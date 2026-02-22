Hải Tú đã công khai

Sau nhiều ngày hoàn toàn “im hơi lặng tiếng” trên mạng xã hội, khoảng hơn 12h trưa ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), Hải Tú bất ngờ đăng tải loạt ảnh đầu năm mới 2026.

Netizen rôm rả vì bây giờ mới thấy Hải Tú xuất hiện. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ chia sẻ hình ảnh, nàng thơ nhà M-TP Entertainment còn cập nhật ngắn gọn về tình hình hiện tại của bản thân, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, Hải Tú viết: “Cập nhật tình hình hiện tại: hết Tết… và mặt sắp thành 2 cái bánh chưng…” . Kèm theo đó, cô gửi lời chúc năm mới tới mọi người: “Vững vàng như ngựa phi. Dịu dàng như nắng sớm. Và rực rỡ theo cách rất riêng của mình nhé".

Hải Tú xinh đẹp trong loạt ảnh chào Xuân.

Trong loạt ảnh được đăng tải, cô nàng diện áo dài màu hồng pastel, tạo dáng giản dị trong khuôn viên nhà. Dễ nhận thấy, ngoại hình của Hải Tú có phần thay đổi so với lần xuất hiện gần nhất vào tháng 11/2025. Gương mặt cô trông bầu bĩnh hơn, đúng như cách ví von vui vẻ “sắp thành hai cái bánh chưng” mà chính cô chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, ở phần story khi chia sẻ lại loạt ảnh đầu xuân, Hải Tú tiếp tục gây chú ý khi chèn nhạc Tết Một Năm Mới Bình An của Sơn Tùng M-TP.

Ở phần story cô nàng cũng không quên chèn nhạc xuân của Chủ tịch.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi cuối cùng cũng được thấy Hải Tú xuất hiện sau kỳ nghỉ Tết. Không ít người thừa nhận đã “chờ mãi” vì suốt dịp Tết Nguyên đán 2026, cô hoàn toàn không có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội điều khá khác biệt so với những năm trước.

"Nhớ Tú quá, giờ mới thấy đăng ảnh", "Cổ đã trở lại rồi, công nhận là nhìn mập hơn nhưng vẫn xinh nha, đừng để mập quá nha bà ơi", "Nay cô đổi sang màu tóc đỏ luôn rồi", "Hết Tết rồi mới thấy Tú đăng ảnh, làm cứ hóng mãi thôi", "Cứ bị xinh ấy",.... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, việc Hải Tú “biến mất” khỏi mạng xã hội trong suốt dịp Tết Nguyên đán 2026 từng khiến không ít netizen tò mò. Bởi ở những năm trước, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường, gửi lời chúc năm mới hoặc cập nhật không khí Tết khá đều đặn. Việc hoàn toàn im lặng trong những ngày đầu năm khiến nhiều người đặt câu hỏi về lịch trình, cũng như trạng thái hiện tại của cô.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả không chỉ gửi lời chúc năm mới mà còn bày tỏ kỳ vọng 2026 sẽ là năm Hải Tú có những bước tiến rõ nét hơn trong sự nghiệp.

Năm 2025, cô nàng cũng diện trang phục màu hồng đón Tết.

Hiện tại, Hải Tú vẫn là talent độc quyền trực thuộc công ty do Sơn Tùng. Song, cô vẫn chưa có tác phẩm nào quá nổi bật ở sự nghiệp người mẫu và diễn viên của mình.

Netizen không còn thấy Hải Tú xuất hiện nhiều trong các sự kiện, mà dần lui về hậu trường, thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện, hoạt động liên quan đến công ty của Sơn Tùng, đăng tải ảnh đi chơi, du lịch một số nơi. Điều này khiến không ít người tò mò về vai trò hiện tại của Hải Tú trong showbiz.

Dẫu vậy, cô vẫn luôn duy trì được sức hút của bản thân. Mỗi lần xuất hiện, Hải Tú đều khiến cả cõi mạng rần rần, trở thành tâm điểm được netizen quan tâm.