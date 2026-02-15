Vay ngân hàng hơn 940 triệu đồng mua vàng đúng đỉnh, người đàn ông thừa nhận: “Lãi đậm nhưng vẫn mất ăn mất ngủ”

Khi giá vàng liên tục lập đỉnh, không ít nhà đầu tư cá nhân tại Trung Quốc đã xem kim loại quý này như một cơ hội cải thiện tài sản trong bối cảnh kinh tế biến động. Câu chuyện của Lý Vệ, một nhân viên kỹ thuật sống tại Thượng Hải, là ví dụ điển hình cho tâm lý vừa kỳ vọng vừa bất an của làn sóng đầu tư vàng gần đây.

Vay vốn mua vàng và cái giá phải trả

Đầu năm 2025, khi theo dõi tin tức về các khoản đầu tư, Lý Vệ tin rằng vàng sẽ còn dư địa tăng giá trong khi nhiều kênh đầu tư khác biến động khó lường. Sau nhiều tuần cân nhắc, người đàn ông này quyết định vay ngân hàng 250.000 NDT (hơn 940 triệu đồng) để gom vàng tích trữ.

Diễn biến thị trường vàng sau đó phần nào xác nhận dự đoán của Lý Vệ. Giá vàng tăng theo từng giai đoạn, giúp giá trị tài sản mà anh nắm giữ cao hơn đáng kể so với mức mua ban đầu. Nếu bán ra tại thời điểm thuận lợi, khoản chênh lệch đủ để trang trải chi phí vay và vẫn còn lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, người đàn ông này không vội chốt lời vì lo ngại bỏ lỡ đà tăng tiếp theo. Cũng từ đó, anh rơi vào vòng xoáy theo dõi giá vàng mỗi ngày. Mỗi biến động nhỏ trên biểu đồ khiến tâm trạng của Lý Vệ thay đổi.

“Tôi lãi đậm như dự tính nhưng lại không còn cảm giác yên tâm nữa”, anh chia sẻ.

Khác với việc đầu tư bằng tiền tích lũy, việc sử dụng vốn vay khiến áp lực tài chính trở nên rõ rệt. Khoản lãi ngân hàng vẫn phải thanh toán định kỳ, bất kể giá vàng tăng hay giảm. Khi thị trường điều chỉnh nhẹ, Lý Vệ bắt đầu mất ngủ vì lo kịch bản xấu hơn xảy ra.

Anh không chỉ theo dõi bảng giá vào ban ngày mà còn thức khuya đọc tin tức quốc tế để dự đoán xu hướng. Việc này ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc. Dù lợi nhuận chưa mất đi, áp lực tâm lý lại tăng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý chung của nhà đầu tư cá nhân

Trường hợp của Lý Vệ không phải cá biệt. Trong bối cảnh giá vàng thu hút sự chú ý rộng rãi, nhiều người tại các đô thị lớn Trung Quốc tìm cách tham gia thị trường, thậm chí sử dụng đòn bẩy tài chính. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu bảo toàn tài sản trước biến động kinh tế, đồng thời bị thúc đẩy bởi tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội.

Tuy vậy, các chuyên gia tài chính Trung Quốc cảnh báo rằng việc vay vốn để đầu tư vàng có thể khuếch đại rủi ro. Vàng vốn dao động theo nhiều yếu tố như lãi suất, tỷ giá và tình hình toàn cầu. Khi thị trường đảo chiều, nghĩa vụ trả nợ vẫn giữ nguyên, khiến nhà đầu tư dễ rơi vào thế bị động.

Sau nhiều tháng, Lý Vệ thừa nhận rằng trải nghiệm này mang lại cho anh nhiều bài học. Dù khoản đầu tư có lời, anh nhận ra áp lực tâm lý và sự bất ổn cá nhân là cái giá không nhỏ. Người đàn ông vẫn giữ vàng, nhưng đã bắt đầu cân nhắc kế hoạch phân bổ tài sản thận trọng hơn, thay vì đặt cược toàn bộ vào một kênh duy nhất.

Câu chuyện của Lý Vĩ phản ánh một thực tế đáng chú ý: lợi nhuận cao không đồng nghĩa với cảm giác an toàn. Khi gắn với nợ vay và kỳ vọng thị trường, đầu tư có thể khiến nhà đầu tư rơi vào vòng lặp căng thẳng kéo dài. Trong bối cảnh giá vàng tiếp tục là tâm điểm quan tâm, trải nghiệm của Lý Vệ nhắc nhở rằng bài toán tài chính cá nhân không chỉ nằm ở con số sinh lời, mà còn ở khả năng cân bằng rủi ro và ổn định tinh thần.

(Theo Sohu)