Chân dung BabyBoo trong mắt HIEUTHUHAI: Coi MV là biết họ đi date ở ngoài đời sao luôn đó

Câu chuyện tình cảm giữa HIEUTHUHAI và bạn gái được gọi bằng biệt danh BabyBoo (Tăng Mỹ Hàn, SN 2003) bất ngờ được nhắc đến nhiều trở lại khi nam rapper sinh năm 1999 phát hành MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói.

Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, MV này còn khiến nhiều khán giả liên tưởng đến chuyện tình của nam rapper ngoài đời. Từ hình tượng nữ chính, các chi tiết trong MV cho đến phần lời bài hát đều khiến netizen cho rằng đây giống như một cách HIEUTHUHAI “vẽ lại” chân dung BabyBoo thông qua âm nhạc.

"Coi MV tui thấy Hiếu đóng nhưng mà thấy rõ là trái tim thuộc về Babyboo luôn á, nữ chính vibe giống BabyBoo, coi MV mà tui liên tưởng ra 2 người đi chơi ở ngoài sao luôn á, tình bể bình luôn. Nghe bài này là muốn yêu và yêu nhiều hơn, tui cũng muốn người yêu của mình như vậy. Tội ẻm thật, quen người nổi tiếng chịu biết bao nhiêu áp lực. Trong MV có 1 câu là 'nếu thế giới kia có mong chúng ta chia đôi, sẽ có anh phía sau cùng em” nghe mà ấm lòng dùm em ấy. Mượn MV để bảo vệ người yêu thì tui thấy quá nice cho Hiếu",

"Cảm thấy bài này Hiếu viết cho cô ấy, người yêu hiện tại của Hiếu, khi 2 bài hit trước đó bị nói là viết cho người yêu cũ, nên Hiếu viết bài này chứng tỏ tình yêu của Hiếu. Mình nghe mình cảm động lắm, vì tình yêu của Hiếu dành cho cô gái ấy, muốn khóc luôn á. mình nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc lắm",.. .. bình luận của cư dân mạng.

Trên Threads cũng có nhiều bài đăng tương tự.

Một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất chính là ngoại hình của nữ chính trong MV. Cô gái xuất hiện bên cạnh HIEUTHUHAI sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, gương mặt baby và phong cách nữ tính, những đặc điểm khá giống với hình ảnh mà Tăng Mỹ Hàn thường xuất hiện trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, không ít khán giả cho rằng việc lựa chọn nữ chính có thể không phải ngẫu nhiên. Với nhiều người xem, nhân vật nữ trong MV dường như mang dáng dấp của BabyBoo ngoài đời.

Netizen cho rằng nữ chính có vẻ đẹp ngọt ngào giống Babyboo.

Một trong những yếu tố khiến người xem “soi” nhiều nhất chính là phần lyrics. Nội dung bài hát kể về câu chuyện của một chàng trai ít nói nhưng lại dành tình cảm sâu sắc cho cô gái hoạt bát, hay trò chuyện, điều khá trùng khớp với hình tượng mà người hâm mộ vẫn thường nhắc đến khi nói về HIEUTHUHAI và BabyBoo.

Đặc biệt là phần lyris: Baby leo lên xe qua nhà anh như mọi hôm đấy/ Coi chừng bị trông thấy/ Bao lâu nay chụp chung/ Nhưng anh và em chưa bao giờ đăng chỉ lưu ở trong máy thôi/ Baby ơi...

Khiến nhiều người nghĩ đến cách mà cặp đôi này được cho là hẹn hò ngoài đời. Trước đây, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp đi mua sắm, chụp photobooth hay xuất hiện cùng nhau tại các địa điểm công cộng, nhưng hiếm khi công khai hình ảnh trên mạng xã hội.

Một phân cảnh đáng chú ý khác trong MV là khi cặp đôi nhân vật chính cùng chụp ảnh photobooth. Chi tiết này khiến nhiều người lập tức nhớ lại thời điểm tháng 6/2025, khi HIEUTHUHAI từng để lộ hình ảnh chụp photobooth cùng bạn gái. Vì vậy, không ít fan cho rằng việc đưa photobooth vào MV có thể là một sự gợi nhắc đầy ẩn ý.

