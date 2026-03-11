Hải Tú phá bỏ quá khứ, phản ứng của dân mạng mới bất ngờ

Mới đây, Hải Tú tiếp tục “đánh úp” mạng xã hội khi xuất hiện với loạt ảnh mới. Theo đó, đây là những bức ảnh đời thường, ghi lại những khoảnh khắc đi chơi, cà phê của Hải Tú. Đáng nói, sắc vóc của cô nàng gần đây lộ rõ nhiều sự thay đổi khiến dân tình chú ý và bàn tán.

Quay ngược lại thời điểm mới gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú khi đó được nhận xét là đỉnh cao nhan sắc. Bởi cô sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp cùng thần thái thu hút, nhìn góc nào cũng ấn tượng. Tuy nhiên gần đây, netizen nhận ra Hải Tú tăng cân rõ rệt, khuôn mặt cũng có phần bầu bĩnh hơn trước. Chính vì vậy mà không ít người cho rằng “nàng thơ” của Sơn Tùng M-TP đang tự “phá bỏ” quá khứ mảnh mai của chính mình.

Hải Tú đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân

Một số nhận xét cho rằng phong độ thời trang của Hải Tú ngày càng không ổn định. “Gà cưng” của Sơn Tùng diện những bộ trang phục bị nhận xét là dìm dáng, không làm bật lên visual trắng sáng. Ngoài ra, một số bình luận cho rằng Hải Tú hợp với phong cách cá tính, quyến rũ, trưởng thành hơn là hình ảnh trong veo, dễ thương.

Dẫu vậy, Hải Tú vẫn nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Đa phần ý kiến đồng ý Hải Tú tăng cân nên nhìn “có da có thịt”, đẹp hơn trước. Không những vậy, dân tình vẫn công nhận rằng nét đẹp trên gương mặt của Hải Tú rất khó để phủ nhận. Dù tăng cân hay không thì visual của Hải Tú vẫn được đánh giá là nét khó lẫn.

So với thời đỉnh cao nhan sắc, Hải Tú hiện tại có phần bầu bĩnh hơn

Gu ăn mặc, thời trang của "nàng thơ" Hải Tú cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Đăng hình thường xuyên nha Tú ơi, vẫn mê nét đẹp này”.

- “Dù hơi tròn lên xíu nhưng đôi chân của cô ấy vẫn cực phẩm”.

- “Xinh xỉu! Ai nói gì thì nói, mình vẫn cứ thích vẻ nàng thơ này của Hải Tú”.

- “Trẻ trung, năng động, dễ thương ghê”.

- “Nhưng góp ý xíu là gu thời trang đợt này đang hơi bất ổn nha Tú ơi”.

Trước đó vào ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ, Hải Tú cũng khai xuân bằng 1 loạt ảnh mới với diện mạo mới với mái tóc ngắn, dáng dấp bầu bĩnh,... Cô nàng còn tự nhận: “Cập nhật tình hình hiện tại: hết Tết… và mặt sắp thành 2 cái bánh chưng…”.

Đây cũng là những lần hiếm thấy của Hải Tú trên MXH từ khi bắt đầu năm 2026. Mỹ nhân sinh năm 1997 từng có một khoảng thời gian “lặn mất tăm” trên MXH, không cập nhật bất cứ thông tin gì. Điều này khiến cư dân mạng không khỏi tò mò về lịch trình, cũng như trạng thái hiện tại của cô.

Hiện tại, Hải Tú vẫn là nghệ sĩ độc quyền trực thuộc công ty của Sơn Tùng. Thế nhưng cô vẫn chưa có tác phẩm nào quá nổi bật ở sự nghiệp người mẫu và diễn viên của mình.

Netizen không còn thấy Hải Tú xuất hiện nhiều trong các sự kiện, mà dần lui về hậu trường, thỉnh thoảng xuất hiện ở các hoạt động liên quan đến công ty của Sơn Tùng, đăng tải ảnh đi chơi, du lịch một số nơi. Dẫu vậy, cô vẫn luôn duy trì được sức hút của bản thân. Mỗi lần xuất hiện, Hải Tú đều khiến cả cõi mạng rần rần, trở thành tâm điểm được netizen quan tâm.

Mỗi lần xuất hiện, Hải Tú lại gây bàn tán vì diện mạo của mình