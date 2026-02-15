Phát hiện vị khách khắc khổ chi 5,2 tỷ đồng mua vàng mà không cần hỏi giá, quản lý cửa hàng lập tức báo cảnh sát

Hành vi bất thường của vị khách trong tiệm vàng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, sự việc xảy ra vào tháng 3/2024 tại một cửa hàng vàng bạc đá quý lớn ở thành phố Thượng Hải. Một người đàn ông bước vào cửa hàng với dáng vẻ khắc khổ, đi lại quan sát xung quanh trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, người này yêu cầu nhân viên lấy ra số lượng lớn vàng miếng cùng nhiều món trang sức bằng vàng có giá trị cao.

Điều khiến nhân viên chú ý là vị khách không hề hỏi về giá cả, chất lượng hay kiểu dáng sản phẩm. Thay vào đó, ông ta chỉ tập trung vào việc mua càng nhiều vàng càng tốt. Tổng giá trị số vàng mà người này yêu cầu mua lên tới 1,4 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng).

Trong quá trình thanh toán, người đàn ông sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để chi trả cho giao dịch. Đồng thời, nhân viên nhận thấy ông ta có biểu hiện lo lắng, thiếu tự nhiên, khác với tâm lý bình tĩnh của những khách hàng thông thường khi thực hiện giao dịch lớn.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nhân viên bán hàng đã báo cáo sự việc với chủ cửa hàng. Sau khi xem xét tình hình, chủ cửa hàng quyết định liên hệ với cảnh sát địa phương để đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Thượng Hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành xác minh. Khi được hỏi, người đàn ông giải thích rằng mình mua vàng để đầu tư. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra tiếp theo cho thấy nguồn tiền dùng để mua vàng có nhiều điểm đáng ngờ.

Sau khi tiến hành điều tra sâu hơn và thu thập chứng cứ từ nhiều phía, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này có liên quan đến một đường dây rửa tiền. Đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và làm rõ vai trò trong mạng lưới tội phạm.

Theo lời khai ban đầu, đường dây này được tổ chức chặt chẽ, với các mắt xích hoạt động tại nhiều thành phố lớn. Những người tham gia được giao nhiệm vụ mang tiền đến các cửa hàng vàng để mua vàng với số lượng lớn, sau đó chuyển số vàng này cho một đầu mối khác. Đổi lại, họ sẽ nhận được tiền hoa hồng.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường chia nhỏ tiền vào nhiều thẻ ngân hàng hoặc sử dụng tiền mặt để thanh toán. Phương thức này giúp làm giảm khả năng bị truy vết nguồn tiền bất hợp pháp.

Thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo

Cảnh sát cho biết, trong thời gian qua, nhiều trường hợp tương tự đã xuất hiện tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh và Nam Kinh. Những người này đều chi số tiền lớn để mua vàng trong thời gian ngắn, gây chú ý cho cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cho thấy số tiền này có nguồn gốc từ các tổ chức tội phạm đặt trụ sở ở nước ngoài, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại và internet. Sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, chúng sẽ chuyển tiền qua nhiều khâu trung gian và thuê người mua vàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Trước đây, các đối tượng thường sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng để phân tán tiền, sau đó rút ra nhằm che giấu dấu vết. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng Trung Quốc tăng cường kiểm soát việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, cũng như siết chặt hoạt động mua bán thẻ trái phép, tội phạm đã chuyển sang sử dụng vàng như một phương tiện rửa tiền hiệu quả hơn.

Vàng có giá trị cao, dễ vận chuyển, dễ cất giữ và có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền hoặc tài sản khác. Điều này khiến việc truy vết trở nên khó khăn hơn, đồng thời tạo điều kiện cho tội phạm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

(Ảnh minh họa)

Cảnh sát Thượng Hải nhấn mạnh rằng sự cảnh giác của nhân viên và chủ cửa hàng vàng đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm pháp. Việc kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng không chỉ giúp làm rõ vụ việc mà còn góp phần vào cuộc chiến chống tội phạm tài chính.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo rằng hoạt động rửa tiền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thị trường tài chính và an ninh xã hội. Do đó, các hành vi liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Hình sự Trung Quốc, những người cố ý che giấu, chuyển nhượng hoặc sử dụng tài sản có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo có thể bị phạt tiền, giám sát hình sự hoặc phạt tù. Trong trường hợp nghiêm trọng, mức án có thể từ 3 - 7 năm tù giam kèm theo các hình phạt bổ sung.

Ngoài ra, những người biết rõ nguồn tiền là bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia mua vàng, vận chuyển hoặc hỗ trợ che giấu tài sản cũng có thể bị xem là đồng phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Theo Baijiahao)