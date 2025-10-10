Thông báo quan trọng từ Hải Tú

Cả nước đang hướng về người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề sau 2 cơn bão liên tiếp. Trên MXH, nhiều người nổi tiếng cũng nhanh chóng gửi quà và chuyển khoản ủng hộ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Sơn Tùng M-TP, Hải Tú và M-TP Entertainment cũng không ngoại lệ.

Hải Tú

Sau khi Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau bão lũ, Hải Tú cũng chia sẻ thông tin và thông báo trên tài khoản cá nhân:

“Những ngày qua, nhìn những hình ảnh mưa bão tàn phá miền Trung và miền Bắc, lòng Tú thật sự nặng trĩu... Tú xin thành tâm gửi lời chia buồn đến với tất cả những gia đình đã và đang phải gánh chịu những thương đau, những mất mát quá lớn từ trận thiên tai vừa qua.

Cùng với M-TP Entertainment, Tú thật may mắn nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Tấm Lòng Việt và Đài Truyền hình Việt Nam để đóng góp một phần nhỏ bé, sẻ chia cùng đồng bào đang vượt qua khó khăn.

Dù biết rằng những nỗi đau ấy sẽ chẳng một điều gì có thể bù đắp lại được, Tú vẫn mong rằng sự ấm áp và niềm tin sẽ sớm trở lại với tất cả mọi người.

Cầu chúc cho mọi người mọi sự bình an”.

Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại lời chúc và cảm ơn Hải Tú cũng như Sơn Tùng cùng M-TP Entertainment.

Thông báo của Hải Tú

Không chỉ Sơn Tùng M-TP và Hải Tú mà nhóm fan của họ cũng có hoạt động thiết thực để ủng hộ người dân đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ngày 10/10, tài khoản Facebook Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ thông tin Sky - Cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP ủng hộ số tiền 175 triệu đồng gửi tới đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đại diện các Sky cũng đã nhận được bằng khen từ đại diện MTTQ Việt Nam.

Đại diện Sky gửi 175 triệu đồng cho đại diện cơ quan chức năng (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Ngày 9/10, Hải Tú Supporters - fanpage được lập ra từ fan Hải Tú cũng cập nhật hoạt động ủng hộ của mình. Theo đó, team đã mua các nhu yếu phẩm và thuốc men để gửi ra miền Bắc ủng hộ người dân bị ảnh hưởng.

Admin fanpage này cho biết số tiền mua đồ được trích một phần quỹ donate project sinh nhật Hải Tú vào tháng 11 tới đây. Phía dưới bài đăng này, Hải Tú đã thả tim như một cách cảm ơn và ủng hộ hành động ý nghĩa của fan.

Hải Tú thả tim cho hoạt động của fan (Ảnh: Hải Tú Supporters)

(Tổng hợp)