Trí Thịt Boà tuyến bố TỪ BỎ pickleball dù từng chơi đến gãy xương đùi, lý do: "Tốn thời gian"

Mới đây, TikToker Trí Phan hay còn được biết đến với biệt danh Trí Thịt Boà thu hút sự chú ý khi chia sẻ bản thân đã từ bỏ bộ môn pickleball. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đây, anh chàng rất đam mê bộ môn này, thường xuyên đi đánh pickleball và tham gia một số giải đấu phong trào.

Theo đó, Trí Thịt Boà được một người dùng MXH hỏi thăm về tình hình chấn thương trước đó: “Chân khi nào đánh pick (pickleball) được Trí ơi". Nam TikToker đã nhanh chóng đáp: “Mình đã quyết định bỏ pickleball rồi”.

Trí Thịt Boà chia sẻ đã bỏ chơi pickleball vì cảm thấy quá tốn thời gian.

Cụ thể, Trí Thịt Boà cho biết, anh quyết định ngừng chơi pickleball vì cảm thấy khá tốn thời gian. Bởi một ngày, quỹ thời gian Trí dành cho bộ môn này khá lớn, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc cá nhân và tiêu tốn cũng rất nhiều tiền.

“Mỗi lần đi đánh mình tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị đồ, đi đánh, về nhà tắm rửa cũng khoảng 3 tiếng. Còn chưa tính phải ăn sau khi đánh pickleball, tốn thêm 1 tiếng nữa. Nhiều lúc 1 ngày đánh pickleball tốn trung bình 4 tiếng đồng hồ”, Trí Thịt Boà chia sẻ trong video.

Ngoài ra, Trí Thịt Boà cũng cho biết, một phần lý do khiến anh quyết định dừng chơi pickleball là vì đã phải tốn rất nhiều tiền đi mổ, điều trị chấn thương nên hiện tại sẽ chỉ đi bộ, tập gym... Một phần khác, nam TikToker hài hước tiết lộ là do “vợ la quá nhiều”.

Dẫu vậy, Trí Thịt Boà cho hay bản thân vẫn rất mê pickleball nhưng là một người muốn cân bằng cuộc sống thì anh chọn tập trung vào công việc và những hoạt động thể chất khác ít tốn thời gian hơn.

Trí Thịt Boà từng rất mê chơi pickleball

Quan điểm này của Trí Thịt Boà đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người đồng tình với Trí Thịt Boà, cho rằng một buổi đi chơi pickleball đúng là phải tốn đến 3 - 4 tiếng đồng hồ. Và nếu chơi liên tục nhiều ngày trong tuần thì dường như càng khiến quỹ thời gian hẹp lại, không làm được nhiều việc khác.

Tuy nhiên, không ít người lại có quan điểm chơi bất kỳ môn thể thao cũng cần dành thời gian trọn vẹn, không chỉ riêng pickleball. Do đó, nếu biết cách sắp xếp hợp lý, cân bằng được thời gian chơi pickleball và các hoạt động khác thì sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt,...

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Cái này mình công nhận. Chồng mình cũng hay đi đánh pickleball từ sáng tới trưa mới về. Biết là vui, khoẻ nhưng như vậy thì tốn thời gian qua, cũng mất nửa ngày rồi”. - “Tôi cũng bỏ từ Tết đến giờ, thật sự tốn quá nhiều thời gian. Giờ tranh thủ qua gym, tận dụng chút thời gian buổi trưa rồi sau đó về với gia đình, con cái”. - “Đồng ý nha, mình cũng đang thấy vậy. Chơi xong ghiền nên một buổi đánh 2-3 tiếng xong vẫn muốn chơi thêm. Giờ đang phải thay đổi lại cho phù hợp”. - “Thực ra mình thấy chơi môn thể thao nào cũng vậy mà, đi bộ hay đi gym cũng từ 1 - 2 tiếng. Quan trọng là mỗi người sắp xếp thế nào thôi”. - “Đâu riêng pickleball, môn nào cũng cần thời gian và tiền mà. Mình vẫn tranh thủ đi 1-2 tiếng pickleball đây mà công việc thường ngày vẫn đảm bảo”.

Trí Thịt Bòa (tên thật Trí Phan, sinh năm 1997) là TikToker sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi, được biết đến với các video về ẩm thực, tập gym và lối sống năng động. Bên cạnh đó, câu chuyện tình từ yêu đến cưới của Trí Thịt Boà và Hà My cũng được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ.

Trí Thịt Boà và Hà My là cặp đôi được nhiều người yêu thích.

Nam TikToker từng gặp chấn thương vì chơi pickleball.

Hiện anh chỉ chủ yếu đi bộ, tập gym... và dành thời gian tập trung cho công việc, gia đình.

Vốn yêu thích thể thao, Trí Thịt Boà cũng là một trong số những người gia nhập sớm bộ môn pickleball. Tuy nhiên cuối tháng 5/2025, nam TikToker từng gặp chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball. Theo chia sẻ, sau một buổi chơi kéo dài khoảng 4 tiếng, anh trượt ngã dẫn đến trật khớp chày-sên ra sau và gãy 1/3 xa xương mác, phải phẫu thuật chỉ 12 tiếng sau khi nhập viện. Các bác sĩ khi đó cho biết anh có thể cần khoảng 6 tháng để hồi phục hoàn toàn và quay lại thể thao.

Sau ca phẫu thuật, Trí Thịt Bòa phải dùng nạng để di chuyển và tập vật lý trị liệu trong thời gian dài. Khoảng 8 tuần sau chấn thương, anh mới có thể tập gym trở lại, nhưng chỉ tập các bài dành cho thân trên để tránh ảnh hưởng đến cổ chân.