Cặp đôi chụp photobooth cùng nhau.

Phân cảnh nam chính hẹn hò bạn gái trong trung tâm thương mại

Ở ngoài đời, HIEUTHUHAI cũng bị bắt gặp đi cùng BabyBoo ở trung tâm thương mại

Theo nhiều bình luận, những chi tiết như vậy khiến người xem cảm thấy MV giống như đang tái hiện lại các buổi hẹn hò đời thường của nam rapper và BabyBoo.

Câu hát mở đầ u: "Anh muốn thấy em cười/Túi Chanel trên người/Tay toàn là Tiffany", cũng khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Babyboo. Cô nàng mang vibe tiểu thư, với cuộc sống sang chảnh, có cả túi Channel hay Tiffany... không thể trùng hợp hơn.

Được biết, gia thế của Tăng Mỹ Hàn không phải dạng vừa. Nhiều nguồn tin cho rằng cô sinh ra trong gia đình giàu có, có điều kiện tinh tế vững chắc. Cô theo học trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí lên tới 600 triệu đồng/năm. Tuy nhiên bản thân Tăng Mỹ Hàn cũng đang theo đuổi công việc KOL, người mẫu ảnh. Cô nhận được nhiều lời mời làm mẫu, quảng bá sản phẩm cho các nhãn hàng. Do đó nhiều người dự đoán thu nhập của Tăng Mỹ Hàn cũng khá ổn định.

Tay đeo túi Chanel.

Tay đeo vòng Tiffany.

Dù liên tục bị gọi tên mỗi khi HIEUTHUHAI ra sản phẩm mới, Tăng Mỹ Hàn vẫn giữ lối sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Cô hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm, dù từng nhiều lần để lộ những “hint” như ảnh nắm tay hay khoảnh khắc thân mật với một chàng trai giấu mặt - người mà netizen cho rằng có vóc dáng và phong cách giống nam rapper.

Trong MV mới, HIEUTHUHAI cũng đưa vào những câu hát mang màu sắc bảo vệ người yêu: “Nếu thế giới kia có mong chúng ta chia đôi Sẽ luôn có anh phía sau cùng em.”

Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng nam rapper đang gửi gắm thông điệp dành cho nửa kia của mình.

Thực tế, đây không phải lần đầu chuyện tình cảm của HIEUTHUHAI trở thành đề tài được chú ý mỗi khi anh ra sản phẩm mới. Trong nhiều ca khúc trước đây, nam rapper từng nhiều lần lồng ghép để nhắc đến biệt danh Babyboo - nickname của Tăng Mỹ Hàn.

Ngoài ra, trong lời bài hát NOLOVENOLIFE, HIEUTHUHAI tiết lộ tên nam rapper và bạn gái có chung chữ cái đầu là "H", chi tiết khiến người hâm mộ nhanh chóng liên hệ đến Tăng Mỹ Hàn. Những hint nhỏ như vậy khiến fan tin rằng nam rapper thường xuyên đưa những chi tiết liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân vào âm nhạc theo cách khá khéo léo.

Dù BabyBoo không trực tiếp xuất hiện trong MV lần này, cái tên của cô vẫn được cộng đồng mạng nhắc đến liên tục. Nhiều người thậm chí còn bình luận rằng: "Không có câu nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu...

Babyboo thu hút sự chú ý lớn nhờ nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang sang chảnh và cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp này còn được biết đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây với tư cách bạn gái của nam rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI. Mặc dù cả hai chưa từng xác nhận hay công khai chuyện tình cảm nhưng qua loạt hint hẹn hò rầm rộ thì ai cũng khẳng định đây là một cặp trai tài, gái sắc.

Chính vì vậy mà không xuất thân từ showbiz cũng không hoạt động nghệ thuật, Tăng Mỹ Hàn vẫn sở hữu lượng người theo dõi “khủng” hơn 914k follow trên Instagram, và hơn 195N người theo dõi trên Facebook.