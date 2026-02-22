Hải Tú ăn Tết kỳ lạ quá!

Đó chính là việc Hải Tú không có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội vào dịp Tết Bính Ngọ 2026. Sự im lặng kéo dài khiến nhiều người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi.

Hải Tú đang làm gì vậy?

Khác với hình ảnh thường thấy mỗi dịp lễ, cô nàng gần như “biến mất” hoàn toàn trên các nền tảng số. Dù vốn không phải là người hoạt động quá năng nổ trên mạng xã hội, việc Hải Tú không đăng tải bất kỳ hình ảnh hay dòng trạng thái nào trong suốt những ngày Tết vẫn khiến dư luận chú ý. Đáng nói, đến mùng 6 Tết Âm lịch, tình trạng này vẫn không có dấu hiệu thay đổi.

Thậm chí nhiều người đang tràn vào những bài đăng gần đây nhất của Hải Tú đặt dấu hỏi: "Ủa, chị đi đâu vậy?", "Hải Tú làm gì Tết này, hay bao giờ mới xả hình du xuân ta?".

Bài đăng gần nhất của Hải Tú trên TikTok được đăng tải vào ngày 12/11/2025, nhân dịp sinh nhật của chính cô. Trên các nền tảng mạng xã hội khác, hoạt động của nữ 9X cũng dừng lại ở thời điểm tương tự.

Vào đầu tháng 2/2026, cô nàng bị bắt gặp xuất hiện cùng Sơn Tùng M-TP tại một trung tâm thương mại. Dù che kín diện mạo, nhiều người vẫn nhanh chóng nhận ra cả hai vì phong cách thời trang, hình xăm, phụ kiện,...

Vào năm ngoái 2025, ngay mùng 2 Tết, Hải Tú đã đăng bộ ảnh ngập sắc Xuân, kèm câu chúc: "Bước sang năm Ất Tỵ 2025, Tú xin chúc mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý và hạnh phúc ngập tràn".

Những ngày sau đó, cô nàng vẫn liên tục update hình ảnh du Xuân.

Trong năm 2024, Hải Tú dù không đăng tải hình ảnh đón Tết nhưng vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, cô liên tục cập nhật các trạng thái liên quan đến công việc, đặc biệt là những hình ảnh hậu trường, quảng bá cho dự án âm nhạc sắp ra mắt của công ty.

Mùng 6 Tết cô nàng đăng tải dòng trạng thái, tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ… Nhằm úp mở cho sự ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Các năm 2023, 2022, Hải Tú vẫn cập nhật hình ảnh trong Tết. Có khi là những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, có khi chỉ là những tấm hình chụp lúc đi du xuân, ảnh đời thường,...

Bởi thế, khoảng lặng trong năm 2026 này của Nàng thơ khiến nhiều người không khỏi tò mò và thấy kỳ lạ.

Hiện tại, Hải Tú vẫn là talent độc quyền trực thuộc công ty do Sơn Tùng. Song, cô vẫn chưa có tác phẩm nào quá nổi bật ở sự nghiệp người mẫu và diễn viên của mình.

Netizen không còn thấy Hải Tú xuất hiện nhiều trong các sự kiện, mà dần lui về hậu trường, thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện, hoạt động liên quan đến công ty của Sơn Tùng, đăng tải ảnh đi chơi, du lịch một số nơi. Điều này khiến không ít người tò mò về vai trò hiện tại của Hải Tú trong showbiz.

Dẫu vậy, cô vẫn luôn duy trì được sức hút của bản thân. Mỗi lần xuất hiện, Hải Tú đều khiến cả cõi mạng rần rần, trở thành tâm điểm được netizen quan tâm.

Từ khi đầu quân cho công ty Sơn Tùng thì mối quan hệ của Hải Tú với Sơn Tùng rơi vào nghi vấn. Cả hai liên tục bị netizen soi ra loạt chi tiết trùng hợp, từ việc sử dụng đồ đôi, nhẫn cặp cho đến những lần bị cho là xuất hiện ở cùng địa điểm, cùng thời điểm. Dù vậy, suốt thời gian qua, Sơn Tùng và Hải Tú vẫn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận nhưng cũng chưa từng phủ nhận những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của mình.

