Nhân viên quán nhậu trúng số 18 tỷ đồng, hé lộ số tiền tán lộc cho chủ quán và 40 đồng nghiệp

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm cả cục tiền mệnh giá 500.000 đồng, lần lượt phát cho vài chục người đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Theo chia sẻ, người đàn ông trong đoạn clip là nhân viên một quán nhậu. Anh này mới trúng số độc đắc và lập tức tán lộc cho tất cả những người đồng nghiệp làm cùng.

Thông tin khiến nhiều người xuýt xoa, xin vía may mắn, đồng thời tò mò về chủ nhân của giải thưởng “khủng” nói trên.

Trao đổi trên Tri thức - Znews, anh H.T.P., chủ quán nhậu ở Tây Ninh xác nhận tại quán của anh vừa có 4 nhân viên cùng trúng số với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, anh Phát - nhân viên phục vụ trúng nhiều nhất với số tiền là hơn 18 tỷ đồng.

Anh P. cho hay, ngày 10/3, trước giờ mở thưởng chỉ khoảng 2 tiếng, anh Phát đã bỏ tiền mua nhiều tờ vé số từ một người bán rong, sau đó tặng lại một ít vé cho vài người đồng nghiệp. Chiều cùng ngày, khi có kết quả quay thưởng, cả nhóm vô cùng bất ngờ khi phần lớn vé số đã trúng thưởng. Trong đó, anh Phát trúng 9 tờ giải độc đắc, mỗi giải 2 tỷ đồng và 6 tờ giải an ủi, mỗi giải 50 triệu đồng. 9 tấm vé số trúng độc đắc của anh Phát mang dãy số 351891 của đài Bến Tre, mở thưởng ngày 10/3.

Anh Phát tặng tiền cho tất cả nhân viên trong quán sau khi trúng 9 tờ xổ số độc đắc.

Ngoài anh Phát, một tổ trưởng của quán trúng giải 2 tỷ đồng, một tổ trưởng khác trúng 100 triệu đồng và một nhân viên tiếp thực trúng 2 tỷ đồng. Sau khi có kết quả, chủ quán đã chở anh Phát đi lĩnh thưởng. Nam nhân viên thực nhận số tiền khoảng 16 tỷ đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân.

Vừa nhận khoản tiền thưởng “khủng”, anh Phát lập tức tán lộc vợ chồng chủ quán và tất cả đồng nghiệp, gồm khoảng 40 người, mỗi người 10 triệu đồng tiền mặt. Một số người làm chung tổ hoặc chơi thân, anh Phát tặng số tiền lên tới 50 - 70 triệu đồng/người. Nam nhân viên cũng gửi tặng người bán vé số cho mình số tiền 100 triệu đồng.

Được biết, anh Phát làm việc tại quán nhậu nói trên chưa lâu. Anh quyết định xin nghỉ việc để tìm hướng đi mới sau khi trúng số. Anh P. thấy rất mừng khi nhân viên của mình trúng thưởng lớn như vậy và hy vọng rằng, cuộc đời anh Phát sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn.

Trước đó, một người đàn ông ngoài 50 tuổi quê ở An Giang cũng đã trúng 2 tờ vé số độc đắc, nhận giải thưởng 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Lê Du, chủ một đại lý vé số ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho người đàn ông nói trên. 2 tờ vé số may mắn của người đàn ông mang dãy số 322515 của đài Kiên Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8/3.

Người đàn ông này ngày nào cũng mua 2 tờ vé số để cầu may, và lần này, vận may thực sự đã đến. Sau khi đổi thưởng, người đàn ông chia cho 2 người con mỗi người 1 tỷ đồng.

