Con người thật của "nàng thơ" Hải Tú

Sau một thời gian im ắng trên MXH, Hải Tú bất ngờ đăng tải loạt hình vào ngày mùng 6 Tết vừa qua. Như thường lệ, cô nàng lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, bàn tán trên mạng. Nhiều người nhận xét, Hải Tú vẫn luôn xinh đẹp, cuốn hút như vậy nhưng cũng có không ít những ý kiến cho rằng cô nàng có phần thay đổi ngoại hình, không còn toát ra “hào quang” như trước.

Với tính cách của mình, Hải Tú vẫn chọn giữ im lặng trước mọi bình luận, tranh luận liên quan đến mình. Cô chỉ đăng tải một vài hình ảnh ngày Tết rồi lại “lặn” mất tăm. Trong năm vừa qua, Hải Tú cũng không có hoạt động nghệ thuật nổi bật, cô chỉ xuất hiện trong một vài vlog đời thường, còn lại là “ở ẩn”. Điều này khiến ai nấy đều rất tò mò về cuộc sống của Hải Tú cũng như tính cách của cô ngoài đời.

Hải Tú thu hút sự chú ý khi trở lại MXH, đăng tải loạt ảnh mới trong dịp đầu năm

Song thực tế nếu những ai đã từng theo dõi vlog của Hải Tú hay con đường làm nghề của cô đến hiện tại đều biết con người thật của “nàng thơ” thế nào. Theo đó, Hải Tú là người có nhiều yêu cầu cao về mặt hình ảnh, thích cái đẹp nhưng lại khá giản dị. Trong những bức ảnh mà cô đăng tải, netizen hiếm để thấy Hải Tú dùng hàng hiệu.

Mặc dù hoạt động trong công ty của Sơn Tùng M-TP - người xuất hiện với hàng loạt bộ trang phục đắt tiền nhưng “gà cưng” Hải Tú lại hoàn toàn trái ngược. Cô thường hiếm khi diện trang phục xa xỉ, thậm chí còn có những món đồ được Hải Tú sử dụng nhiều năm, không thay đổi.

Bên cạnh đó, trong các vlog của mình, Hải Tú cũng thể hiện bản thân là một người yêu thích sự tự nhiên. Dù trang điểm hay diện đồ, cô đều bày tỏ mong muốn phải tôn được vẻ đẹp tự nhiên của mình, thêm vào đó là một số điểm nhấn cá tính để có sự thu hút. Đáng chú ý hơn, khi được gợi ý diện trang phục chụp hình, Hải Tú cũng từ chối vì một chiếc váy quá ngắn, không phải hình tượng mà cô theo đuổi.

Hải Tú thường diện đồ khá cơ bản, không hay khoe đồ hiệu

Cô cũng hiếm khi diện trang phục "hở bạo", thậm chí còn sở hữu những món đồ tái sử dụng qua nhiều năm

Về chuyện ăn uống trong cuộc sống đời thường, Hải Tú cũng từng tiết lộ trong vlog cô là người ăn rất ít do cơ địa vốn dĩ như vậy. Nếu khi có dự án nghệ thuật, Hải Tú cũng sẽ vào chế độ ăn kiêng, healthy để siết cân. Còn bình thường, cô cho biết món ăn yêu thích chính là mì gói.

“Thời sinh viên còn đi học, mình rất thích ăn mì gói, có thể ăn mì gói mỗi ngày đặc biệt là mùa thi. Nhưng mình sẽ chế biến thêm cho tô mì thêm đặc biệt như cho thêm rau, há cảo, trứng gà,... Còn khi chụp hình mình sẽ ăn kiêng để mặc đồ đẹp, lên hình thật xinh.

Khi mà bận rộn, mình rất dễ bị nôn nao, khó thở, thậm chí có một số khoảnh khắc mình dễ bị buồn nôn. Do đó thường những ngày đi quay, đi chụp thì mình sẽ ăn càng ít càng tốt”, Hải Tú tiết lộ về thói quen ăn uống của mình.

Cô tiết lộ bản thân là fan của mì gói

Tuy nhiên Hải Tú cũng ăn uống rất healthy để giữ dáng

Ngoài ra, trong một số lần trả lời phỏng vấn trên truyền thông trước đây, Hải Tú cũng bày tỏ bên trong cô là một người khá “nổi loạn”, thẳng thắn, quyết đoán và lì lợm. Hải Tú quen với cuộc sống tự lập và cũng là người dám nghĩ dám làm.

Dẫu vậy trên MXH, Hải Tú thường vướng nhiều ồn ào từ những hình ảnh trong quá khứ đến cả những tin đồn liên quan đến đời tư. Điều này phần nào khiến Hải Tú bị mất điểm trong mắt công chúng khi tên tuổi chỉ xoay quanh những drama. Song vẫn nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn được thấy Hải Tú sớm trở lại nghệ thuật với vai trò diễn viên - talent độc quyền của công ty M-TP Entertainment .