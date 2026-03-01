4 kiểu người dễ rơi vào KHỦNG HOẢNG năm 2026: Kiểu thứ hai phổ biến nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ

Trong những năm gần đây, kinh tế và thị trường lao động liên tục thay đổi với tốc độ nhanh. Nhiều chuyên gia nhận định năm 2026 có thể trở thành giai đoạn nhiều thách thức đối với một bộ phận người lao động, đặc biệt khi áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt và các nghĩa vụ tài chính không ngừng tăng lên, khiến không ít gia đình phải đối mặt với sức ép lớn về thu nhập và ổn định cuộc sống.

Theo các chuyên gia, trong môi trường kinh tế biến động, những người chậm thích nghi hoặc thiếu sự chuẩn bị về kỹ năng và tư duy dễ rơi vào thế bất lợi trên thị trường lao động. Dưới đây là bốn kiểu người được cho là có nguy cơ gặp nhiều khó khăn hơn nếu không sớm thay đổi trong thời gian tới.

Người có trình độ học vấn thấp và thiếu kỹ năng

Trong quá khứ, nhiều công việc không đặt nặng yêu cầu về bằng cấp. Chỉ cần chăm chỉ và chịu khó, người lao động vẫn có thể tìm được công việc ổn định để duy trì cuộc sống.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế hiện nay đã có nhiều thay đổi. Khi các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt hơn, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng ngày càng cao. Không ít vị trí tuyển dụng hiện đặt điều kiện tối thiểu là bằng cao đẳng hoặc đại học, kèm theo các kỹ năng chuyên môn cụ thể.

Điều này khiến những người chỉ có trình độ phổ thông hoặc thiếu kỹ năng nghề nghiệp gặp nhiều bất lợi. Họ thường chỉ tiếp cận được các công việc giản đơn, thu nhập thấp và dễ bị thay thế khi thị trường lao động biến động.

Khó khăn lớn hơn là khi thu nhập còn hạn chế, nhiều người lại thiếu điều kiện hoặc động lực để học thêm kỹ năng mới. Nếu không chủ động nâng cao năng lực bản thân, vòng luẩn quẩn này có thể khiến cơ hội cải thiện cuộc sống ngày càng thu hẹp.

Người đang gánh nhiều khoản nợ lớn

Đây được xem là nhóm người dễ chịu áp lực tài chính lớn nhất khi kinh tế biến động, nhưng cũng là nhóm khá phổ biến trong xã hội hiện nay.

Không ít gia đình đang phải trả góp nhà trong 20 đến 30 năm, bên cạnh đó còn có các khoản vay mua xe, vay tiêu dùng hoặc các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Khi thu nhập ổn định, những khoản nợ này vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện biến cố như mất việc, thu nhập giảm hoặc chi phí sinh hoạt tăng cao, áp lực tài chính có thể tăng lên rất nhanh. Trong nhiều trường hợp, phần lớn thu nhập hàng tháng phải dành cho việc trả nợ.

Khi gia đình phát sinh thêm các khoản chi bất ngờ như chi phí y tế hoặc sự cố ngoài kế hoạch, cân bằng tài chính dễ bị phá vỡ. Điều đáng nói là nhiều người vẫn xem nhẹ rủi ro này khi vay mượn, cho đến khi áp lực nợ nần trở nên quá lớn.

Vì vậy, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc kiểm soát nợ và xây dựng quỹ dự phòng tài chính được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro cho mỗi gia đình.

Người thiếu động lực phát triển bản thân

Một số người có công việc ổn định, thu nhập tương đối và cảm thấy hài lòng với trạng thái hiện tại. Tuy nhiên, chính sự ổn định kéo dài đôi khi khiến họ dần mất đi động lực học hỏi và phát triển bản thân.

Khi công việc lặp lại trong thời gian dài, kỹ năng có thể trở nên lỗi thời mà bản thân người lao động không nhận ra. Trong khi đó, thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi nhân sự phải liên tục cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có xu hướng tinh gọn bộ máy và ưu tiên những nhân viên có khả năng thích nghi tốt. Những vị trí dễ thay thế thường là nhóm đầu tiên bị cắt giảm khi doanh nghiệp tiến hành tái cấu trúc.

Nếu một người không học thêm kỹ năng mới trong nhiều năm, khi buộc phải chuyển việc họ có thể nhận ra rằng năng lực của mình không còn phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Người có vấn đề về sức khỏe

Sức khỏe là nền tảng cho mọi hoạt động trong cuộc sống, nhưng không ít người chỉ thực sự quan tâm khi các vấn đề bệnh tật xuất hiện.

Hiện nay, tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ngày càng gia tăng. Những bệnh lý này thường đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài, kéo theo nhiều chi phí phát sinh.

Mặc dù hệ thống bảo hiểm y tế ngày càng được cải thiện, nhưng một số loại thuốc đặc trị hoặc phương pháp điều trị tiên tiến vẫn yêu cầu người bệnh tự chi trả. Điều này có thể tạo ra áp lực tài chính đáng kể đối với nhiều gia đình.

Bên cạnh đó, khi sức khỏe suy giảm, khả năng lao động cũng bị ảnh hưởng. Những công việc đòi hỏi cường độ cao hoặc thời gian làm việc kéo dài có thể trở nên khó thực hiện, khiến cơ hội việc làm bị hạn chế.