Vì sao thế hệ đi trước luôn thúc giục người trẻ sinh con?

Có lẽ khi đến tuổi dựng vợ gả chồng, bạn đã có nhiều hơn một lần đối mặt với những lời thúc giục chuyện con cái. Nhiều người lớn tuổi, bao gồm cả cha mẹ, thường hay khuyên rằng nhất định phải sinh con.

Tình huống này càng gấp gáp hơn sau khi kết hôn. Chỉ cần bạn để lộ một chút do dự thôi, họ sẽ tỏ ra không hài lòng và liên tục hối thúc bằng đủ mọi cách.

Ngay cả những cô gái chưa kết hôn, xung quanh họ cũng thường vang lên những lời như thế. Thậm chí còn người lớn trong nhà còn nói rằng, dù không kết hôn thì ít nhất cũng nên sinh một đứa con, nhất định phải có con.

Có thể bạn sẽ không hiểu vì sao thế hệ đi trước lại cố chấp với chuyện con cái đến vậy. Nhưng nếu đứng trên lập trường và trong hệ tư tưởng của họ, điều đó thực ra cũng không quá khó để lý giải.

Có con thì cuộc đời mới được xem là trọn vẹn

Từ rất nhiều năm nay, chuyện kết hôn rồi sinh con đã ăn sâu, bám rễ trong tư tưởng của con người. Thế hệ cha mẹ và ông bà ngày trước, đều cho rằng có con là điều hiển nhiên. Thời điểm ấy, nếu nhà ai không có con còn bị người khác cười chê.

Chính bởi môi trường văn hóa như vậy, được truyền thừa suốt hàng nghìn năm nên trong mắt người lớn tuổi, một cuộc đời không có con luôn bị xem là thiếu sót và họ tin rằng nhất định phải có con thì mới gọi là viên mãn.

Cách nghĩ này đã bén rễ quá sâu, vì thế một cách vô thức, họ sẽ khuyên bảo người khác như vậy. Họ tin rằng một người chưa có con sẽ cảm thấy lo lắng; phải đến khi có con rồi mới thấy yên tâm.

Có con cháu thì sau này mới có chỗ dựa

Trong tư tưởng của thế hệ đi trước, nuôi con để dưỡng già là điều rất phổ biến. Dù ngày nay không còn phân biệt con trai hay con gái, họ vẫn cho rằng nhất định phải có con. Bởi họ nghĩ rằng con người rồi sẽ già đi, nếu không có con thì khi về già sẽ rất cô đơn, không có ai chăm sóc và cuộc đời vì thế sẽ rơi vào cảnh khó khăn.

Cho dù trên thực tế, không ít người cao tuổi khi về già vẫn không nhận được sự chăm sóc chu đáo, suy nghĩ ấy cũng không dễ dàng thay đổi. Vì vẫn có những người già thực sự có con cái thường xuyên thăm nom, thậm chí sống chung cùng nhau.

Hơn nữa, nỗi sợ hãi trước tuổi già của các bậc trưởng bối cũng thường được họ chiếu sang bạn.

Khi họ sợ hãi việc già đi, cảm thấy bất lực trước điều đó, họ sẽ muốn bạn có một sự bảo đảm và xem con cái như một sự bảo đảm. Bất kể sau này thực tế ra sao, ít nhất ở hiện tại, họ tin là như vậy.

Con cái chính là ý nghĩa của cuộc đời

Con người sống để làm gì? - Suốt cả đời, rất nhiều người chưa từng tìm ra câu trả lời. Vì thế, không ít người trực tiếp coi việc sinh con, nuôi con khôn lớn là giá trị, là mục tiêu tối thượng của đời mình.

Bất kể quá trình nuôi dạy con cái vất vả ra sao, chỉ cần sinh con và nuôi con trưởng thành, họ sẽ cảm thấy vô cùng tự hào, cho rằng mình không sống hoài một kiếp người. Họ đã sống như vậy, nên đương nhiên cũng cho rằng cuộc đời bạn nên giống như thế. Họ muốn áp đặt giá trị sống của mình lên bạn, mà không hề thấy điều đó là sai.

Khi bạn phản đối hay không đồng tình, trong mắt họ, đó chỉ là vì bạn chưa chín chắn, chưa nhận ra tầm quan trọng của con cái.

Suy cho cùng, việc các bậc trưởng bối khuyên nhất định phải sinh con xuất phát từ hệ giá trị của họ, từ suy nghĩ của họ, từ điều mà họ cho là “tốt cho bạn”. Quan điểm ấy cũng không phải là hoàn toàn vô lý - nếu bạn đồng tình, bạn hoàn toàn có thể lắng nghe và làm theo.

Chỉ là, nếu sinh con, bạn nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn người bạn đời, bước vào một mối quan hệ đủ tốt, để mang lại cho đứa trẻ một môi trường trưởng thành lành mạnh, chứ không phải sinh con một cách tùy tiện.

Dĩ nhiên, bạn cũng có thể chọn sống một mình cả đời, nhưng điều đó đòi hỏi bạn phải đủ mạnh mẽ và có điều kiện vật chất tương đối tốt. Còn nếu không muốn sinh con, bạn cần tự suy nghĩ cho thật rõ ràng, có khả năng chống chọi với áp lực xã hội, và không để bản thân hối hận.

Chỉ cần bạn đã nghĩ thông suốt và đó đúng là điều bạn mong muốn, như vậy là đủ.

