình Ha Ha.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Thanh Tâm còn hoạt động tích cực với vai trò YouTuber và nhà sáng tạo nội dung. Các vlog cá nhân của cô xoay quanh đời sống thường nhật, từ hành trình du lịch, gặp gỡ bạn bè đến hậu trường công việc.

Việc hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, sản xuất nội dung và sáng tạo truyền thông cho thấy định hướng phát triển hình ảnh độc lập của nữ diễn viên trong làng giải trí Việt.

(Bài & Ảnh: Tổng hợp)