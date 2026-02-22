Bỏ việc ngân hàng lương triệu đô đi bán trà sữa trân châu, doanh nghiệp phát tài, doanh thu hơn 500 triệu USD/năm

Người đàn ông bỏ việc ngân hàng lương cao

Khi Martin Berry bỏ công việc ngân hàng béo bở của mình vào cuối năm 2013 để dồn toàn lực vào việc bán trà sữa trân châu. Khi đó, sếp của anh ấy nghĩ rằng anh ấy ”điên rồi”.

Vào thời điểm đó, Berry đang ở độ tuổi 30 và làm việc ở các vị trí điều hành cấp cao, quản lý các bảng cân đối kế toán trị giá hàng nghìn tỷ đô la trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, theo thời gian, anh nhận thấy rằng những khoản lương khổng lồ không còn mang lại cho anh niềm vui nữa.

“Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, tôi nhận ra mình thực sự không thích hệ thống doanh nghiệp. Tôi không thích việc nó thiếu tinh thần khởi nghiệp. Nó chỉ toàn là quản lý rủi ro, chứ không phải chấp nhận rủi ro”, Berry chia sẻ.

Khởi nghiệp với trà sữa trân châu﻿

Hiện nay, anh là người sáng lập kiêm chủ tịch của Gong cha Global, một chuỗi cửa hàng trà sữa trân châu quốc tế. Công ty này bắt nguồn từ một cửa hàng trà nhỏ ở Đài Loan được mở vào năm 1996 bởi một người tên là Zhen-hua Wu.

Trước khi Berry gia nhập, Gong Cha chỉ có mặt ở bốn quốc gia châu Á. Dưới sự lãnh đạo của ông, thương hiệu này đã chuyển mình từ một nhãn hiệu khu vực thành một thương hiệu toàn cầu, với hơn 2.000 cửa hàng tại 30 quốc gia.

Berry lớn lên ở vùng nông thôn Melbourne, Úc. Từ nhỏ anh đã có máu kinh doanh trong người. "Gia đình tôi không hẳn là có nhiều tiền… Tôi bắt đầu có tinh thần kinh doanh từ rất sớm, cố gắng khởi nghiệp và làm nhiều việc khác nhau,” Berry chia sẻ.

Từ làm việc ở trang trại và cho bò ăn đến bán cây thông Noel, cậu bé đã tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền từ khi còn nhỏ. “Tôi sinh ra đã có khát vọng kiếm tiền bẩm sinh. Tôi bị cuốn hút rất nhiều bởi tiền bạc và những gì nó có thể mang lại, cũng như quyền lực mà nó có thể tạo ra”, Berry kể lại.

Càng trưởng thành, Berry càng trở nên năng động và tháo vát hơn. Năm 19 tuổi, trong khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa tập trung vào việc học và cuộc sống xã hội, anh đã xoay xở kiếm được công việc toàn thời gian đầu tiên tại một công ty.

“Tôi đã lẻn vào một buổi thuyết trình của trường đại học, vốn dành cho sinh viên tốt nghiệp… Tôi đã lắng nghe tất cả các công ty trình bày lý do tại sao sinh viên tốt nghiệp nên gia nhập công ty của họ,” Berry kể. Sau sự kiện, anh đến gặp đại diện nhân sự của công ty công nghệ thông tin HP và đề nghị làm việc không công.

Cuộc trò chuyện đó đã giúp Berry có được kỳ thực tập hè đầu tiên tại công ty, và cuối cùng có công việc toàn thời gian, cùng lúc với việc học đại học.

“Tôi đã xoay xở bằng cách học vào buổi tối và cuối tuần để hoàn thành bằng cấp, và đến khi tốt nghiệp, tôi đã có khoảng ba năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp,” Berry cho biết.

Khi Berry bước sang tuổi 30, anh đã đảm nhiệm những vị trí cấp cao tại các văn phòng trên khắp thế giới, bao gồm Úc, London, Singapore và Hàn Quốc. Sau khoảng hai thập kỷ làm việc trong môi trường doanh nghiệp, anh nhận ra đã đến lúc cần một sự thay đổi.

Một ngày đầu năm 2011, Berry tình cờ gặp được điều sẽ mở ra chương tiếp theo trong cuộc đời mình. Anh đang cắt tóc ở một trung tâm thương mại tại Singapore thì nhận thấy một hàng dài người đang xếp hàng bên ngoài một cửa hàng gần đó.

Ảnh minh họa

Tò mò, anh ta xếp hàng cùng. Hóa ra đó là một cửa hàng trà sữa của một thương hiệu đang ngày càng nổi tiếng ở châu Á. Berry nhận thấy một vài dấu hiệu khả quan: đồ uống được pha chế nhanh chóng, các cửa hàng nhỏ và ít nhân viên, và các thành phần đơn giản của sản phẩm cho thấy lợi nhuận cao.

“Tôi không biết gì về trà sữa trân châu, nhưng xét từ góc độ kỹ thuật tài chính… tôi nghĩ sản phẩm này chắc chắn phải cực kỳ sinh lời,” anh ấy nói.

Berry nghĩ rằng mọi thứ dường như đều có đủ yếu tố cần thiết cho một doanh nghiệp, vì vậy anh bắt đầu tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. Hôm đó, anh mua 10 loại đồ uống bán chạy nhất của họ, nếm thử, rồi dành vài tuần tiếp theo đến thăm các cửa hàng khác nhau để quan sát lượng khách hàng. Anh quyết định mình muốn tham gia.

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với trụ sở của Gong Cha mà không thành công, anh quyết định bay đến Đài Loan và trực tiếp đến đó. May mắn thay, người sáng lập ban đầu đang ở đó. Hai người đã ký kết một thỏa thuận và Berry trở thành nhà nhượng quyền chính của công ty trà sữa trân châu.

Ông Berry cho biết ông đã dùng khoảng 2,5 triệu đô la tiền tiết kiệm cả đời để đưa công ty vào thị trường thứ năm, Hàn Quốc, và sau đó dẫn dắt quá trình mở rộng quốc tế của thương hiệu.

Theo thông tin CNBC đã kiểm chứng, năm 2024, công ty của Berry đã có doanh thu toàn hệ thống tới 500 triệu USD.﻿

“Khi bạn đang chật vật… để bắt đầu kinh doanh, bạn nghĩ mình phải phát minh ra bóng đèn hay bánh xe tiếp theo… nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm,” Berry nói. “Thực chất, điều quan trọng là tìm kiếm thứ gì đó có nhiều tiềm năng, cho dù bạn có thể làm tốt hơn người khác hay tạo ra một góc nhìn khác biệt cho nó. Chỉ cần mở rộng tầm nhìn và quan sát những gì đang diễn ra trên thế giới này là được,” anh ấy nói.